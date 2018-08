FT buitenland 02/08. Neymar sluit aan op training bij PSG - Mirallas mag niet meer meetrainen bij Everton - Broos eist anderhalf miljoen euro van Kameroen Redactie

02 augustus 2018

10u19

Buitenlands Voetbal Ook over de grens staat het nieuwe seizoen voor de deur. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Broos eist 1,5 miljoen van Kameroen

De plooien tussen Hugo Broos en Kameroen zijn nog steeds niet gladgestreken. Onze landgenoot won met het Afrikaanse land in 2017 de Afrika Cup, maar moest na de niet-kwalificatie voor het WK in Rusland toch vertrekken bij Kameroen. Volgens Broos pleegde de Kameroense voetbalbond contractbreuk. De 65-jarige technisch directeur bij KV Oostende zou daarom nu zelfs naar de FIFA stappen om zijn gelijk te halen.

De ex-coach van onder meer ook Anderlecht zou volgens Jeune Afrique een sterk dossier hebben. Broos heeft immers bewijs dat er kort voor zijn ontslag nog een akkoord was bereikt om zijn contract te verlengen tot na de Afrika Cup van 2019. Broos heeft zo nog anderhalf miljoen euro te goed van Kameroen. Een bedrag dat hij nu via de FIFA wil verkrijgen. Een snelle uitspraak wordt niet verwacht, wellicht blijft de zaak nog maanden aanslepen bij de FIFA.

Mirallas en drie ploegmaats niet meer welkom bij Everton

Everton heeft Kevin Mirallas gevraagd om niet meer met de eerste ploeg mee te trainen. Onze landgenoot - vorig seizoen op huurbasis actief bij Olympiakos - mag vertrekken en maakt daarom niet langer deel uit van de A-kern. Hetzelfde verhaal voor Ashley Williams, Cuco Martin en Nikola Vlasic. Ook die drie mogen opkrassen en zijn niet langer welkom op de trainingen van het eerste elftal.

Chelsea-coach Sarri hoopt nog altijd op langer verblijf van Courtois en Hazard

Maurizio Sarri, sinds deze zomer coach van Chelsea, hoopt nog altijd dat sterkhouders Thibaut Courtois en Eden Hazard ook komend seizoen op Stamford Bridge voetballen. "Het gaat om topspelers, en elke club wil zijn topspelers houden. We proberen dit mogelijk te maken", vertelde de 59-jarige Italiaan op de clubwebsite.

Een vertrek van beide Rode Duivels uit Londen hangt al langer in de lucht. Vooral na een ijzersterk WK, waarbij Courtois uitgeroepen werd tot doelman van het toernooi en Hazard alleen de Kroaat Luka Modric voor zich moest dulden als beste speler, lijkt het duo op weg naar de uitgang. Maar een halve maand na het einde van het WK is er nog geen doorbraak en zijn de twee nog altijd eigendom van Chelsea.

Sarri volgt beide dossiers op de voet. De Italiaan is erop gebrand om bij zijn debuut beter te doen dan de tegenvallende vijfde stek in de Premier League van vorig seizoen en rekent daarvoor op beide Belgen. "Zaterdag zie ik ze voor de eerste maal", verduidelijkte de trainer. "Op dit moment weet ik niet hoe de zaken er voor staan en is er geen nieuws. Courtois en Hazard zijn toppers, en elke club wil zijn bepalende spelers houden. Wij proberen het te doen."

Neymar terug bij PSG

Neymar heeft vandaag in het Chinese Shenzhen bij de spelersgroep van Paris Saint-Germain aangesloten, zo blijkt uit een video op sociaalnetwerksites. Voor de duurste voetballer aller tijden is het meer dan vijf maanden geleden dat hij zijn Parijse ploegmaats zag. Eind februari liep Neymar een zware voetblessure op, waarna er een herstel van maanden volgde in Brazilië. Na de Wereldbeker in Rusland kreeg hij enkele weken verlof om te bekomen van de nederlaag tegen de Rode Duivels in de kwartfinales. De Braziliaanse vedette sprak nadien van de "grootste teleurstelling in zijn carrière". Daarnaast werd hij gelinkt aan een eventuele transfer naar Real Madrid, eind vorige maand bevestigde Neymar echter in de Franse hoofdstad te zullen blijven.

Paris Saint-Germain vertoeft na een eerder bezoek aan Singapore sinds gisteren in China. Daar wordt zaterdag de Franse Supercup gespeeld tegen Monaco.

Juventus wint All-Star Game tegen MLS-selectie met Ciman

Juventus heeft woensdag (plaatselijke tijd) in Atlanta het All-Star Game tegen een selectie van spelers uit de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS) gewonnen. Na de reguliere speeltijd stond er in de Mercedes Benz Arena 1-1 op het scorebord, de Italiaanse landskampioen haalde het uiteindelijk op strafschoppen met 5-3. Mattia De Sciglio scoorde de beslissende elfmeter.

In de MLS-selectie was er een basisplaats voor Laurent Ciman, de verdediger bleef bij de rust in de kleedkamer. Toen stond de 1-1 al op het scorebord, na de Italiaanse openingstreffer voor Andrea Favilli en de gelijkmaker voor Josef Martinez. Voor jaar was de zege in het All-Star Game voor Real Madrid. De laatste keer dat de Amerikaanse MLS-selectie eens kon winnen, dateert al van 2015. Toen waren ze te sterk voor Tottenham Hotspur.