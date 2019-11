FOX Sports gaat vandaag in gesprek met Van Basten na “oliedomme” ‘Sieg Heil’ opmerking TLB/DMM/ABD

25 november 2019

08u01 16 Buitenlands voetbal FOX Sports gaat in gesprek met M arco van Basten (55). De Nederlandse ex-voetballer kreeg een golf van kritiek over zich heen nadat hij tijdens een uitzending op de betaalzender plots ‘Sieg Heil’ zei na een interview met Frank Wormuth, de Duitse trainer van Heracles. Van Basten bood later zijn excuses aan voor wat hij een “misplaatste grap” noemt.

Wow. Marco van Basten. Ongelooflijk. pic.twitter.com/tkm8mJpBmZ Yorin(@ TheReaIYorin) link

Tijdens de live-uitzending, voorafgaand aan het Eredivisieduel tussen Ajax en Heracles, interviewde presentator Hans Kraaij Jr. Heracles-trainer Wormuth. Nadat dat interview afgelopen was, vond Van Basten - studiogast - er niets beter op dan “Sieg Heil” te roepen. Die actie zorgde meteen voor heel wat verbijstering op de social media. Net dit weekend wordt in het Nederlands voetbal een statement gemaakt tegen racisme en discriminatie, na de gebeurtenissen van vorige week tijdens FC Den Bosch-Excelsior. Voetballer Ahmad Mendes Moreira werd in die match racistisch bejegend door Den Bosch-supporters. De wedstrijd werd kort stilgelegd.

Van Basten kwam in de rust van het duel met een kort excuus voor de in zijn ogen “misplaatste grap”. “Het was niet mijn bedoeling om mensen te choqueren. Ik wilde alleen het Duits van Hans wat uitleggen. Maar ik bied mijn excuses aan”, aldus ex-bondscoach van het Nederlands elftal. Sieg Heil (vertaald: heil aan de overwinning, red.) is een groet die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt in nazi-Duitsland.

Presentator: “Het was oliedom en dat had hij zelf ook moeten weten”

Presentator Hans Kraaij vond de reactie van Van Basten niet slim. Zeker niet gezien de timing. “Dat was oliedom. Dat zal hij zelf ook weten”, reageerde Kraaij vanmorgen. De Nederlandse presentator las daarbij een Whatsapp voor die Van Basten hem had gestuurd. “Het leven is als voetbal. Soms schiet je raak, soms schiet je mis. Maar als je mis schiet, wil dat niet zeggen dat je een slecht mens bent.”

FOX Sports heeft ook excuses gemaakt voor de opmerking van Van Basten. Volgens een woordvoerder was zijn uitlating ongepast. “Niet alleen vandaag, maar iedere dag.” Ook in de media is er veel rond de woorden van Van Basten te doen.

Verder doen Van Bastens woorden ook in Duitsland om begrijpelijke redenen veel stof opwaaien. In Bild spreken ze van een “nationaal schandaal in Nederland.” Bij Der Spiegel hekelen ze de nazigroet. “Hij was een grote man op het voetbalveld. Maar de tv-expert nam nu de verkeerde afslag met een nazigroet richting de Duitse coach Frank Wormuth.”

Beelden van de excuses van Van Basten:

Van Basten zegt sorry. pic.twitter.com/k4lYQZRrmL Geert Jan Darwinkel(@ Darch) link

FOX Sports in gesprek met Van Basten

Sportzender FOX Sports gaat vandaag in gesprek met Marco van Basten naar aanleiding van zijn uitglijder. “Het was een uitermate ongepaste opmerking’', zegt een woordvoerder van FOX. “Dat vindt Marco van Basten zelf ook. Daarvoor zijn excuses gemaakt in verschillende uitzendingen. Ook direct na het voorval. Of dit nog verdere gevolgen heeft voor Marco van Basten bij ons? Daar doe ik nu geen uitspraken over. Er zal ongetwijfeld nog over gesproken worden.’’