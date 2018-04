FT buitenland 02/04: Goed nieuws rond blessure Nainggolan - Stanciu alwéér aan het kanon voor Sparta Praag De voetbalredactie

02 april 2018

14u25 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Iker Casillas speelt 1.000e wedstrijd

De Spaanse doelman Iker Casillas kwam vanavond voor de 1.000e keer in actie als profvoetballer in het competitieduel tussen zijn club FC Porto en Belenenses. Het werd el een jubileum in mineur, want Porto verloor met 2-0.

Casillas verdedigde op bezoek bij Belenenses voor de 108e keer de kleuren van FC Porto. Daarbij komen nog eens de 725 wedstrijden voor Real Madrid en de 167 interlands die hij voor de Spaanse nationale ploeg speelde.

De 36-jarige doelwachter won het WK in 2010, werd twee keer Europees kampioen (2008 en 2012) en mocht tot drie keer toe de Champions League-trofee in de lucht steken (2000, 2002 en 2014). In 2015 verkaste de Spanjaard van Real Madrid naar FC Porto. Aan het einde van dit seizoen zal Casillas de club vaarwel zeggen. Zijn salaris past immers niet meer in het budget van de 'Draken'.

Met Porto won Casillas nog geen enkele titel. Door de nederlaag tegen Belenenses lieten Casillas & co het overigens na om de koppositie over te nemen van Benfica.

De Bruyne kijkt al over clash met Liverpool heen

Kevin De Bruyne is er veel aan gelegen dat hij met Manchester City het komende weekeinde al kampioen wordt van de Premier League. De Belgisch international wil er zelfs een 'historische' dag voor de fans van maken, door de titel uitgerekend in een duel met aartsrivaal Manchester United te veroveren.

Het derde kampioenschap sinds 2012 is een feit als City op eigen veld wint van de nummer twee. "Dat is het uitgangspunt'', zegt De Bruyne. "We spelen in een seizoen veel belangrijke wedstrijden, maar de derby staat denk ik toch wel op nummer één. Als je dan de kans krijgt er een ongelofelijk feest van te maken, dan moet je dat doen.''

"Bovendien'', vervolgt De Bruyne, "heeft het voordelen als we het snel afmaken. Dan hebben we een zorg minder en kunnen we ons nog meer focussen op de Champions League."

In de Europese koningsklasse speelt Manchester City woensdag de eerste kwartfinale tegen Liverpool.

Radja Nainggolan zit in selectie van Roma voor duel met Barcelona

De dijblessure die Radja Nainggolan zaterdag opliep, lijkt mee te vallen. De middenvelder van AS Roma is immers opgenomen in de selectie voor de verplaatsing naar FC Barcelona. Roma geeft woensdag in Camp Nou Messi en co partij in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League.

Nainggolan viel zaterdag al na een kwartier uit in de competitiematch op het veld van Bologna. De Rode Duivel van AS Roma tastte bij het verlaten van het veld naar de rechterdij.

Nainggolans coach Eusebio di Francesco zei achteraf dat het er "niet bemoedigend uitzag", maar de schade lijkt dus mee te vallen. 'Ninja' zit in de 21-koppige selectie. Alleen winger Cengiz Under is er door blessureleed niet bij.

Real Madrid is Nacho Fernandez poosje kwijt

Real Madridverdediger Nacho Fernandez sukkelt met een spierblessure in de rechterdij. Hij is voorlopig buiten strijd, zo bevestigt de Koninklijke vandaag op de teamwebsite. De 28-jarige Fernandez liep de kwetsuur zaterdag op tijdens de competitiewedstrijd op het veld van Las Palmas (0-3). De polyvalente verdediger, die centraal en op de flank wordt uitgespeeld, moest al na achttien minuten naar de kant.

Volgens de Spaanse media is hij een drietal weken out. Fernandez, onder Zinédine Zidane vaak een basisspeler, mist dus onder meer beide duels tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League (op 3 en 11 april).

Wegen van West Bromwich en coach Alan Pardew scheiden

West Bromwich Albion heeft afscheid genomen van zijn coach Alan Pardew. Dat heeft het team, momenteel rode lantaarn in de Premier League, vandaag bekendgemaakt.

Volgens de club zijn beide partijen in onderling overleg uit elkaar gegaan. Darren Moore, een van de assistenten van Pardew, neemt voorlopig over. De 56-jarige Pardew leidde de ploeg sinds november. West Brom staat na 32 speeldagen afgetekend laatste, met tien punten achterstand op Crystal Palace, dat op de laagste veilige positie staat. Het team van Nacer Chadli, die dit seizoen nog maar erg weinig in actie kwam met allerhande blessures, kon nog maar drie wedstrijden winnen. Afgelopen weekend was Burnley nog met 1-2 te sterk.

Klopp: " Kwartfinale tegen City wordt de mooiste van de vier"

Coach Jürgen Klopp begint woensdag vol vertrouwen met Liverpool in de kwartfinale van de Champions League aan het Engelse duel met Manchester City. "Natuurlijk hebben we een kans. Dit wordt met voorsprong de mooiste wedstrijd van de vier'', aldus Klopp over de confrontatie met de ongenaakbare koploper van de Premier League. "Wij gaan tot het uiterste.''

Liverpool slaagde er als enige in City dit seizoen in de Premier League te verslaan. In januari werd het op Anfield 4-3. Daar staat een nederlaag van 5-0 in Manchester van september tegenover. Aanvaller Sadio Mané werd destijds uit het veld gestuurd. "Had ik vooraf gedacht dat we met 5-0 zouden verliezen? Nee'', zei Klopp. "Ik had ook niet gedacht dat we vervolgens thuis met 4-3 zouden winnen. Maar het bewijst wel dat we een kans hebben.'' Klopp verwacht bovendien dat Anfield, zoals hij het zei, in vuur en vlam zal staan. "De sfeer is altijd fantastisch in ons stadion. Het spel zal daar ook aanleiding toe geven, daarvan ben ik overtuigd. Natuurlijk gaat de tactiek een rol spelen, maar dat zal niet ten koste gaan van het amusement. Het wordt ongetwijfeld een spektakel.''

"Natuurlijk is Manchester City de favoriet'', vervolgde Klopp. "Er zijn momenten dat wij hetzelfde niveau halen als zij. Maar lang niet altijd. City is veel constanter en dat verklaart waarom de club afgetekend aan de leiding gaat in de Premier League. Ik zie kansen voor ons, maar dat neemt niet weg dat het ongelofelijk moeilijk gaat worden.''

Stanciu opnieuw trefzeker voor Sparta Praag

Nicolae Stanciu herleeft bij Sparta Praag. Gisteren lukte de Roemeen, die in de wintermercato de overstap maakte van Anderlecht naar Tsjechië, al zijn vierde goal voor de Tsjechisch recordkampioen. De aanvallend ingestelde middenvelder trapte in minuut 40 zijn team op voorsprong op het veld van Teplice. Een zege leverde het doelpunt uiteindelijk niet op. De match eindigde op 1-1. Na 22 speeldagen staan Stanciu en co pas op een teleurstellende zesde plaats.

"Bayern München neemt James Rodriguez definitief over"

Volgens de Spaanse krant Marca neemt Bayern München James Rodriguez definitief over van Real Madrid. De Duitse landskampioen zou 42 miljoen euro betalen voor de Colombiaan. Bayern huurt de aanvallende middenvelder sinds het begin van dit seizoen. Ondanks een mindere start heeft James Rodriguez de trainer, Jupp Heynckes, helemaal kunnen overtuigen. In 18 matchen scoorde hij vijf keer en gaf hij elf assists.