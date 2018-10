Frank Rijkaard achterna: jeugdinternational Oranje spuwt op Duitse tegenstander en kijkt tegen schorsing aan LPB

13 oktober 2018

13u26 5 Buitenlands Voetbal De Nederlandse jeugdinternational Jordan Teze is Frank Rijkaard achterna gegaan bij een spuwincident in een interland bij de U20 tussen Nederland en Duitsland. Hij is uit de selectie gezet.

De feiten deden zich gisteravond vlak na affluiten voor in het Duitse Meppen. Teze, speler bij PSV, kreeg het aan de stok met de Duitse aanvoerder Salih Özcan. Op beelden is te zien dat Teze spuwt in de richting van de speler van de 'Mannschaft'. De beelden zorgden voor ophef zorgden in Duitse media, die meteen de vergelijking trokken met het spuwincident tussen Frank Rijkaard en Rudi Völler op het WK 1990 in Italië.

Bert Konterman, coach bij de U20 van Oranje, betreurt het incident. "Na de wedstrijd is er iets gebeurd waar wij absoluut niet trots op zijn", aldus Konterman. "Jordan had ruzie met de aanvoerder van de Duitse ploeg. Tijdens deze ruzie zijn er over en weer dingen gebeurd die absoluut niet door de beugel kunnen. Er is gespuugd. Zowel wij als team, als Jordan zelf, vinden dat dit niet op een voetbalveld thuishoort en ook zeker niet hoort bij een speler die uitkomt voor zijn land."

Even leek het erop dat er geen sanctie volgde, maar nu heeft de KNVB-directie Teze toch gestraft. De jeugdspeler van PSV is per direct uit de selectie gezet. "Dit is ongeveer het laagste wat je als sportman kunt doen bij een tegenstander. Een ongelooflijk slecht voorbeeld. Dat tolereren we niet, dus is hij uit de selectie verwijderd", aldus directeur Eric Gudde op de website van de KNVB.

Gudde nam het besluit met directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma. Teze ontbreekt dus dinsdag bij Oranje. "Teze is er dan dus niet bij, hoe lang hij geschorst blijft, bepalen we nog nader", aldus de directeur betaald voetbal.

Eerder op de dag had Konterman ook al namens zijn speler en namens de KNVB officieel excuses gemaakt aan de Duitsers. "Goed dat dat gebeurde, maar het was voor zo’n lage actie onvoldoende", zo sprak Gudde later op de dag. "Hier past onmiddellijk een straf."