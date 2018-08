Frank Vercauteren (61), globetrotter en nog steeds niet gesetteld: "Ik heb afstand genomen van veel dingen in België" Rudy Nuyens

14 augustus 2018

11u30 0 Buitenlands Voetbal Frank Vercauteren dwong met Cercle Brugge de promotie af naar eerste klasse, maar koos toen verrassend voor het avontuur bij het Saoedische Al-Batin. Het verhaal van Vercauteren is dat van een globetrotter, die op zijn 61ste nog altijd niet gesetteld is.

Frank Vercauteren is dik twee weken met Al-Batin op stage in het Nationaal Voetbalcentrum in Tubeke. Morgen staat er in Neerpede een oefenwedstrijd tegen Anderlecht op het programma. "Het is de eerste keer dat ik daar kom sinds het vernieuwd is", zegt hij. Vercauteren zal schrikken, want de oude, aftandse barakken waartussen hij destijds trainde, hebben plaatsgemaakt voor een hypermodern complex.

Maar eerst gaan we een paar maanden terug in de tijd. Frank Vercauteren verbaasde toen iedereen door afscheid te nemen van Cercle Brugge, dat hij net naar de promotie had geleid. "Maar als je je niet kan vinden in iets, dan moet je dat niet doen", zegt Vercauteren, eigenwijs zoals we hem kennen. "Er waren weinig redenen om te blijven. We hebben goed en leuk gewerkt bij Cercle, maar dan komt het moment waarop je een stap verder moet zetten. En als je mekaar daar niet in vindt, stop je beter. Ik had geen zin om te herhalen wat ik in Genk had meegemaakt: bijtekenen en een maand later toch moeten zeggen 'ik ben hier weg'. Want dat zat er in. Ik had niet het gevoel van 'hier ga ik met plezier naartoe gaan'. Dan is het vrij simpel."

