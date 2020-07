Franse media: “Broer van Tottenham-speler Serge Aurier doodgeschoten in Toulouse” Redactie

13 juli 2020

09u55

Bron: Europe 1, L'Équipe 0 Buitenlands voetbal De broer van Tottenham-verdediger Serge Aurier (27), Christopher Aurier (26), is vanmorgen doodgeschoten in Toulouse. Dat melden Franse media.

Volgens de Franse nieuwszender Europe 1 werd het slachtoffer rond 5 uur vanmorgen dodelijk geraakt. In Toulouse is een klopjacht bezig op de verdachte. De schietpartij zou hebben plaatsgevonden in een nachtclub in het westen van Toulouse.

Christopher Aurier en Serge Aurier doorliepen beiden de jeugdopleiding van RC Lens. Serge haalde via Paris Saint-Germain en nu Spurs de Europese top, Christopher zakte terug naar een lager niveau. Hij was amateur bij Toulouse Rodéo in de vijfde divisie.