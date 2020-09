Frank de Boer volgt Koeman op als Nederlands bondscoach Redactie

23 september 2020

19u13 0 Buitenlands voetbal Wat al even in de lucht hing, is door de KNVB nu officieel bevestigd: Frank de Boer is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De ex-coach van onder meer Ajax en Inter volgt Ronald Koeman op, die intussen aan de slag is bij FC Barcelona. De Boer zat sinds eind juli zonder werk nadat de samenwerking met het Amerikaanse Atlanta beëindigd werd.

Frank de Boer heeft bij de Nederlandse bond een contract voor twee jaar ondertekend, waardoor hij al zeker Oranje zal leiden tot en met het WK in Qatar in 2022. De voormalige verdediger van onder meer Ajax en Barcelona zit een eerste keer op de bank tijdens het oefenduel tegen Mexico, dat op 7 oktober plaatsvindt.

De Boer is sinds 2010 actief als trainer. Na zes succesvolle jaren bij Ajax - met vier opeenvolgende titels - volgden mindere passages bij Inter en Crystal Palace. In 2018 ging hij aan de slag in de MLS. Met Atlanta United pakte De Boer twee prijzen, maar eind juli van dit jaar kwam er een einde aan de samenwerking.

