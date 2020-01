Football Talk. Origi en Liverpool niet voorbij derdeklasser in FA Cup - Lommel verliest leidersplaats in 1B Redactie

26 januari 2020

Derdeklasser dwingt Liverpool, mét Origi, tot replay

Derdeklasser Shrewsbury Town deed wat enkel Napoli, Everton, Red Bull Salzburg, Chelsea en Arsenal konden: twee keer of meer scoren tegen Liverpool. De League Oneclub dwong een replay af tegen een veredeld invallerselftal van The Reds, met Divock Origi als speerpunt. Shrewsbury maakte in het slot een 0-2-achterstand ongedaan. Klopp gooide onder anderen nog Firmino en Salah in de strijd. (KTH)

Invaller Januzaj met Real Sociadad makkelijk voorbij Mallorca

Real Sociedad heeft zondag op de 21e speeldag in La Liga Mallorca opzij gezet met 3-0. Adnan Januzaj mocht tien minuten voor tijd invallen. Na een doelpuntenloze eerste helft, viel het eerste doelpunt kort na de rust. Isak (46.) kon van dichtbij scoren. Barrenetxa (58.) en Portu (82.) legden de 3-0 eindstand vast. Adnan Januzaj kwam de maker van het openingsdoelpunt vervangen. Na 21 speeldagen is Real Sociedad zesde met 34 punten. Mallorca (17e) staat net boven de degredatiezone met 18 punten.

Lommel verliest leidersplaats na gelijkspel tegen Union

Union en Lommel hebben zondag de negende speeldag van de tweede ronde van de Proximus League afgesloten met een 2-2 gelijkspel. Door dit puntenverlies verspeelt Lommel de leidersplaats aan Virton. Bij de thuisploeg mocht Sébastien Pocognoli voor de eerste keer starten aan de wedstrijd.

In de eerste helft bracht Teuma (15.) Union na een kwartier op voorsprong, met dank aan een flaterende doelman Svedkauskas. Kort na de rust hing Lommel de bordjes weer gelijk dankzij een afgeweken schot van Babou (52.). Tien minuten voor tijd bracht Aabbou (80.) met een krachtig schot de bezoekers op voorsprong. Tot net voor affluiten Perdichizzi de 2-2 eindstand op het bord kopte.

Door dit gelijkspel verliest Lommel (14 ptn) zijn leidersplaats in de tweede periode aan Virton (15 ptn). Het deelt de tweede plaats met Westerlo. Beerschot is met 13 punten vierde, voor Union, OH Leuven en Roeselare (11). Lokeren blijft hekkensluiter met 6 punten.

Vrouwenteams Anderlecht en Standard spelen finale Beker van België

De vrouwenploegen van Anderlecht en Standard hebben zich dit weekend geplaatst voor de finale van de Beker van België. Anderlecht won zaterdag met 0-3 bij Genk in de eerste halve finale. Tine De Caigny en Elke Van Gorp troffen raak voor de Brusselaars.

Zondag haalde Standard Fémina het met 0-1 op het veld van AA Gent, dat een owngoal slikte. Vorig jaar speelden Standard en AA Gent de bekerfinale, toen gewonnen door de Oost-Vlamingen. De finale vindt op zondag 19 april (15u00) plaats in het Lotto Park van Anderlecht.

Het wordt de 19e bekerfinale van Anderlecht. Paars-wit won de bekertrofee tien keer, een record. De laatste beker voor Anderlecht dateert van 2013. Standard, dat zich opmaakt voor een 15e bekerfinale, won de finale acht keer, voor het laatst in 2018.

Denayer wint met Lyon van hekkensluiter

Lyon heeft op de 21ste speeldag in de Ligue 1 een makkelijke overwinning behaald tegen hekkensluiter Toulouse. In het Parc Olympique Lyonnais werd het 3-0. Lyon-aanvoerder Jason Denayer stond de hele wedstrijd tussen de lijnen.

Nadat Cornet (29.) Lyon al op voorsprong had gezet voor de rust, scoorden Dembele (71.) en Ekambi (77.) in de tweede helft. Door de overwinning klimt Lyon naar een voorlopige vijfde plaats met 32 punten. Toulouse blijft rode lantaarn met 12 punten. PSG (49 ptn), dat zondagavond de speeldag afsluit tegen Rijsel, is leider.

Man City, zonder De Bruyne, rekent in FA Cup makkelijk af met Fulham en Odoi

Manchester City heeft zich zonder problemen geplaatst voor de achtste finales van de FA Cup. De Citizens klopten tweedeklasser Fulham, dat 85 minuten met een man minder moest spelen, met 4-0. Bij Manchester City zat Kevin De Bruyne negentig minuten op de bank. Denis Odoi mocht bij Fulham tien minuten voor tijd invallen.

Gabriel Jesus was de man van de match bij de thuisploeg. De Braziliaan werd al na zes minuten in de zestien neergetrokken door Fulham-verdediger Ream. Die kreeg rood en Gündogan zette de penalty feilloos om.

Ook in de tweede helft was de spits alomtegenwoordig. Hij scoorde zelf twee maal (72. en 75.) met hoofd en was een gesel voor de tien overgebleven Londenaars. Voordien had ook Bernardo Silva (19.) zijn goaltje meegepikt.

Woensdag moet City alweer opnieuw aan de bak in de terugwedstrijd van de halve finales van de League Cup, thuis tegen Manchester United. Volgende week zondag staat de verplaatsing naar Tottenham op het programma.

RSC Anderlecht opent rouwregister

Anderlecht opent een rouwregister in de Fanshop voor de overleden Rob Rensenbrink. Vanaf dinsdag kunnen de supporters daarin hun medeleven betuigen. “Robbie Rensenbrink deed elke RSCA-fan en gewoonweg elke voetballiefhebber genieten. Vanaf dinsdag kunt u uw medeleven betuigen in een rouwregister in de Fanshop”, zo tweette RSCA.

Rensenbrink overleed vrijdagavond op 72-jarige leeftijd. Het nieuws raakte zaterdagavond bekend. De Nederlander verdedigde tussen 1971 en 1980 de kleuren van Anderlecht. De voormalige linksbuiten won met de Brusselaars twee titels, vier bekers en twee keer de Beker der Bekerwinnaars.

Virton wint topper tegen Beerschot, Westerlo en Roeselare delen de punten

Virton heeft op de negende speeldag van de tweede ronde in de Proximus League thuis Beerschot verslagen met 1-0. Virton springt zo over Beerschot naar de eerste plaats. Westerlo en Roeselare speelden 1-1 gelijk.

Het enige doelpunt van de wedstrijd Virton-Beerschot viel diep in de tweede helft. Rebeiro Costa (76.) scoorde in de herneming na een snel genomen vrije trap. Roeselare kwam tegen Westerlo op voorsprong dankzij een doelpunt van Andzouana (74.). Niet veel later maakte Dewaele (75.) gelijk.

Virton komt met 15 punten op kop in de tweede ronde. Beerschot (13 ptn) is vierde achter Lommel (13 ptn) en Westerlo (14 ptn). Roeselare is zesde met 11 punten, dat zijn er evenveel als nummer vijf OH Leuven. Lommel speelt zondag nog tegen Union, zevende met 10 punten. Lokeren is de hekkensluiter met zes punten.

Sels wint met Straatsburg van Monaco

Straatsburg, met Matz Sels in doel, heeft op de 21ste speeldag in de Ligue 1 met 1-3 gewonnen van AS Monaco. In de eerste helft bracht Ajourque (40.) de uitploeg op voorsprong. Na rust verdubbelde Thomasson (66.) de score. Voormalig KV Kortrijk- en AA Gent-verdediger Stefan Mitrovic (74.) kopte de 0-3 op het bord. In de slotminuten maakte Jovetic (86.) de eerredder voor de thuisploeg.

In de stand doen Sels en co. een goede zaak. Straatsburg klimt naar een voorlopige zevende plaats met 30 punten. AS Monaco (29 ptn) zakt weg naar de twaalfde plaats.

Zidane: “Kan niet zeggen wanneer Hazard zijn rentree zal vieren”

Eden Hazard zal vanaf maandag individueel meer met de bal beginnen werken. Dat heeft Real Madrid-coach Zinédine Zidane vandaag aangekondigd op een persconferentie, daags voor de competitiematch tegen Valladolid. De Madrileense derby tegen Atlético (1 februari) wordt een race tegen de tijd.

Donderdag trainde Hazard, die herstelt van een enkelblessure, voor het eerst buiten met de bal. “Ik kan niet zeggen wanneer hij zijn rentree zal vieren, want het is nog niet zo lang dat hij opnieuw de bal heeft geraakt. Hij heeft bijna geen pijn meer. Vanaf maandag zal hij individueel meer met de bal beginnen werken. Beetje bij beetje zal het beter gaan. Ik hoop dat hij snel kan aansluiten bij de groep, dat zal hem mentaal goed doen.”

Zidane wil geen datum naar voren schuiven wanneer de aanvoerder van de Rode Duivels zijn comeback zal maken. “Het zou dom zijn te zeggen wanneer hij zal terugkeren, maar we zijn tevreden over hoe het evolueert en ik hoop hem zo snel mogelijk te recupereren.” Hazard blesseerde zich op 26 november in het Champions League-duel tegen PSG na een contact met Thomas Meunier.

Lukebakio bezorgt Hertha in slot zege tegen Wolfsburg

Hertha Berlijn, met Dodi Lukebakio, heeft op de negentiende speeldag van de Bundesliga het Wolfsburg van Koen Casteels met 1-2 verslagen. Lukabakio was matchwinnaar door in het slot het winnende doelpunt te maken.

Pas laat in de tweede helft kon Mehmedi (69.) de thuisploeg op voorsprong zetten. Vijf minuten later kopte Hertha-verdediger Torunarigha (74.) de gelijkmaker binnen. In de slotminuut bezorgde Lukebakio Hertha de overwinning door de 1-2 voorbij Casteels binnen te koppen.

Wolfsburg (24 ptn) zakt door deze thuisnederlaag naar de tiende plaats. Hertha (22 ptn) springt over Keulen naar de dertiende plaats.

Leider Leipzig leed zijn derde nederlaag van het seizoen: 2-0 bij Eintracht Frankfurt. Almamy Touré (48.) en Filip Kostic (90.+4) scoorden voor de thuisploeg. Leipzig telt 40 punten. Als Bayern München later op de avond wint van Schalke 04, dan nadert de Rekordmeister tot op één punt. Borussia Mönchengladbach, dat Mainz met 3-1 versloeg, is voorlopig tweede met 38 punten.

Batshuayi aan het kanon voor Chelsea

Chelsea bekampte in de FA Cup Hull City, de ideale gelegenheid voor Batshuayi om te solliciteren voor een basisplaats. Tammy Abraham is immers geblesseerd. Hij greep zijn kans en scoorde op aangeven van Mount de 0-1 na amper 6 minuten.

Southampton en Tottenham moeten aan de bak in replay

Tottenham en Southampton hebben in de vierde ronde van de FA Cup 1-1 gelijkgespeeld. Een replay zal bepalen wie doorgaat naar de volgende ronde. Toby Alderweireld stond 90 minuten tussen de lijnen bij de Spurs, Jan Vertonghen bleef op de bank.

Het eerste doelpunt van de wedstrijd viel pas in de tweede helft. Son (58.) kon na een knappe counter binnenwerken met een geplaatst schot. In het slot dwong Southampton een replay af dankzij het doelpunt van Boufal (87.).

In de vorige ronde hadden de Spurs ook een tweede wedstrijd nodig om tweedeklasser Middlesbrough uit te schakelen.

