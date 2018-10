Frank Rijkaard achterna: jeugdinternational Oranje spuwt op Duitse tegenstander LPB

13u26 2 Buitenlands Voetbal De Nederlandse jeugdinternational Jordan Teze is Frank Rijkaard achterna gegaan bij een spuwincident in een interland bij de U20 tussen Nederland en Duitsland.

De feiten deden zich gisteravond vlak na affluiten voor in het Duitse Meppen. Teze, speler bij PSV, kreeg het aan de stok met de Duitse aanvoerder Salih Özcan. Op beelden is te zien dat Teze spuwt in de richting van de speler van de 'Mannschaft'. De beelden zorgden voor ophef zorgden in Duitse media, die meteen de vergelijking trokken met het spuwincident tussen Frank Rijkaard en Rudi Völler op het WK 1990 in Italië.

Bert Konterman, coach bij de U20 van Oranje, betreurt het incident. "Na de wedstrijd is er iets gebeurd waar wij absoluut niet trots op zijn", aldus Konterman. "Jordan had ruzie met de aanvoerder van de Duitse ploeg. Tijdens deze ruzie zijn er over en weer dingen gebeurd die absoluut niet door de beugel kunnen. Er is gespuugd. Zowel wij als team, als Jordan zelf, vinden dat dit niet op een voetbalveld thuishoort en ook zeker niet hoort bij een speler die uitkomt voor zijn land."

Een schorsing hoeft de jonge PSV'er niet te vrezen. "Vanzelfsprekend hebben wij Jordan hier op aangesproken", zegt Konterman. "Hij heeft zijn spijt betuigd voor het incident. Vanuit het team hebben wij besloten om het hierbij te laten en geen verdere maatregelen tegen Jordan te treffen. Wij zien dit als een incident, maar het mag wel duidelijk zijn dat we dit niet meer willen zien."

De A-elftallen van beide landen treffen elkaar vanavond in Amsterdam in het kader van de Nations League.