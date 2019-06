Franse voetbalsters verdienen op jaarbasis samen evenveel... als Neymar in drie weken bij PSG YP/TLB

21 juni 2019

13u10

Bron: L'Équipe 0 Buitenlands voetbal So far, so good voor de Franse vrouwenvoetbalploeg op het WK in eigen land. Zondag kijken ze in de achtste finales Marta en Brazilië in de ogen en in de aanloop naar die clash pakt L’Equipe uit met een artikel over wat de speelsters verdienen. En dat zijn niet bepaald vetpotten...

De toonaangevende sportkrant trekt in het artikel al heel snel de parallel met het mannenvoetbal. Om u een idee te geven: de 23 speelsters die door bondscoach Corinne Diacre werden geselecteerd voor de eindronde verdienen samen op jaarbasis evenveel... als wat Neymar bij Paris Saint-Germain op drie weken vangt. De Braziliaan is met zowat twee miljoen euro natuurlijk wel de grootverdiener in de Ligue 1.

Geen nieuws voor Gaëtane Thiney, een van de speelsters. “Dat verbaast me totaal niet”, zei de middenvelder van Paris FC. “De mannen brengen meer geld binnen dan ons, dus verdienen ze meer dan ons. Dat is normaal”, klinkt het. Maar het hoeft dan ook niet te verbazen dat vele speelsters ook nog een andere job hebben naast het voetbal. Zo is Maéva Clemaron (FC Fleury) architecte en werkt Thiney op de voetbalbond.

Het mannenvoetbal is natuurlijk een uitzonderlijke economie. De waarde van het tv-contract van de Ligue 1 bedraagt vanaf 2020 1,1 miljard euro, terwijl dat van de vrouwen 1,2 miljoen euro bedraagt. Om nog even een open deur in te trappen: de vergelijking tussen mannen en vrouwen in het voetbal, gaat dus allerminst op.

Lucratieve salarissen bij Lyon

Wanneer we de bruto-loonbriefjes van ‘les Bleues’ onder de loep nemen, valt op dat de top 7 gevormd wordt uitsluitend door speelsters van Lyon. Wel moet gezegd: in het vrouwenvoetbal kent Lyon zijn gelijke niet. Omdat de club onder de gewiekste voorzitter Jean-Michal Aulas als eerste, sinds 2004, echt investeerde in Olympique Lyonnais Féminin. Niet alleen hetzelfde professionele kader als de mannen, maar ook lucratieve salarissen. De Barcelona’s en Man City’s van deze wereld volgden pas later. En rijden ook in 2019 nog steeds een achtervolgingsrace. Terwijl Lyon voor de verplaatsingen dikwijls een privéjet inzet. Ook Red Flame Janice Cayman speelt er trouwens vanaf volgend seizoen.

L’Equipe schrijft er wel bij dat Lyon de gepubliceerde cijfers weigerde te bevestigen, maar zonder premies zouden Wendie Renard en Amandine Henry zowat 29.000 euro bruto verdienen. De verdiensten van de speelsters die in het buitenland spelen, liggen veel lager. Aïssatou Tounkara verdient bij Atlético Madrid maandelijks 5.000 euro bruto, terwijl Pauline Peyraud-Magnin het bij Arsenal maandelijks met zowat 3.700 euro moet stellen. Om nog even te goochelen met die 29.000 euro: dat is 0,9 procent van wat Antoine Griezmann maandelijks bij Atlético opstreek (3,3 miljoen euro) en 3,5% van het gemiddelde salaris van de spelerskern bij PSG.

Helemaal onderaan bengelt Solène Durand van Guingamp. Zij krijgt maandelijks 1.700 euro bij een club die ook speelsters heeft die volgens L’Equipe... slechts 200 euro krijgen. In de hoogste Franse voetbalafdeling voor dames hebben lang niet alle speelsters een profstatuut. Een totaal andere (financiële) wereld.