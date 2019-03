FT buitenland 06/03. Nieuwe klap voor Real: Vinicius twee maanden out - Limbombe met Nantes in kwartfinale Redactie

06 maart 2019

21u55

Bron: Belga 0

Limbombe boekt met Nantes logische bekerzege tegen vierdeklasser

In de kwartfinales van de Franse beker trad het bescheiden AS Vitré - nummer 13 in groep C van de vierde klasse - op eigen veld aan tegen streekgenoot Nantes, met onze landgenoot Anthony Limbombe tussen de lijnen. Het werd een makkelijke 0-2 zege voor Nantes, dat in de halve finales PSG in de ogen kijkt in het Parc des Princes.

Ondanks het klasseverschil bleven de kansen lang uit. Na 25 minuten vond Gabriel Boschilia dan toch eens een gaatje in de verdedigingsgordel van Vitré. Zijn grondscherend schot vanop de rand van de zestien verschalkte meteen de doelman. Ook Limbombe, al tweemaal trefzeker in deze bekercompetitie, waagde zijn kans, maar hij vond het kader niet. Even voor rust liet de thuisploeg zijn eerste doelpoging noteren: een flauwe kopbal in de handen van de Nantes-doelman. Enkele seconden later duwde wintertransfer Antonio Mance de 0-2 tegen de netten.

Twaalf minuten na de pauze haalde Limbombe opnieuw uit: ditmaal stuitte zijn schot op de doelman. Op het uur viel de aansluitingstreffer ei zo na uit de lucht toen een Vitré-speler op een tegenaanval een afstandsschot loste; de doelman moest het leer in corner werken. Enkele minuten later moest diezelfde doelman weer redding brengen op een grote kans voor Vitré, dat dreigender voor de dag kwam in de tweede helft. In het slotkwartier bediende invaller Kalifa Coulibaly (ex-AA Gent) Limbombe in de grote rechthoek, maar diens poging werd andermaal gestopt door de keeper.

Vrouw en stiefdochter van Brendan Rodgers thuis overvallen

De vrouw en de 6-jarige stiefdochter van voetbalcoach Brendan Rodgers zijn thuis in Glasgow het slachtoffer geworden van een overval. Beiden moesten zichzelf, nadat ze in een slaapkamer met twee inbrekers werden geconfronteerd, opsluiten in de badkamer om aan de twee indringers te ontkomen. Ze bleven naar verluidt ongedeerd, maar waren erg geschrokken van de inbraak waarbij nogal wat persoonlijke spullen van de familie werden ontvreemd.

Rodgers (46) zelf was niet thuis tijdens de overval. De Noord-Ierse trainer verhuisde vorige week van Celtic naar Leicester City. Rodgers won tijdens zijn dienstverband van 2,5 jaar met de Schotse club zeven prijzen. Hij ondertekende bij zijn nieuwe club een contract tot medio 2022.

Bayern boos op Löw

Bayern München is boos op bondscoach Joachim Löw. Gisteren hoorden Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller dat ze geen international meer zijn. De Rekordmeister toont begrip voor die beslissing, maar niet voor het tijdstip waarop de mededeling kwam.

“Dat had op een andere manier en een ander tijdstip kunnen gebeuren”, zei topman Karl-Heinz Rummenigge. Duitsland speelde in november voor het laatst. Het stoort Bayern dat Löw zijn besluit nu pas naar buiten brengt, terwijl Bayern in voorbereiding is op enkele belangrijke wedstrijden is. Zo speelt de club binnenkort in de Champions League tegen Liverpool.

“Waarom zijn deze voetballers niet al in november ingelicht”, vraagt Rummenigge zich af. “Het gaat om jongens die voor ons heel bepalend zijn. Nu krijgen ze in deze cruciale fase een teleurstelling te verwerken. Dat had anders gekund.”

Jaap Stam volgend seizoen coach van Feyenoord

Jaap Stam verlaat komende zomer PEC Zwolle en wordt de nieuwe hoofdcoach van Feyenoord. Dat maakten beide clubs vandaag bekend. Stam wordt in de Kuip de opvolger van clublegende Giovanni van Bronckhorst, die op het einde van het seizoen afscheid neemt. Hij tekende een overeenkomst voor twee seizoenen.

De 46-jarige Stam was nog maar sinds 28 december hoofdcoach bij PEC Zwolle. Hij behaalde sindsdien enkele knappe overwinningen met het team, waaronder een 3-1-zege tegen Feyenoord half januari. Voordien was hij ook al T1 bij de Engelse tweedeklasser Reading (2016-2018). Als speler kende Stam, een robuuste centrale verdediger, een grote carrière bij onder meer PSV (1996-1998), Manchester United (1998-2001), Lazio Roma (2001-2004), AC Milan (2004-2006) en Ajax (2006-2007).

Bij Feyenoord krijgt hij de moeilijke taak Giovanni van Bronckhorst op te volgen. Die hielp de Rotterdammers de voorbije vier seizoenen aan vijf prijzen, met de landstitel in 2017, dubbele bekerwinst (2016 en 2018) en dubbele Supercupwinst (2017 en 2018).

“Na goede en open gesprekken met technisch directeur Martin van Geel over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij Feyenoord, kwam ik er snel achter dat ik vol voor deze kans wil gaan”, lichtte Stam zelf toe. “Ik ben PEC Zwolle dankbaar voor het feit dat zij begrip hebben voor mijn ambities en er snel zijn uitgekomen met Feyenoord.” Stam had in Zwolle nog een overeenkomst tot medio 2020.

Stam en Zwolle staan de komende weken wel nog voor enkele hete vuren. Het behoud is immers nog niet zeker. Zwolle staat momenteel vijftiende met 25 punten, één punt meer dan FC Emmen, dat op de eerste nacompetitieplaats staat.

Vinicius twee maanden out

Vinicius Jr heeft in de Champions Leaguewedstrijd tegen Ajax een scheur in de ligamenten van het rechterbeen opgelopen. Dat bevestigt Real Madrid vandaag.

Volgens de Spaanse media is de Braziliaanse aanvaller twee maanden buiten strijd. De 18-jarige Vinicius Jr moest na 35 minuten worden vervangen. Hij verliet het veld in Bernabeu in tranen. Real stond toen al 0-2 in het krijt. Marco Asensio, die later de 1-3 zou maken, kwam hem vervangen.

Het uitvallen van de Braziliaanse tiener is een nieuwe klap voor Real. Na de exits in de Champions League en de Spaanse beker moet de Koninklijke zijn seizoen redden in de competitie. Maar daar volgt Real al op 12 punten van Barcelona. Vinicius Jr was sinds januari een basispion in de ploeg van coach Solari, al scoorde hij maar een competitiegoal in vijftien matchen.

Inter kan niet op Nainggolan rekenen te gen Frankfurt

Inter Milaan zal het morgenavond (om 18u55) in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Europa League, op bezoek bij het Duitse Eintracht Frankfurt, zonder Radja Nainggolan moeten doen. Dat maakten de Nerazzuri woensdagmorgen bekend op Twitter. Nainggolan kampt met een blessure aan de linkerkuit. Hij onderging deze ochtend een MRI-scan in het ziekenhuis van Rozzano. Zijn toestand wordt volgende week opnieuw geëvalueerd.

De middenvelder mist zo zeker het Europa League-duel bij Frankfurt en de competitiematch thuis tegen SPAL (zondag).

De blessure komt voor de dertigjarige Antwerpenaar hoogst ongelegen. Nainggolan leek na een moeilijke heenronde eindelijk zijn draai te vinden bij Inter. Tweeënhalve week geleden legde hij met een knappe volley nog de partij tegen Sampdoria (2-1 zege) in een definitieve plooi. Ook was hij de voorbije vier competitiewedstrijden goed voor drie assists.

Ook voor Inter komt de afwezigheid van Nainggolan op een vervelend moment. De Milanezen blijven op ramkoers liggen met haar voormalige aanvoerder Mauro Icardi. De Argentijnse aanvaller wil niet bijtekenen en speelde niet meer sinds half februari. Ook tegen Frankfurt zou hij nog aan de kant blijven.

Engelse voetbalbond schorst Pochettino na woede-uitbarsting tegenover scheidsrechter

De Engelse voetbalbond FA heeft Tottenham-coach Mauricio Pochettino een schorsing van twee speeldagen opgelegd. De Argentijn krijgt deze straf vanwege zijn woede-uitbarsting tegenover scheidsrechter Mike Dean na het laatste fluitsignaal in Burnley-Tottenham (2-1), op 23 februari. Pochettino moet ook een boete van 10.000 pond (ruim 11.500 euro) betalen.

De T1 van de Spurs was vooral erg kwaad over het toekennen van een hoekschop aan de Clarets, voorafgaand aan de openingstreffer van Chris Wood. Na afloop gaf hij toe dat hij over de grens was gegaan met zijn gedrag en bood ook zijn excuses aan aan de scheidsrechter.

Pochettino mist door zijn schorsing de competitiewedstrijden bij Southampton (zaterdag) en Liverpool (31 maart).