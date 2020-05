Football Talk. Poolse voetbalbond verlengt contract van bondscoach - FIFA organiseert match om fondsen in te zamelen Redactie

FIFA organiseert wedstrijd om fondsen in te zamelen

De wereldvoetbalbond FIFA gaat een wedstrijd organiseren om fondsen te werven die moeten bijdragen aan de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Hoewel de instantie spreekt van een uniek project, geeft het nog geen details. De opbrengst is bestemd voor onder meer organisaties die werken aan de ontwikkeling van technieken die de medische zorg en behandeling van Covid-19 toegankelijker en beter moeten maken.

“Het is onze verantwoordelijkheid solidariteit te tonen met de samenleving en om alles te doen waarmee we kunnen helpen in de strijd tegen deze pandemie”, zegt FIFA-voorzitter Gianni Infantino. “We hebben al bijgedragen met eerder campagnes en we hebben een donatie gedaan. Nu gaan we een wedstrijd organiseren die gaat bijdragen aan de wereldwijde inzamelingsacties. We doen dit zo gauw de gezondheidssituatie dit toelaat, ook al gaat dit nog een paar maanden duren.” De FIFA wil op korte termijn meer laten weten over het plan.

Poolse voetbalbond verlengt contract van bondscoach Jerzy Brzeczek

De Poolse voetbalbond behoudt het vertrouwen in bondscoach Jerzy Brzeczek. Hij ondertekende een nieuw contract tot 31 december 2021. Als hij zijn land naar de WK-eindronde in Qatar kan loodsen, wordt de verbintenis automatisch met een jaar verlengd.

De 49-jarige Brzeczek, een voormalige middenvelder en oud-international, kwam aan het roer van de Poolse ploeg in 2018. Hij volgde na het teleurstellend WK in Rusland Adam Nawalka op.

Brzeczek loodste het team rond steraanvaller Robert Lewandowski vlot naar het EK 2020. Daar speelt Polen volgend jaar in een groep met Spanje, Zweden en nog een vierde (te bepalen) land. In de nieuwe editie van de Nations League is Polen ingedeeld in een poule met Italië, Nederland en Bosnië-Herzegovina.