FOTO. Zo kan het ook: bus van Boca Juniors baant zich een weg door uitgelaten mensenmassa bij afreis naar Madrid voor Copa Libertadores MDB

05 december 2018

Als steun kon het wel tellen. De spelers van Boca Juniors zetten in hun ploegbus in de straten van Buenos Aires koers naar de luchthaven om daar het vliegtuig te nemen naar Madrid. Maar dat bleek geen al te makkelijke opgave. Nu stonden er geen razende fans van River Plate hen op te wachten, maar wel een massa supporters die hun ploeg wilden aanmoedigen. Op de beelden is te zien hoe de bus zich een weg probeert te banen door een uitgelaten mensenzee. Alsof ze de Copa Libertadores al hadden gewonnen.

De terugwedstrijd van de finale tegen River Plate moet echter nog gespeeld worden. Door het afreizen van beide clubs naar Madrid lijkt de felbeladen Superclásico toch door te gaan, ook al kon de beslissing van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol om in Madrid te spelen op niet al te veel begrip rekenen bij de clubs. Boca juniors wilde de wedstrijd niet meer spelen en diende een klacht in nadat hun bus werd aangevallen door fans van River Plate. Door die aanval werden de spelers getroffen en kon de partij op zaterdag 24 november niet doorgaan. Ondertussen werd er een nieuwe datum en plaats gevonden om de Superclásico toch te laten doorgaan. Het Santiago Bernabéu wordt zondagavond om 20u30 het strijdtoneel voor de fel beladen burenstrijd.

Pandemonium in Buenos Aires as Madrid-bound Boca Juniors depart #CopaLibertadores #CopaLibertadores2018 #CopaLibertadoresFinal #RiverBoca pic.twitter.com/YJ2RR1YDpz Ruptly(@ Ruptly) link