Football Talk. Laifis toch langer bij Standard - Ciman verliest met Toronto van Houston

Laifis toch langer bij Standard - Ciman verliest met Toronto van Houston

Laifis tekent toch bij op Sclessin

Verrassing bij Standard: Konstantinos Laifis (26) tekent een nieuw contract bij de Rouches. De Cypriotische verdediger werd na een topseizoen - Preud’homme noemde hem één van de beste verdedigers in België - geciteerd als mogelijke vertrekker, maar blijft nu toch op Sclessin. Laifis speelt sinds juli 2016 voor Standard. Op zijn actief staan 127 matchen waarin hij vijf keer scoorde.

📝 NEWS | Konstantinos Laifis 🇨🇾 heeft een nieuw contract getekend bij Standard ➡ https://t.co/wpzUbI7H1X 🔴⚪ #RSCL #RoucheUnJourRoucheToujours pic.twitter.com/6bEBO0D7Gh Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Ciman onderuit met Toronto

Laurent Ciman heeft met Toronto een 1-3-nederlaag geleden tegen Houston in de Amerikaanse Major League Soccer. McNamara opende na vier minuten de score voor de bezoekers. Martinez en Manotas diepten de voorsprong nog voor het uur verder uit. Altidore lukte een kwartier voor affluiten de eerredder. Ciman stond de hele wedstrijd op het veld bij Toronto. Alejandro Pozuelo (ex-RC Genk) is out met een enkelblessure. Toronto staat met 29 punten uit 22 wedstrijden voorlopig zevende in de Eastern Conference. Houston (30 op 63) is achtste in de Western Conference.