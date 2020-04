Franse politicus voorspelt drastische veranderingen in Europees topvoetbal: “Na de crisis zal Mbappé slechts 40 miljoen waard zijn” MDRW

19 april 2020

15u50

Bron: Ouest France 6 Buitenlands voetbal De sportwereld wordt momenteel niet gespaard in deze donkere corona-tijden. En dat heeft ook financiële consequenties. Volgens de Franse politicus Daniel Cohn-Bendit zal ook de transfermarkt meedelen in de klappen. “Het is als de wederopbouw na een nucleaire ramp.”

Nu al voelen de profclubs dat de coronacrisis flinke happen uit hun budget neemt. Maar volgens Europarlementariër Daniel Cohn-Bendit is dat slechts het topje van de ijsberg. De voetbalclubs zullen in het post-coronatijdperk volgens de Fransman een lesje in bescheidenheid krijgen. “Deze crisis zal de irrationaliteit uit de sportwereld halen. Het is als de wederopbouw na een nucleaire ramp”, vertelde de linkse politicus bij Ouest France. “Als er straks weer gevoetbald kan worden, zal Kylian Mbappé nog maar 35 à 40 miljoen euro waard zijn in plaats van 200. En het is dan nog maar zeer de vraag wie dat zal kunnen ophoesten.”

Een beetje meer soberheid en gelijkheid lijkt me geen ramp voor de sportwereld. Ik denk trouwens niet dat voetballers slechter zullen spelen omdat hun loon lager ligt. Daniel Cohn-Bendit

Eerder kwam het researchbureau CIES (International Centre for Sports Studies) tot een vergelijkbare conclusie. Daar berekende men dat de marktwaarde van spelers uit de vijf grote Europese competities met bijna 30 procent zakte. Weliswaar iets minder dan de voorspellingen van Cohn-Bendit, maar toch een goede indicatie van het veranderende transferlandschap. Vooral Paul Pogba moest het ontgelden. De waarde van de Fransman werd volgens de studie bijna gehalveerd. Een daling van 65 naar 35 miljoen euro.

“Er zal een herstructurering moeten plaatsvinden, die niet alleen betrekking heeft op de spelerslonen, maar ook op de portretrechten. We moeten breken met het systeem van makelaars”, gaat Cohn-Bendit verder. Toch is er volgens de Europarlementariër ook een lichtpuntje. “Een beetje meer soberheid en gelijkheid lijkt me geen ramp voor de sportwereld. Ik denk trouwens niet dat voetballers slechter zullen spelen omdat hun loon lager ligt.” In België stonden onder meer de spelers van Anderlecht, Standard en Antwerp tijdelijk al een deel van hun loon af aan de club. Al was dat niet overal met even veel plezier.

De Fransman kijkt ook al vooruit naar de Olympische Spelen. De volgende editie vindt in principe over vier jaar plaats in Parijs. Al zou dat met de verplaatsing van de Spelen in Tokio naar 2021 mogelijks nog kunnen veranderen. “Het gastland lijdt telkens grote verliezen. Iedereen kijkt graag naar de Spelen op televisie, maar niemand wil het in z’n achtertuin. Daarom is het hoog tijd om dat gemediatiseerde massa-evenement te reduceren tot de essentie. Hoe we dat het best doen? Dat weet ik niet. Alles hangt af van de fans.”

