FT buitenland 07/02. Geen vervolging Ribéry om 'golden steakgate’ - Denayer met Lyon naar kwartfinales beker - Ceferin herkozen als UEFA-voorzitter

07/02

07 februari 2019

23u25 0

Denayer met Lyon naar kwartfinales Franse beker

Lyon, met Jason Denayer 90 minuten in de verdediging, heeft zich voor de kwartfinales van de Beker van Frankrijk geplaatst. Op het veld van Guingamp won het met 1-2. Moussa Dembéle (7e) zorgde voor de 0-1 ruststand. Maxwel Cornet (49e) verdubbelde de voorsprong. Twee minuten voor tijd scoorde Alexandre Mendy nog de 1-2. In de kwartfinales neemt Lyon het dinsdag 26 februari in eigen huis tegen Caen op.

Geen vervolging Ribéry om ‘golden steakgate’

De openbaar aanklager in München begint geen zaak tegen Franck Ribéry naar aanleiding van ‘golden steak-gate’. Er waren twee klachten ingediend tegen de Franse voetballer van Bayern München die zich in een restaurant in Dubai een met bladgoud belegde steak had laten voorschotelen. Het stuk vlees zelf was niet de reden voor de aanklachten, maar wel de “obscene grofheden” waarmee Ribéry zijn critici op social media van repliek had gediend.

Een belediging kan alleen strafrechtelijk vervolgd worden als deze tegen een specifiek persoon gericht is. Dat is volgens de verklaring van het openbaar aanklager echter niet het geval bij de grove teksten van Ribéry.

De aanleiding van de hele rel was een video die Ribéry op Instagram had geplaatst. Daarin krijgt hij in een restaurant in Dubai een met goud belegde steak voorgeschoteld door de beroemde Turkse kok Salt Bae. Dat bericht leidde tot een stroom aan verwensingen op Twitter aan zijn adres en ook aan zijn hoogzwangere vrouw, zijn moeder en zijn kind. De voetballer van Bayern schold echter net zo hard terug. Hoewel Bayern het verdedigde dat Ribéry opkwam voor zijn familie, legde de club de Fransman een hoge boete op voor de scheldtirade.

Carlos Queiroz is nieuwe bondscoach van Colombia

Carlos Queiroz is officieel voorgesteld als bondscoach van Colombia. De 65-jarige Portugees, die na de uitschakeling in de Asian Cup stopte bij Iran, volgt José Pekerman op. Die Argentijn had het Colombiaanse elftal zes jaar onder zijn hoede.

Queiroz was sinds 2011 bondscoach van Iran en speelde met het land twee keer op een WK. Voordien was hij ook bondscoach van Portugal (1991-1994 en 2008-2010), de Verenigde Arabische Emiraten (1998-1999) en Zuid-Afrika (2000-2002) en clubtrainer bij Sporting Lissabon (1994-1996) en Real Madrid (2003-2004).

Georges Leekens start avontuur in Iran met zege

Georges Leekens heeft zijn debuut als trainer in Iran niet gemist. Zijn nieuwe club Tractor luisterde de eerste competitiewedstrijd onder ‘Mac The Knife’ op met een 3-0 overwinning tegen Naft Ahvaz. De 69-jarige Leekens volgde op 13 januari de in september ontslagen Welshman John Toshack op bij Tractor, een Iraanse traditieclub. Hij werd voorgesteld midden in de winterbreak van de Persian Gulf Pro League.

Na een voorbereiding van bijna een maand miste Leekens zijn start niet. Tegen Naft Ahvaz, dertiende in de stand, werd het thuispubliek verwend met drie doelpunten. Tractor is na zestien speeldagen vierde in de stand, op vijf punten van de leider.

Real Madrid is Marcos Llorente even kwijt met beenblessure

Real Madrid moet het een tijdje stellen zonder Marcos Llorente, die out is met een spierblessure aan het linkerbeen. Dat heeft de Spaanse grootmacht vandaag laten weten. De 24-jarige middenvelder viel woensdag uit in de heenwedstrijd van de halve finales van de Copa del Rey tegen Barcelona (1-1). Real specificeerde niet hoelang het Llorente kwijt is. De Spanjaard stond in januari al een tijdje aan de kant met een blessure.

Real (42 ptn) staat in de Primera Division op de derde stek, achter leider Barcelona (50 ptn) en Atlético Madrid (44 ptn). In de Champions League reizen Thibaut Courtois en co volgende woensdag naar Amsterdam voor de heenwedstrijd van de achtste finales tegen Ajax. Llorente is voor dit treffen dus hoogst onzeker.

Tottenham Hotspur ook in maart nog op Wembley

Tottenham Hotspur kan nog altijd niet verhuizen. Het nieuwe stadion van de Spurs is zo goed als klaar, maar de veiligheidssystemen moeten nog worden getest. Daardoor moet ook de thuiswedstrijd tegen Arsenal op 2 maart op Wembley worden afgewerkt.

De Spurs spelen sinds begin vorig seizoen in het nationale stadion in Londen, omdat op de plek van het eigen White Hart Lane een volledig nieuw stadion verrees. Het was de bedoeling dat de Engelse voetbalclub afgelopen jaar al zou verhuizen. De bouw duurde echter langer dan verwacht en de veiligheidssystemen bleken aanvankelijk niet in orde. De herstelwerkzaamheden zijn nu bijna afgerond. ,,Daarna kunnen we de brand- en alarmsystemen gaan testen. Dit moet in orde zijn om een veiligheidscertificaat te krijgen en het stadion te openen’', schrijft Tottenham op de website.

De eerste kans om de nieuwe thuishaven dan in te wijden, is op 17 maart tegen Crystal Palace. Tottenham Hotspur is met Manchester City en Liverpool in gevecht om de titel in de Premier League.

Vier aanbiedingen voor Arsène Wenger

Volgens de Britse kwaliteitskrant ‘The Times’ gaat Arsène Wenger (69) snel opnieuw aan de slag. De Fransman nam na 22 jaar afscheid van Arsenal en gaf altijd te kennen na nieuwjaar een nieuwe uitdaging aan te gaan. Volgens ‘The Times’ liggen er nu vier mogelijkheden op tafel. Zo is hem de rol van voetbaldirecteur bij Paris Saint-Germain aangeboden. Ook bondscoach worden van Qatar is een optie. Ook heeft hij twee concrete vacatures van clubs uit Europa, maar om wie het gaat is niet geweten. De Engelse krant meldt dat Wenger in februari nog een keuze zal maken.

PSG-voorzitter Al-Khelaïfi krijgt ondanks protest plaatsje in UEFA-bestuur

Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van Paris Saint-Germain, heeft een plaats gekregen in het uitvoerend comité van de UEFA. De 55 landen die bij de Europese voetbalbond zijn aangesloten, gaven daar op een congres in Rome toestemming voor. De European Club Association (ECA) had de 45-jarige zakenman uit Qatar voorgedragen. Zijn intrede in het UEFA-bestuur is omstreden, omdat er sprake kan zijn van mogelijke belangenvermenging. De UEFA voert op dit moment immers nog een onderzoek uit naar de boekhouding van PSG, dat veel van zijn budget uit Qatar haalt. Al-Khelaifi is ook voorzitter van de BeIN Media Group, een belangrijke tv-partner van de UEFA. Dat zou ook voor oneerlijke concurrentie kunnen zorgen. Javier Tebas, baas van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga, had de UEFA daarom opgeroepen om Al-Khelaifi niet op te nemen in het hoofdbestuur

Ceferin herkozen als UEFA-voorzitter

Aleksander Ceferin blijft voorzitter van de UEFA. De 51-jarige Sloveen werd op het congres in Rome herkozen voor een periode van vier jaar. Ceferin had geen tegenkandidaat, waardoor de stemming een formaliteit was. De Sloveen is sinds 14 september 2016 voorzitter van de UEFA. Hij volgde Michel Platini op, die moest opstappen nadat hij vanwege een corruptiezaak was geschorst door de FIFA. Ceferin liet in augustus vorig jaar al weten dat hij graag door wilde als UEFA-voorzitter.

Guardiola: “Er zal nog veel veranderen”

City-coach Pep Guardiola rekent op een turbulente eindfase van de Premier League. “We zijn nu weer koploper en dat is mooi, maar er zal de komende twaalf wedstrijden nog veel veranderen. Ik denk niet dat er een team is dat alle wedstrijden gaat winnen”, aldus Guardiola na de 0-2-zege bij Everton, waardoor zijn ploeg Liverpool van de koppositie verdrong. “Vijf dagen geleden hadden we ook zomaar zeven punten achter kunnen staan. De les is dat je nooit moet opgeven. We staan nu op kop, maar dat zegt me niet zo veel. Wij gaan nog punten verliezen, maar hopelijk minder dan de anderen.”

Manchester City heeft evenveel punten als Liverpool, dat nog een wedstrijd tegoed heeft. De Spurs staan derde op vijf punten.

Nederlander Pim Verbeek bevestigt pensioen als trainer

Pim Verbeek gaat met pensioen als voetbaltrainer. De 62-jarige Nederlander diende afgelopen week zijn ontslag in als bondscoach van Oman, en stopt nu met coachen. Dat heeft Verbeek aan de NOS laten weten.

Verbeek verliet Nederland in 1998 na enkele omzwervingen in eigen land voor een club in Japan en verbleef sindsdien in het buitenland. “Mijn markt is niet in Nederland, maar na 20 jaar trainer te zijn geweest in het buitenland is het wel genoeg geweest. Ik heb een geweldige tijd gehad en heb louter goede herinneringen. Het is een perfect moment om te stoppen”, gaf hij meer uitleg.

De Nederlander noemde als hoogtepunten het WK van 2002, toen hij als assistent van Guus Hiddink vierde werd met Zuid-Korea. En het WK van 2010, toen Verbeek bondscoach was van Australië. “Een WK meemaken is een hoogtepunt voor een trainer. Maar de laatste twee jaren in Oman waren ook fantastisch”, zei Verbeek, die onder meer ook werkte als trainer van De Graafschap, Feyenoord, FC Groningen en Fortuna Sittard.

Verbeek startte in december 2016 bij Oman. In januari 2018 won de Rotterdammer met zijn elftal de Golf Cup. Onder leiding van Verbeek bereikte Oman vorige maand de achtste finales van de Asian Cup. Daarin was Iran met 2-0 te sterk.