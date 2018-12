FT buitenland 04/12. Batshuayi held van Valencia in Spaanse beker - Juichende Klopp krijgt fikse boete - Carrasco weer vriendjes met ploegmaat die hij neusbreuk sloeg De voetbalredactie

04 december 2018

21u43 3

Batshuayi kopt Valencia naar achtste finales van Copa del Rey

Valencia heeft zich vanavond verzekerd van een plaats in de achtste finales van de Copa del Rey, de belangrijkste bekercompetitie in Spanje. Michy Batshuayi scoorde in de terugwedstrijd tegen derdeklasser Ebro het enige doelpunt (1-0). Valencia had ook de heenmatch met 2-1 gewonnen.

Op het uur zorgde Batshuayi voor het verlossende doelpunt. De Rode Duivel, die regelmatig uitgefloten werd door zijn eigen supporters, kopte een voorzet van Toni Latorre tegen de netten. “Batsman” verzilverde zo zijn achtste basisplaats met een derde doelpunt voor Valencia.

Eerste arrestatie na aanval op bus Boca Juniors

In Buenos Aires is een eerste arrestatie verricht voor de rellen die zich afspeelden voor de finale om de Zuid-Amerikaanse voetbalbeker tussen River Plate en Boca Juniors. Een 31-jarige man werd aangehouden voor geweldpleging en het opzettelijk toebrengen van verwondingen.

De voetbalsupporter werd geïdentificeerd op basis van door beveiligingscamera’s gemaakte beelden, die op sociale media verspreid werden. In de hoop om niet herkend te worden had de man zijn haar geknipt en zijn snor afgeschoren.

Op 24 november werd de spelersbus van Boca Juniors aangevallen door supporters van River Plate. De bus werd bekogeld met stenen en andere zware projectielen. De meeste ruiten van de bus sneuvelden daarbij, waardoor de spelers blootgesteld werden aan door de politie gebruikt traangas. Twee spelers, onder wie kapitein Pablo Perez, verwondden zich ook aan de glasscherven.

De terugwedstrijd in de finale werd uitgesteld. Later besliste de Zuid-Amerikaanse federatie Conmebol om de wedstrijd volgende zondag in het Santiago Bernabeustadion van Real Madrid te laten plaatsvinden. Boca Juniors ging tegen die beslissing in beroep. De heenwedstrijd eindigde op 2-2.

Liverpool-coach Klopp krijgt boete van 10.000 euro na wangedrag in Merseyside derby

De Engelse voetbalbond (FA) heeft Liverpool-trainer Jürgen Klopp dinsdag een boete van 8.000 pond (10.000 euro) opgelegd wegens “wangedrag” op het einde van de stadsderby tegen Everton. Na de last minute overwinning tegen stadsgenoot Everton in de Merseyside derby stormde Klopp het veld op. Op de persconferentie voor de aankomende match tegen Fulham liet de Duitse coach al weten dat hij de straf accepteert.

Tegen Everton wist Liverpool pas laat in de wedstrijd het verschil te maken. De 51-jarige Klopp staat bekend om zijn vurige manier van coachen, en soms ontploft de vulkaan. Toen de Belgische aanvaller Divock Origi in de 96e minuut de winnende treffer wist te scoren voor Liverpool, reageerde Klopp uitbundig door het veld op te lopen en in de armen van zijn doelman Alisson te springen. Na de wedstrijd beschuldigde de FA Klopp van wangedrag. Klopp riskeerde een schorsing, maar komt er met een boete vanaf.

Klopp accepteert de straf zonder morren. “Ik kon mezelf niet beheersen. Als iedereen hetzelfde zou doen... Daarom zijn er regels. Overtreed je de regels, dan moet je bestraft worden. Dat is volkomen normaal. Het zal niet meer gebeuren.”

Marco Silva, trainer van tegenstander Everton, verdedigt Klopp. “Voetbal is emotie. Hij mag juichen, dat is normaal. Als je het mij vraagt, moest de FA hem niet bestraffen, maar zij beslissen over de regels.”

Sommige groepsmatchen in Qatar worden mogelijk om 11u00 afgetrapt

Het organisatiecomité van het WK voetbal van 2022 in Qatar heeft aan de Wereldvoetbalbond FIFA een tijdschema voorgelegd, waarbij sommige groepsmatchen misschien al om 11u00 Belgische tijd gespeeld moeten worden. “Dat voorstel ligt nu op tafel”, bevestigde adjunct-CEO Nasser al-Khater vandaag aan Qatarese media.

“Er ligt een voorstel op tafel om vier wedstrijden per dag te spelen”, aldus al-Khater. De eerste aftrap zou om 11u00 gegeven worden, de volgende duels beginnen om 14u00, 17u00 en 20u00 (allemaal Belgische tijd). “We moeten het plan nog finaliseren met de FIFA. We voorzien momenteel drie wedstrijden per dag, maar er ligt ook een plan op tafel om er vier te spelen. De temperaturen zijn namelijk zacht en alle stadions zijn uitgerust met airco.”

Het fel gecontesteerde WK in Qatar zal voor het eerst in de winter gespeeld worden, van 21 november tot en met 18 december 2022. De organisatoren krijgen af te rekenen met een tegenstrijdigheid. Zo zijn er 28 wedstrijddagen in plaats van 32 voorzien, maar zal het aantal deelnemende landen mogelijk wel stijgen van 32 naar 48.

Barça-middenvelder Rafinha zes maanden buiten strijd na kruisbandoperatie

Barcelona zal middenvelder Rafinha zes maanden moeten missen. Dat maakte de Catalaanse club vandaag bekend op zijn website. De 25-jarige Braziliaan scheurde op 24 november in de Spaanse topper tegen Atletico Madrid de voorste kruisbanden van zijn linkerknie. Rafinha werd met succes geopereerd, maar moet de rest van het seizoen aan zich voorbij laten gaan.

Tijdens de rust van de wedstrijd tegen Atletico Madrid (1-1) kwam Rafinha, voluit Rafael Alcântara do Nascimento, het terrein op voor de geblesseerde Sergi Roberto. Na de wedstrijd bleek dat ook de Braziliaan niet ongehavend uit de strijd was gekomen met een gescheurde kruisband van de linkerknie. Een operatie bleek noodzakelijk.

Tweevoudig international Rafinha, zoon van oud-Braziliaans international Mazinho en broer van Bayern München middenvelder Thiago Alcantara, kwam dit seizoen nog maar vijf wedstrijden in actie voor Barcelona. Na in 2015 de kruisbanden in zijn rechterknie gescheurd te hebben en ook in 2017 lange tijd out te zijn geweest met een knieblessure, is dit opnieuw een tegenslag voor de offensieve middenvelder.

De blessure van Rafinha betekent kopzorgen voor coach Ernesto Valverde. Naast Rafinha liggen ook Arthur, Umtiti en onze landgenoot Thomas Vermaelen nog lange tijd in de lappenmand.

‘Gele hesjes’ doen match van PSG uitstellen

De thuiswedstrijd van PSG in de Franse competitie tegen Montpellier gaat zaterdag niet door. De politie in Parijs heeft verzocht het duel uit te stellen omdat die dag mogelijk weer een grote protestactie van de ‘gele hesjes’ in de Franse hoofdstad wordt gehouden. De Franse voetbalbond zal met beide clubs op zoek gaan naar een nieuwe datum.

De afgelopen twee zaterdagen vonden twee grote manifestaties plaats van actievoerende burgers, inmiddels beter bekend als de ‘gele hesjes’, in Parijs. Politieprefect Michel Delpuech onderstreept de ernst van de situatie. “De Arc de Triomphe gevandaliseerd, roosters van de Tuileries-tuin afgescheurd, voertuigen in brand gestoken, winkels geplunderd... Het geweld van het laatste weekend in Parijs is ongezien. Ook in het 16de arrondissement, waar het stadion van PSG, het Parc des Princes, staat”, klinkt het bij Delpuech. Bij de manifestaties werden 412 mensen gearresteerd. De schade loopt volgens burgemeester Anne Hidalgo op tot bijna vier miljoen euro.

Ook Toulouse-Lyon wordt uitgesteld op vraag van lokale autoriteiten

Net als PSG-Montpellier wordt ook het duel tussen Toulouse en Lyon van zaterdag (om 20u00) uitgesteld. De verschuiving van de wedstrijd komt er - net als in Parijs - op vraag van de lokale autoriteiten. Bij Toulouse, nummer vijftien in de Ligue 1, staat Aaron Leya-Iseka onder contract. Olympique Lyon, dat derde staat, telt met Jason Denayer ook een landgenoot in haar rangen. De sociale crisis, met als uithangbord de ‘gele hesjes’, houdt Frankrijk al een hele maand in de ban. Bij protesten vielen al tenminste vier doden en bijna 600 gewonen.

Athletic Bilbao zet coach aan de deur

Athletic Bilbao heeft vanochtend, daags na de 3-0-nederlaag bij Levante, een einde gemaakt aan de samenwerking met coach Eduardo Berizzo. De Argentijn werd in het tussenseizoen aangesteld als T1 van de Baskische topclub, maar kon de motor niet doen draaien. Bilbao staat na veertien speeldagen op de achttiende plaats met slechts elf punten. Voor de 49-jarige Berizzo was het zijn derde trainersklus in de Primera Division. Eerder was de Argentijn hoofdcoach bij Celta de Vigo (2014-2017) en Sevilla (2017). Bij de Andalusiërs beleefde hij een korte, maar woelige periode. Eind november 2017 werd prostaatkanker bij Berizzo vastgesteld en nauwelijks een maand later werd hij door tegenvallende resultaten ook ontslagen. Berizzo wordt voorlopig opgevolgd door Gaizka Garitano, coach van Athletic B. De Basken spelen donderdag hun terugwedstrijd van de zestiende finales in de Copa del Rey, bij reeksgenoot Huesca. Volgende week maandag volgt op de vijftiende speeldag van de Primera Division een thuiswedstrijd tegen Girona.

Nainggolan in Team van het Jaar in Serie A

Radja Nainggolan is op het Gala van de Italiaanse spelersvakbond (AIC) verkozen in het Team van het Jaar van de Serie A. De voormalige Rode Duivel zag de prijs voor Speler van het Jaar gaan naar Mauro Icardi, zijn Argentijnse ploegmaat bij Inter. Dries Mertens, die ook genomineerd was voor het Team van het Jaar, viel naast de beste elf.

Icardi beëindigde het seizoen 2017-2018 als topschutter in de Serie A - samen met Ciro Immobile (Lazio) - met 29 treffers. Het is voor het eerst sinds 2011 dat de hoofdprijs van de avond niet naar een speler van Juventus gaat. Icardi won ook de trofee voor het Doelpunt van het Jaar, in maart op bezoek bij zijn ex-club Sampdoria, waar hij die middag vier maal trefzeker was. Ook Mertens was genomineerd voor het Doelpunt van het Jaar, maar beet opnieuw in het zand.

Juventus, dat de voorbije zeven seizoenen kampioen werd in Italië, werd geëerd als Ploeg van het Jaar. Coach Massimiliano Allegri werd voor de vierde keer in zijn carrière Trainer van het Jaar. Bij de vrouwen ging de hoofdprijs naar Alia Guagni, een verdedigster van Fiorentina. Gianluca Rocchi werd bekroond tot Beste Scheidsrechter.

Legendes Francesco Totti en Andrea Pirlo, beiden wereldkampioen met Italië in 2006, zeiden het voetbal het afgelopen jaar vaarwel en kregen daarvoor een Life Time Achievement Award.

Carrasco en ploegmaat leggen dispuut bij

Opnieuw vrolijke vriendjes in China. Yannick Carrasco en Jin Pengxiang hebben vier maanden na hun vechtpartij op training het dispuut bijgelegd. De Rode Duivel brak daarbij de neus van de Chinese verdediger. Pengxiang deed aangifte van het voorval bij de politie, waardoor Dalian Yifang het paspoort van Carrasco inhield en hij de voorbije interlands miste. De flankaanvaller bood eerder al publiekelijk zijn excuses aan in een online video. Zijn ploegmaat lijkt die, nadat hij eerder een compensatie van 10.000 euro voor de medische kosten weigerde, eindelijk aanvaard te hebben. Gisteren poseerden de twee zelfs amicaal samen voor een foto. (VDVJ)

Chelsea breekt contract sterkhouder Azpilicueta open

Chelsea heeft laten weten de overeenkomst van verdediger Cesar Azpilicueta te hebben verlengd tot medio 2022. De Spaanse Bask, die sinds de zomer van 2012 voor de Blues speelt, lag oorspronkelijk nog tot juni 2020 onder contract.

De 29-jarige Azpilicueta maakte eind augustus 2012 de overstap van het Franse Marseille (2010-2012). Voordien speelde hij in eigen land voor Osasuna (2007-2012). De rechtervleugelverdediger zit bij Chelsea aan 298 officiële duels (en acht goals). Op zijn palmares staan onder meer twee Premier League-titels (2015 en 2017), een FA Cup (2018), een League Cup (2015) en de Europa League (2013). De 25-voudig Spaans international was met Spanje aanwezig op de Wereldbekers van 2014 en 2018 en het EK van 2016.

Chelsea en Azpilicueta staan dit seizoen na veertien speeldagen op een voorlopige derde plaats (31 ptn). Woensdagavond wacht voor het team van Eden Hazard alweer een nieuwe speelronde met een verplaatsing naar Wolverhampton.