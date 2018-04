FT buitenland 03/04: Roma-coach: "50 procent kans dat Nainggolan speelt tegen Barça" - Vijf Olympiakos-Belgen zien hun coach na drie maanden vertrekken



03 april 2018

Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Denis Odoi en Fulham verslaan Leeds United

Fulham heeft op de 40e speeldag in het Engelse Championship een 2-0 thuisoverwinning geboekt tegen Leeds United. Oude bekende Aleksandar Mitrovic had met een assist en een doelpunt een groot aandeel in de driepunter.

Kevin McDonald (33.) bracht Fulham op Craven Cottage op voorsprong dankzij een gelukje. Met het achterwerk verlengde hij de kopbal van Mitrovic tegen de netten. Net voorbij het uur rondde de Servische ex-spits van RSC Anderlecht een pijlsnelle counter af in de korte hoek. Denis Odoi maakte de partij vol bij Fulham, dat in de stand voorlopig oprukt naar de derde plaats. "The Cottages" profiteerden optimaal van de draw van Wolverhampton tegen Hull City (2-2), al bedraagt de voorsprong van de competitieleider op Fulham nog steeds 11 punten met nog zes speeldagen te gaan.

Bij Leeds United was Laurens De Bock niet te bespeuren op het wedstrijdblad. Hij staat aan de kant met een hamstringblessure. De traditieclub bezet de dertiende positie.

Voetbalclub Panathinaïkos verliest drie punten wegens wanbetaling spelersloon

De Griekse voetbalfederatie heeft dinsdag drie punten afgetrokken van Panathinaïkos, omdat de club nog 500.000 euro moet aan haar Duitse ex-verdediger Jens Wemmer.

Om het vonnis te ontwijken krijgt Panathinaïkos nog drie dagen om de opgebouwde schuld in te lossen. Wemmer kwam tussen 2015 en 2017 slechts zes keer in actie bij de Atheense ploeg, waaronder een keer tegen Club Brugge in de derde voorronde van de Champions League in augustus 2015.

Panathinaïkos zit na het vertrek van hoofdaandeelhouder en voorzitter Giannis Alafouzos begin dit seizoen in vieze papieren. Alafouzos investeerde de afgelopen zes seizoenen naar eigen zeggen 42 miljoen euro "uit eigen zak" in de twintigvoudige Griekse kampioen.

Dennis Praet en Sampdoria winnen bij Atalanta van Timothy Castagne

Sampdoria is vanavond op de 27e speeldag in de Italiaanse Serie A met 1-2 gaan winnen op het veld van Atalanta Bergamo. Dennis Praet (Sampdoria) en Timothy Castagne (Atalanta) maakten de volledige wedstrijd vol.

Op slag van rust profiteerde Caprari (43.) van een foutje van verdediger Toloi om de 0-1 binnen te duwen. Doelman Berisha voorkwam met een uitstekende parade op de vrije trap van Gaston Ramirez een dubbele achterstand voor Atalanta. Na de pauze zette Toloi (67.) zijn foutje uit de eerste helft zelf recht. Toch ging Sampdoria nog met de drie punten aan de haal. Zapata (84.) strafte defensief geklungel en een slechte terugspeelbal vakkundig af met een lobje: 1-2. Sampdoria en Dennis Praet staan op de negende plaats met 47 punten, dat zijn er evenveel als Fiorentina (8e) en het Atalanta (7e) van Castagne.

Genoa kon voor het eerst in vijf competitieduels nog eens winnen. Thuis tegen Cagliari werd het 2-1, mede dankzij een kanonskogel van Meideiros in de 90e minuut. Bij Genoa kwam Stéphane Omeonga in de 79e minuut tussen de lijnen. Genoa klimt naar de twaalfde plaats met 34 punten, Cagliari is veertiende.

Olympiakos-coach Oscar Garcia verlaat de club drie maanden na aankomst

De Spaanse trainer Oscar Garcia heeft vandaag zijn vertrek bij Olympiakos aangekondigd. Garcia was uiteindelijk slechts drie maanden in dienst bij de Griekse topclub.

"Ik heb, in overleg met de club, ervoor gekozen vandaag onze samenwerking stop te zetten", legde Garcia uit in een persbericht door de club verspreid. "Zo heeft de club meer tijd om komend seizoen voor te bereiden."

De beslissing van Garcia komt er na een roerige dag in Piraeus. Een furieuze voorzitter Evangelos Marinakis stuurde quasi de hele A-kern op vakantie. Slechts een handvol spelers zou nog mogen spelen, ter voorbereiding op volgend seizoen, en zou worden aangevuld met beloftenspelers. Het lot van de vijf Belgen bij de club (Silvio Proto, Guillaume Gillet, Bjorn Engels, Vadis Odjidja-Ofoe en Kevin Mirallas) is nog niet officieel bekend.

De voorzitter deelde ook 400.000 euro aan boetes uit. Olympiakos kwam zaterdag niet verder dan een 1-1-gelijkspel bij Levadiakos. Het team won slechts drie van de laatste acht matchen. Olympiakos won de voorbije zeven jaar de titel in Griekenland, maar staat momenteel - met nog vier speeldagen voor de boeg - pas derde, op zes punten van leider AEK Athene.

De 44-jarige Garcia kwam in januari aan in Piraeus na enkele weken daarvoor te zijn vertrokken bij Saint-Etienne. Voordien was hij ook coach in Israël (Maccabi Tel Aviv), Engeland (Brighton en Watford) en Oostenrijk (Red Bull Salzburg).

Roma-coach: "50 procent kans dat Nainggolan speelt tegen Barça"

"Radja Nainggolan heeft op dit moment 50 procent kans om te spelen tegen FC Barcelona." Dat zijn de woorden van AS Roma-coach Eusebio Di Francesco vandaag op de persconferentie. De Romeinse coach nam Nainggolan op in zijn selectie voor de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League.

Nainggolan blesseerde zich zaterdag aan de rechterdij tijdens het competitieduel bij Bologna (1-1). De Rode Duivel moest het terrein toen al na zeventien minuten verlaten.

"Nainggolan is een belangrijke speler voor ons", stak Di Francesco van wal. "We gaan tot morgenvroeg tests doen om zeker te zijn of hij kan spelen. Op dit moment zijn zijn kansen 50-50." Gilles De Bilde, aanwezig in de studio van Q2, kreeg Nainggolan naar eigen zeggen zelf aan de telefoon. "Hij zei me dat hij op de avondtraining geprobeerd had om te zien of het zou gaan. Hij had echter te veel pijn en last en zal dus waarschijnlijk niet spelen. Met een inspuiting wil hij niet voetballen omdat dat te risicovol is."

Aan Barcelona-zijde kan trainer Ernesto Valverde opnieuw rekenen op sterspeler Lionel Messi (hamstring) en Sergio Busquets (voet). Beiden konden normaal trainen en zitten in de selectie voor morgen. Messi speelde zaterdag in Sevilla maar een halfuur door hinder, Busquets was de voorbije twee weken out.

Soldado kan ook overweg met een basketbal

Roberto Soldado heeft laten zien dat hij niet enkel kan voetballen. In een filmpje op Twitter toonde de spits van het Turkse Fenerbahçe dat hij ook wel overweg kan met een basketbal. In een kleine minuut gooit de ondertussen 32-jarige Spanjaard de bal zeven keer vlotjes in de ring.

Ready for the Final Four @FBBasketbol pic.twitter.com/vTP5WvMfHE Roberto Soldado(@ R9Soldado) link

Nainggolan: "Ik ben oké"

Radja Nainggolan stelt iedereen gerust. Nadat de middenvelder van AS Roma afgelopen weekend vroegtijdig uitviel, maakte Eusebio di Francesco - de coach van de Italiaanse eersteklasser - zich ernstig zorgen. "Dit ziet er niet bemoedigend uit." Ellende om niets, want de trainer nam de Rode Duivel voor het Champions Leagueduel van morgen gewoon mee naar Barcelona, en bij het landen in Catalonië veegde Radja de bekommernissen van tafel. "Ik ben oké", vertelde hij op de luchthaven aan de Romeinse fans. "Anders zou ik hier niet zijn." Hoewel het niet zeker is of Nainggolan morgen start, valt de schade dus mee.

Werder Bremen bindt trainer Kohfeldt langer aan zich

Trainer Florian Kohfeldt heeft zijn contract bij Werder Bremen tot 2021 verlengd. Dat heeft de Bundesliga-club vandaag bekendgemaakt.

"Florian heeft ons team met duidelijke ideeën en een herkenbare filosofie uit een moeilijke situatie geleid", reageerde bestuursvoorzitter Frank Baumann op de Werder-website. "We zijn ervan overtuigd dat hij samen met zijn staf deze positieve weg in de toekomst kan voortzetten." Werder verlengde ook de overeenkomst met assistenten Tim Borowski en Thomas Horsch en keeperstrainer Christian Vander.

De 35-jarige Kohfeldt ging eind oktober aan de slag bij Werder na het ontslag van Alexander Nouri. Onder leiding van Kohfeldt sprokkelde het team 31 punten uit achttien wedstrijden waardoor de zwakke competitiestart van de ploeg uitgewist werd. Na 28 speeldagen staan de Noord-Duitsers in de Bundesliga op de twaalfde plaats.

#Baumann: "Florian #Kohfeldt hat mit seiner kommunikativen, transparenten & kritisch-konstruktiven Art gr. Anteil an der Entwicklung. Er hat das Team mit klaren Vorstellungen & erkennbarer Philosophie aus der schwierigen Situation geführt" 👉https://t.co/ahoe5Zm8bC #Kohfeldt2021 pic.twitter.com/VtwrjCrUyg SV Werder Bremen(@ werderbremen) link

Organisatie WK verkocht in totaal al 1,7 miljoen tickets

In het tweede deel van de tweede verkoopfase van tickets voor het WK voetbal in Rusland werden 394.433 kaartjes aan de man gebracht. Dat heeft de Wereldvoetbalbond (FIFA) vandaag bekendgemaakt. De fase liep van 13 maart tot 3 april.

Na de vorige verkoopfases stond de teller op 1.303.616. In totaal zijn er nu dus al bijna 1,7 miljoen (1.698.049) tickets over de toonbank gegaan. De meeste aanvragen kwamen uit gastland Rusland. Ook elders in de wereld - vooral in de Verenigde Staten, Argentinië, Colombia en Mexico - is er veel interesse. België staat niet in de top tien.

Op 18 april begint de laatste verkoopfase. Deze periode loopt tot 15 juli, de dag van de finale, en fans kunnen last minute deals op de kop tikken. In deze fase worden in principe enkel zitjes in neutrale vakken verkocht.

Het WK start later dit jaar op 14 juni en eindigt op 15 juli.

Realhuurling Martin Odegaard breekt middenvoetsbeentje

Martin Odegaard heeft zijn laatste wedstrijd voor sc Heerenveen vermoedelijk al gespeeld. De Noorse huurling van Real Madrid viel zondag geblesseerd uit tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (1-2). Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat Odegaard een middenvoetsbeentje heeft gebroken.

Heerenveen doet geen mededelingen over de hersteltermijn, maar vermoedelijk komt de Noorse international niet meer in actie. De 19-jarige Odegaard keert in de zomer terug naar Real Madrid, dat hem in januari 2017 voor anderhalf jaar stalde in het Abe Lenstra-stadion. "Zulke buitenkansjes mag je niet laten liggen", zei technisch manager Gerry Hamstra destijds.

De aanvallende middenvelder kon de hooggespannen verwachtingen niet volledig waarmaken. In 38 competitiewedstrijden maakte de Noor, die al op 15-jarige leeftijd als jongste voetballer ooit debuteerde in de nationale ploeg, slechts twee doelpunten.

Verschil tussen toppers en rest steeds groter in Champions League

Het Zwitserse onderzoeksbureau CIES Football Observatory bestudeerde 29 Europese competities – 27 landscompetenties, de Champions League en Europa League. In 20 van die competities steeg het aantal ‘eenzijdige’ wedstrijden, dat betekent het aantal matchen met drie goals of meer verschil.

Vooral in de Champions League zijn de verschillen tussen de toppers en de rest. 30% van de wedstrijden op het kampioenenbal eindigen met drie of meer doelpunten verschil. Dat is een stijging met 9 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. Van de landencompetities heeft de Premier League het grootste kwaliteitsverschil, met 22% ‘eenzijdige’ matchen.

Dani Alves is recordhouder na winnen Franse beker

Dani Alves mag zich sinds afgelopen weekend wereldrecordhouder hoofdprijzen noemen. De rechtsback veroverde zaterdag met Paris Saint-Germain de Franse beker door in de finale AS Monaco met 3-0 te verslaan. Dat meldt PSG op zijn website.

Alves is de eerste speler in de voetbalgeschiedenis die 36 hoofdprijzen heeft gepakt. De 34-jarige Braziliaanse rechtsback won in zijn tijd bij Barcelona de meeste prijzen. Met zes keer de landstitel, vier keer de beker, vier keer de Copa del Rey, drie keer de Champions League, drie keer de UEFA supercup en drie keer de WK voor clubteams heeft hij heel wat zilverwaar mogen optillen in Catalonië.

T op 5 voetballers met meeste trofeeën en medailles in hun prijzenkast

1. Dani Alves (Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain) – 36

2. Maxwell (Cruzeiro, Ajax, Inter, Barcelona en Paris Saint-Germain) – 35

Ryan Giggs (Manchester United) – 35

Zlatan Ibrahimovic (Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United en LA Galaxy) – 35

5. Kenny Dalglish (Celtic en Liverpool) – 31

Liverpool speelt Matip en Lallana kwijt

Liverpool kan dit seizoen geen beroep meer doen op centrale verdediger Joel Matip. Hij liep zaterdag een heupblessure op tijdens de competitiewedstrijd tegen bij Crystal Palace (1-2 winst) en moet vermoedelijk onder het mes. Ook Adam Lallana blesseerde zich in het gewonnen competitieduel.

Matip, die de hele wedstrijd speelde, zal waarschijnlijk een operatie moeten ondergaan en dit seizoen niet meer in actie kunnen komen. Lallana viel na 65 minuten in, maar moest vijf minuten later opnieuw het veld verlaten met een spierblessure. Liverpool-manager Jürgen Klopp liet op de website van de Reds weten wel te hopen in mei nog op zijn Engelse middenvelder te kunnen rekenen.

Jürgen Klopp kan het duo dus niet opstellen in de dubbele confrontatie tegen Manchester City in de Champions League (4 en 10 april). Ook het slot van de Premier League, waarin Liverpool momenteel derde staat, komt in het gedrang.

Joël Matip is likely to require surgery on a thigh injury.



Full update: https://t.co/nbTXCOImeE pic.twitter.com/FaVMT4vgpL Liverpool FC(@ LFC) link

Letse bondscoach moet na blamage tegen Gibraltar opkrassen

Aleksandrs Starkovs is geen bondscoach meer van Letland. Negen dagen nadat zijn team een oefenduel tegen het nietige Gibraltar met 1-0 verloor, moet hij baan ruimen. De Letse federatie kwam dinsdag in Riga samen om zich over het lot van de 62-jarige Starkovs te buigen. Gibraltar boekte op 25 maart tegen de Letten pas hun tweede overwinning ooit, na een zege in Malta (0-1) in 2014.

Starkovs begon in april 2017 aan een derde termijn aan het hoofd van de Letse nationale ploeg. Het doel was kwalificatie voor Euro 2020 afdwingen. "Ik hoop dat deze beslissing het Letse voetbal ten goede zal komen", zei hij in een reactie op zijn ontslag. De Let trainde zijn land een eerste keer tussen 2001 en 2004 en daarna van 2007 tot 2013.

Ajax start samenwerking met Sydney FC

Ajax gaat opnieuw een internationale samenwerking aan. De Amsterdamse club sloot eerder dit jaar al samenwerkingsverbanden met clubs uit China (Guangzhou R&F FC) en Japan (Sagan Tosu) en heeft nu ook zo'n overeenkomst voor drie jaar gesloten met de Australische topclub Sydney FC. Ajax gaat de regerende kampioen van Australië helpen op organisatorisch gebied, bij het scouten van spelers en het opleiden van coaches. De Amsterdammers kunnen talentvolle voetballers en coaches wegplukken uit Sydney.

"Sydney FC is een topclub in Australië en met hem denken we een geweldige partner te hebben gevonden", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar. "Het biedt ons de mogelijkheid om onze reputatie als hét opleidingsinstituut van de wereld te verstevigen."

Furieuze voorzitter stuurt Olympiakos-Belgen met vakantie

Het seizoen van de spelers van de Griekse topclub Olympiakos zit er mogelijk nu al op. Voorzitter Evangelos Marinakis heeft uit onvrede om de recente resultaten de hele selectie, waarin met Silvio Proto, Björn Engels, Vadis Odjidja, Guillaume Gillet en Kevin Mirallas ook vijf Belgen zitten, verplicht met vakantie gestuurd tot het einde van het seizoen. Ze moeten ook een boete van 400.000 euro betalen.

Olympiakos is de regerende kampioen maar een achtste opeenvolgende titel wordt dit seizoen moeilijk. Het team uit Piraeus staat met nog vier speeldagen te gaan pas derde, op zes punten van AEK en drie punten van PAOK. Zaterdag raakte Olympiakos, met Proto, Vadis en Mirallas in de ploeg, niet verder dan 1-1 tegen middenmotor Levadiakos. Het team won slechts drie van de laatste acht matchen.

Marinakis, die ook de Engelse tweedeklasser Nottingham Forest bezit, haalde volgens de Griekse kranten na de draw fel uit naar de spelers. "Ik ga Olympiakos weer heropbouwen en omvormen tot de ploeg waar wij van dromen. Ik en de rest van de supporters hebben genoeg geduld met jullie gehad. Jullie vertrekken vandaag verplicht met vakantie", zou de scheepsmagnaat hebben gezegd.

Nog slechts een handvol spelers zou de resterende competitiematchen mogen afwerken. De rest zou vervangen worden door talenten uit de beloftenkern. "Jullie denken alleen aan mooie huizen en wagens en hebben niets te zoeken in de ploeg", zou de voorzitter de spelers nog hebben toegebeten. "Ik betaal miljoenen zodat jullie niets tekortkomen. Door jullie heb ik drie trainers moeten ontslaan maar eigenlijk zijn jullie het die in de fout gaan." Marinakis zei naar verluidt nog dat de helft van de boete werd opgelegd voor de draw tegen Levadiakos en de andere helft voor het 1-1 gelijkspel tegen grote rivaal Panathinaikos begin maart.