Football Talk. Mexico wint van VS in finale Gold Cup - Hazard met Real naar Canada Redactie

08 juli 2019

06u01

Bron: Belga 0

Dankzij een doelpunt van Jonathan dos Santos in de 73e minuut heeft Mexico ten koste van Amerika de finale om de CONCACAF Gold Cup gewonnen. De overwinning op de titelverdediger in Chicago leverde Mexico zijn achtste titel op dit toernooi. Het evenement is bedoeld voor de kampioenen van Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied.

Hazard met Real naar Canada

Eerste werkdag voor Eden Hazard (28) bij Real Madrid. De Koninklijke vliegt vandaag naar Canada voor een oefenkamp van drie weken met een Amerikaanse tournee. Real settelt zich in Montreal en traint op het oefencomplex van Montreal Impact. Een omgeving die Hazard kent. Vier jaar geleden maakte Chelsea ook gebruik van die faciliteiten. Een zomer die een dramatisch jaar inleidde. José Mourinho gaf al zijn spelers toen een extra week vakantie - waar hij later spijt zou van krijgen. In een kortere voorbereiding dan normaal kreeg hij zijn vedetten die met overtollige kilo’s waren teruggekeerd, onder wie ook Hazard, niet meer op scherp. Vijf maanden later werd de coach ontslagen na een dramatische start.

Ook Thibaut Courtois meldt zich vandaag gewoon aan bij Real. (KTH)