FT buitenland 1/5: Knappe omhaal baat niet: scorende Witsel uit beker na gekke penaltyreeks - "Iniesta beste Spaanse speler ooit"

Knappe omhaal baat niet: scorende Witsel uit beker na gekke penaltyreeks - "Iniesta beste Spaanse speler ooit"

01 mei 2018

17u03 2 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Ronaldo: "Transfer Neymar onmogelijk"

De Braziliaanse Ronaldo heeft nog eens zijn licht laten schijnen op het hedendaagse voetbal. Zo vertelt de voormalige goalgetter in eerste instantie dat het voor Real Madrid bijna onmogelijk is om Neymar weg te kapen. "Ik heb al heel wat zaken gehoord rond een eventuele transfer, maar het lijkt me zeer moeilijk", aldus Ronaldo - een goede vriend van Neymar én ambassadeur van De Koninklijke - aan 'Cadena SER's El Larguero'. PSG heeft enorm veel voor hem betaald. Zelfs al verhoogt Real dat bedrag zullen de Parijzenaars hem nog niet laten gaan. Toch nu niet. Binnen enkele jaren is een transfer misschien wel mogelijk."

Ook het afscheid van Iniesta kwam even ter sprake. "Iniesta is de beste Spaanse speler uit de geschiedenis. Hij verdiende hoe dan ook de Gouden Bal. Ik kan me geen andere Spaanse speler herinneren met zoveel kwaliteiten. Hij heeft het allemaal, daarom houden ook de mensen van hem."

Lukaku in Hoogvliegers over z'n jeugd

In een nieuwe aflevering van 'Hoogvliegers' op Play Sports heeft Romelu Lukaku het vrijdag om 22u40 onder meer over zijn moeilijke jeugdjaren. "'s Morgens dronk ik altijd een kom melk. Die dronk in half leeg waarna mijn mama er water bij deed en in de koelkast zette voor de volgende dag. Ik was toen zes, scoorde veel en zei tegen mijn moeder: 'Ma, als ik ouder ben ga ik bij Anderlecht spelen, gaan we geld verdienen en is alles in orde.'" Bekijk het fragment HIER.

Scorende Witsel uit beker na dolle penaltyreeks

Na een knotsgekke match ligt Axel Witsel met Tianjin Quanjian uit de Chinese beker. Dankzij onder meer een knappe omhaal van de Rode Duivel haalde Tianjin in de blessuretijd nog een 0-2-achterstand op, maar in een dolle strafschoppenreeks trok Jiangsu Suning FC tóch aan het langste eind.

Het duurde maar liefst 15 penalty's alvorens er een winnaar uit de bus kwam. "Wat een gekke match", aldus Witsel achteraf op Twitter. "We beleven niet onze beste periode, maar we zullen altijd vechten tot de laatste seconde. Nu de volle focus op de AFC Champions League en het kampioenschap."

What a crazy game! After an unbelievable late minute comeback from 0-2, it took 15 penalties to finally kick us out of the Chinese Cup...

Not the best time for our team, but we will always fight to the last second. Focus now on the @TheAFCCL & the Championship. pic.twitter.com/KBS2zYQ0Lp Axel Witsel(@ axelwitsel28) link

Liverpool kan toch rekenen op Mané

Liverpool kan in de return tegen AS Roma in de halve finale van de Champions League een beroep doen op Sadio Mané. De Senegalese aanvaller behoort weer tot de selectie van trainer Jürgen Klopp, nadat Mané zaterdag vanwege een dijbeenblessure de competitiewedstrijd tegen Stoke City (0-0) had moeten overslaan. Mané hield die klachten over aan het gewonnen thuisduel met AS Roma (5-2).

Verdediger Joe Gomez vliegt niet mee naar de Italiaanse hoofdstad. De Engelse international was net terug van een blessure, maar kreeg tegen Stoke City weer last. Trent Alexander-Arnold moest zich zaterdag op Anfield laten vervangen. De aanvallende ingestelde rechtsback van Liverpool lijkt echter klaar voor de return tegen AS Roma. Dat geldt ook voor aanvoerder Jordan Henderson en linksback Alberto Moreno, die eveneens aangeslagen uit de laatste wedstrijd kwamen.

Verdediger Rob Holding verlengt bij Arsenal

Rob Holding heeft zijn contract bij Arsenal verlengd. Dat meldt de Londense club dinsdag op zijn website. Voor hoe lang hij heeft bijgetekend, is onbekend.

De 22-jarige centrale verdediger kwam in de zomer van 2016 over van Bolton Wanderers voor een kleine 3 miljoen euro en maakte zijn debuut tegen Liverpool in de openingswedstrijd van het seizoen 2016-2017. De Engelsman speelde ondertussen 42 keer mee en won vorig jaar met Arsenal de FA Cup tegen Chelsea. D it seizoen scoorde hij een doelpunt, in de Europa League-wedstrijd tegen BATE Borisov. Holding heeft ook vijf caps voor de Engelse nationale ploeg onder 21 jaar.

FIFA betaalt Afrikaanse landen twee miljoen dollar voor WK-start

De wereldvoetbalbond FIFA schrijft de vijf Afrikaanse landen die deelnemen aan het WK elk 2 miljoen dollar over voor de start van het toernooi. Dat meldt de Afrikaanse voetbalbond (CAF) op haar website. Het geld, een deel van de WK-premie die elk land krijgt, dient om de onderhandelingen met de spelers over bonussen te vergemakkelijken.

Egypte, Marokko, Nigeria, Senegal en Tunesië, de tweede tegenstander van de Rode Duivels in groep G, vertegenwoordigen het Afrikaanse continent in Rusland. In totaal betaalt de FIFA dus 10 miljoen dollar aan de CAF. Het geld moet ervoor zorgen dat de onderhandelingen over de spelersbonussen nog voor het WK kunnen worden afgerond.

"Bij voorgaande edities hebben die onderhandelingen het imago van het Afrikaans voetbal beschadigd en hadden ze een grote invloed op de prestaties van de deelnemende landen", meldt de CAF op haar website. Op het WK in 2014 in Brazilië arriveerde Kameroen te laat, liet de Ghanese overheid 3 miljoen dollar cash geld overvliegen om een staking van de spelers te voorkomen en weigerde Nigeria een training af te werken wegens conflicten over spelersbonussen.

De 32 landen op het WK krijgen 1,5 miljoen dollar als deelnamebonus en minstens 8 miljoen dollar (bij uitschakeling in de groepsfase) na afloop van het toernooi. De wereldkampioen ontvangt 38 miljoen dollar. In totaal verdeelt de FIFA 400 miljoen dollar prijzengeld. Het WK in Rusland loopt van 14 juni tot 15 juli.

Het nieuwste hebbeding van Zlatan

Zlatan Ibrahimovic heeft nog maar een keertje van zich laten spreken met zijn laatste post op de sociale media. Zo gooide hij onderstaand beeld online, waarop te zien is hoe zijn foto naast die van een leeuw is afgebeeld op... een autobus. "Maak jullie geen zorgen, de leeuw kan niet zonder de jacht. Binnenkort trekken we erop uit", klonk het ietwat mysterieus in het bijschrift.

Don't worry world, the lion cannot miss the hunt. Hitting the road soon

Ook Engelse journalisten verkiezen Salah boven De Bruyne

De Football Writers' Association (FWA), de Engelse schrijvende pers, heeft de Egyptenaar Mohamed Salah uitgeroepen tot Speler van het Jaar. De Liverpoolspits haalde het in een verkiezing onder ruim 400 FWA-leden met een marge van minder dan 20 stemmen voor Kevin De Bruyne, de draaischijf van Manchester City. Harry Kane, het speerpunt van Tottenham, eindigde als derde.

Salah en De Bruyne haalden samen ruim 90 procent van de stemmen binnen, zo bevestigt de FWA dinsdag op zijn site. Nog zeven andere voetballers kregen stemmen, bij wie Jan Vertonghen (Tottenham). De 25-jarige Salah kreeg vorige maand ook al de voorkeur op De Bruyne tijdens de PFA Awards, de prijzen uitgereikt door de Engelse spelers. Ook toen werd Kane derde.

Salah is de eerste Afrikaanse winnaar van de FWA-trofee, die al sinds 1948 wordt uitgereikt. Met Eden Hazard (2015) staat een Belg op de erelijst. Vorig jaar won N'Golo Kanté. Salah, dit seizoen al goed voor 43 goals in 48 matchen, krijgt de prijs op 10 mei tijdens een galadiner in Londen.

Rangers neemt afscheid van coach Graeme Murty

Graeme Murty is ontslagen als coach van Rangers. Dat meldt de BBC. De 43-jarige Engelsman mag zijn koffers pakken na de zware nederlaag van eergisteren tegen aartsrivaal Celtic (5-0).

In december werd Murty nog aangesteld als opvolger van de Portugees Pedro Caixinha. Murty zou aanvankelijk slechts een paar wedstrijden Rangers coachen, omdat het bestuur Aberdeen-coach Derek McInnes wou. Maar die bedankte voor de job en daarom mocht Murty het seizoen afmaken als trainer. Maar na twee zware nederlagen in "The Old Firm" tegen aartsrivaal Celtic in twee weken tijd (4-0 en 5-0) wordt Murty nu toch vroegtijdig de laan uitgestuurd.

Met die laatste zege verzekerde Celtic, met Dedryck Boyata in het team, zich zondag van de zevende Schotse landstitel op rij. De weg ligt nu helemaal open voor Liverpool-icoon Steven Gerrard, die volgens verschillende Engelse media de nieuwe coach van Rangers zal worden.

Rangers staat drie speeldagen voor het einde van de competitie op de derde plaats. Het staat drie punten achter nummer twee Aberdeen.

"Italiaanse voetbalbond heeft akkoord met Mancini"

Roberto Mancini (53) lijkt de nieuwe bondscoach van Italië te zullen worden. Meerdere Italiaanse bronnen schrijven dinsdag dat de huidige trainer van Zenit Sint-Petersburg een akkoord heeft bereikt met de verantwoordelijken van de Italiaanse voetbalbond.

Volgens onder meer Gazzetta dello Sport en Corriere dello Sport zaten Mancini en bondsvertegenwoordigers Alessandro Costacurta en Lele Oriali maandag twee uur samen in de woning van de coach in Rome. Daar sloten ze naar verluidt een deal over een contract van twee jaar. Mancini zou 4 miljoen euro per seizoen gaan verdienen.

Zenit Sint-Petersburg, de huidige nummer vier in de stand, moet in de Russische competitie nog twee wedstrijden afwerken, tegen Lokomotiv Moskou en Ska-Khabarovsk. Wanneer die achter de rug zijn, zou Mancini terugkeren naar Italië om de onderhandelingen af te ronden en zijn handtekening te plaatsen. Voor 20 mei zou zijn aanduiding officieel worden bekendgemaakt.

Vorig weekend raakte bekend dat Carlo Ancelotti bedankte voor de job. Ook Antonio Conte (Chelsea) en Claudio Ranieri (Nantes) zouden op de shortlist van de federatie staan.

Italië zit zonder bondscoach sinds het vertrek van Giampiero Ventura in november na het mislopen van de WK-kwalificatie in de barrages tegen Zweden. In afwachting van een opvolger is Luigi Di Bagio, oud-speler van Inter en AS Roma, ad interim aangesteld.

Trump roept Afrika op voor Amerikaanse WK-kandidatuur te stemmen

Donald Trump heeft de Afrikaanse landen opgeroepen bij de stemming voor de organisatie van het WK 2026 de gezamenlijke kandidatuur van de VS, Canada en Mexico te steunen. Hij deed dat tijdens een gezamenlijk persmoment met de president van Nigeria in de rozentuin voor het Witte Huis in Washington.

"Ik hoop dat alle Afrikaanse landen, die wij ook steunen, ons eveneens zullen steunen bij onze bid met Canada en Mexico voor de Wereldbeker van 2026", zei Trump. De Amerikaanse president voegde eraan toe dat zijn land de stemming "van erg dichtbij zal opvolgen".

Eerder deze week had Trump in een tweet nog met politieke sancties gedreigd tegen landen die Marokko, de enige andere kandidaat voor het WK, steunen. "De Verenigde Staten hebben een STERK project met Canada en Mexico voor het WK 2026. Het zou jammer zijn dat landen die wij altijd steunen zouden lobbyen tegen de Amerikaanse kandidatuur. Waarom zouden wij deze landen steunen als zij ons niet steunen (ook bij de Verenigde Naties)?", klonk het.

Het WK van 2026 wordt het eerste dat met 48 landen zal worden gespeeld. Op 13 juni wordt de gastheer gekozen tijdens het 69e FIFA-congres in Moskou, dat plaatsvindt vlak voor de start van het komende WK in Rusland. Na de schandalen rond de verkiezingen voor Rusland (2018) en Qatar (2022) is het niet langer het Uitvoerend Comité van de FIFA dat de organisator aanduidt. De knoop wordt nu doorgehakt door alle 207 bij de FIFA aangesloten landen.