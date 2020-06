Football Talk. Lazio, met invaller Lukaku, houdt Juventus in het vizier - Man United heeft ticket voor halve finales FA Cup beet Redactie

27 juni 2020

23u50

Bron: Belga 0

Lazio, met invaller Lukaku, houdt leider Juventus in het vizier

Lazio heeft de kloof met leider Juventus opnieuw verkleind tot 4 punten. De Romeinen wonnen op speeldag 28 met 2-1 van Fiorentina. Lazio, met Jordan Lukaku aanvankelijk op de bank naast Silvio Proto, moest halfweg de eerste periode achtervolgen. Franck Ribéry zette de bezoekers met een klasseflits, een dribbel door de Lazio-defensie, op 0-1. In de 67ste minuut maakte Ciro Immobile van op de stip gelijk. Voor de topschutter in de Serie A zijn 28ste competitiegoal.

Tien minuten voor tijd gooide coach Simone Inzaghi Lukaku in de strijd. Die mocht vrijwel meteen meevieren om de 2-1 van Luis Alberto, de Romeinse nummer 10 die met een fraai schot zijn ploeg de zege bezorgde. Fiorentina zag in de slotseconden de ingevallen Vlahovic nog uitgesloten worden.

In de stand leidt Juventus, dat gisteren met 4-0 van Lecce won, met 69 punten. Lazio is tweede met 65 punten. Het Inter Milaan van Romelu Lukaku heeft als derde 11 punten achterstand op Juventus. De Nerazzurri trekken morgenavond naar Parma. Fiorentina staat dertiende (31 ptn).

Manchester United heeft ticket voor halve finales FA Cup beet

Manchester United heeft zich zaterdag als eerste club geplaatst voor de halve finales van de FA Cup. Op bezoek bij Norwich wonnen de Red Devils met 1-2 na verlengingen.

De Nigeriaan Odion Ighalo scoorde na 51 minuten de openingstreffer voor ManU. Todd Cantwell maakte in de 75e minuut de gelijkmaker, waarna de thuisploeg kort voor het einde van de reguliere speeltijd met tien verder moest na de uitsluiting van Timm Klose. Diep in de verlengingen besliste Harry Maguire (118.) de partij in het voordeel van Manchester United.

Morgen/zondag worden de drie overige kwartfinales afgewerkt. Kevin De Bruyne gaat dan met Manchester City op bezoek bij Newcastle. De overige affiches zijn Sheffield United/Arsenal en Leicester City/Chelsea. De kwartfinales stonden op 21 en 22 maart op het programma maar werden uitgesteld door de coronacrisis. De halve finales worden op 18 en 19 juli afgewerkt, met de finale op 1 augustus. Die duels worden in Wembley gespeeld.

Espanyol zet coach Abelardo op straat

De Spaanse rode lantaarn Espanyol heeft zijn coach Abelardo Fernandez ontslagen. Het is de derde keer dit seizoen dat Espanyol een coachwissel doorvoert. Technisch directeur Rufete neemt de taken van Abelardo over. Hij wordt zo de vierde trainer die dit seizoen de leiding heeft bij Espanyol, waar eerder David Gallego en Pablo Machín aan de deur werden gezet. Zaterdag wacht hem meteen het duel met leider Real Madrid.

Abelardo, zowaar een clubicoon van stadsgenoot en aartsrivaal FC Barcelona, was nog maar sinds eind december in dienst bij de club. Aanvankelijk vielen de resultaten enigszins mee, maar sinds de hervatting van de competitie werd er maar één keer gewonnen waardoor de degradatie onafwendbaar lijkt. Ook zijn assistenten Tomas Hervas en Inaki Tejada mogen opkrassen.

De vijftigjarige Abelardo coachte eerder onder meer Sporting Gijón en Alavés. De voormalige Spaanse international stapte in mei van vorig jaar op bij laatstgenoemde club.

Voormalig Argentijns bondscoach Carlos Bilardo test positief op corona

Voormalig Argentijns bondscoach Carlos Bilardo heeft positief getest op het coronavirus, zo melden Argentijnse media. De 82-jarige Bilardo heeft een neurologische aandoening en dus al een medische voorgeschiedenis. Hij verblijft in een rusthuis in de wijk Almagro in de hoofdstad Buenos Aires, waar nog tien andere bewoners positief testten op COVID-19.

Bilardo loodste als bondscoach Argentinië voorbij België in de halve finales van het WK 1986 in Mexico, om vervolgens in de finale West-Duitsland met 3-2 te kloppen. Vier jaar later waren de rollen op het WK in Italië omgedraaid. Toen haalde West-Duitsland het in de finale met 1-0. Nadien nam hij afscheid van La Albiceleste.

In Argentinië zijn er tot nu toe 55.330 besmettingen geregistreerd en 1.184 overlijdens. De laatste dagen was er een stevige stijging merkbaar, waardoor de overheid een striktere lockdown heeft afgekondigd, vooral in de hoofdstad Buenos Aires.