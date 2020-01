Football Talk. Koeman slaat trainersaanbod Barça af - Suarez vier maanden out - Lokeren boekt broodnodige zege Redactie

12 januari 2020

21u46

Bron: Belga

Koeman slaat aanbod van FC Barcelona af

Ronald Koeman heeft een aanbod van FC Barcelona om per direct trainer te worden afgeslagen. Dat heeft de Nederlandse bondscoach bevestigd tegenover de Nederlandse openbare omroep NOS.

De 56-jarige Koeman heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ooit graag bij FC Barcelona, waar hij tussen 1989 en 1995 speelde, aan de slag zou willen gaan als hoofdtrainer. De bondscoach heeft ook een clausule in zijn contract opgenomen dat hij naar Barça mag vertrekken als de Spaanse topclub zich zou melden. Een tussentijdse overgang, met het EK in aantocht, ziet Koeman echter niet zitten.

Spaanse media melden dat FC Barcelona afscheid wil nemen van de huidige trainer, Ernesto Valverde. Xavi Hernández was in beeld als opvolger, maar een gesprek met de oud-speler van de club zou op niets zijn uitgelopen. Hij zou minstens tot de zomer bij het Qatarese Al-Sadd willen blijven.

FC Barcelona werd deze week in de halve finales van de Spaanse Supercup uitgeschakeld door Atlético Madrid.

Alle La Liga-teams winnen hun matchen in de Copa del Rey

In de tweede ronde van de Copa del Rey zijn vandaag geen eersteklassers gestruikeld. Levante had wel alle moeite van de wereld om te winnen van vierdeklasser Jaén. De Valenciaanse club speelde de wedstrijd uit met negen spelers, na de uitsluitingen van Vukcevic (44.) en Cabaco (113.). Na de reguliere speeltijd en verlengingen stond het 1-1 op het scorebord. Uiteindelijk won de club uit La Liga na strafschoppen (4-5).

Een andere vierdeklasser, Cacereno, stond lang op voorsprong tegen Eibar, maar verloor uiteindelijk toch met 1-2. Espanyol wachtte tot de 85ste minuut om zich van de zege te verzekeren tegen derdeklasser San Sebastian de los Reyes. Het werd nog 0-2.

De andere La Liga-clubs hadden minder moeite om zich te plaatsen. Sevilla won met 0-5 bij vierdeklasser Escobedo, Celta Vigo 1-4 bij derdeklasser Mérida en Real Sociedad met een trefzekere Adnan Januzaj won makkelijk van vierdeklaser Ceuta, 0-4.

Deportivo La Coruna, tegenwoordigin tweede klasse, werd gewipt door derdeklasser Salamanca. De score gaf 1-1 aan na 120 minuten spelen, Salamanca won met 8-7 na een lange penaltyreeks.

In de volgende ronde zullen de vier clubs die hebben deelgenomen aan de Spaanse Supercup, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid en Valencia, zich bij de rest van de teams voegen.

De achtste finales staan gepland op 29 januari, de kwartfinales op 5 februari en de halve finales op 12 februari en 4 maart. De finale is voorzien op 18 april.

Januzaj scoort in bekerzege van Real Sociedad

In de vorige ronde van de Copa del Rey was Adnan Januzaj nog goed voor een hattrick, deze keer hielp hij zijn ploeg Real Sociedad met één treffer voorbij derdeklasser Ceuta, gelegen op het Marokkaanse vasteland. Met een 0-4-eindstand plaatsen de Basken zich makkelijk voor de 1/16de finales van de Spaanse beker.

De Baskische doelpunten werden allemaal gescoord in de tweede helft. Luca Sangalli (55.) opende de score, net voor 0-2 van Januzaj (57.). Sangalli (61.) gunde zichzelf vervolgens een tweede doelpunt en Barrentxea Muguruza (66.) voltooide het werk nog voordat Januzaj (67.) mocht gaan rusten. In La Liga kon Januzaj dit seizoen nog niet scoren, hij gaf wel al drie assists.

Barcelona moet geblesseerde Suarez vier maanden missen

Luis Suarez, de Uruguayaanse spits van FC Barcelona, die een operatie aan de meniscus van zijn rechterknie heeft ondergaan, zal zo’n vier maanden buiten strijd zijn. Dat liet FC Barcelona op haar website weten.

“Luis Suarez onderging een operatie om een verwonding aan de externe meniscus van de rechterknie te behandelen. De geschatte duur van zijn onbeschikbaarheid is vier maanden,” zei Barça in een verklaring op zondag.

Suarez zat dit seizoen aan 14 doelpunten in 23 wedstrijden. Donderdag speelde hij nog de volledige wedstrijd inde halve finale van de Spaanse Supercup in Saoedi-Arabië tegen Atlético Madrid (3-2 verlies). Of hij dit seizoen nog in actie komt, is onzeker.

Hekkensluiter Lokeren boekt op Virton broodnodige zege

Hekkensluiter Lokeren heeft voor het eerst onder coach Stijn Vreven van de zege kunnen proeven. De Waaslanders wonnen op de 21ste speeldag van de Proximus League, de zevende van de tweede periode, op het veld van Virton met 1-2.

Lokeren zat halfweg al op rozen, na treffers van Amine Benchaib (5.) en Jun Amano (30.). Virton moest na de koffie komen, maar vond geen gaatje in de Lokerse afweer. Helemaal in het gaatje kreeg Virton dan toch loon naar werken, via Lucas Ribeiro Costa (90.). Verder dan de aansluitingstreffer kwamen de Luxemburgers echter niet.

Eerder op de zevende speeldag klopte Westerlo Lommel met 2-1 en haalde Oud-Heverlee Leuven het met 2-3 bij Union. Beerschot en Roeselare deelden de punten (1-1). Beerschot (12 ptn) voert de stand in de tweede periode aan, voor Westerlo, Lommel, OHL en Roeselare (elk 10 ptn). Union staat met Virton (elk 9 ptn) zesde. Lokeren (5 ptn) blijft afgetekend laatste, maar toont dat het nog niet uitgespeeld is.

Lommel en Lokeren openen volgende vrijdag de achtste speeldag (20u30). Roeselare ontvangt zaterdag Virton (17u), en Union moet naar Beerschot (20u30). OHL en Westerlo sluiten de speeldag zondag aan Den Dreef af (16u).

Emond wint zijn eerste wedstrijd met Nantes

Renaud Emond heeft zijn debuut bij FC Nantes mogen vieren met een overwinning. Op bezoek bij Saint-Etienne mocht de voormalige spits van Standard na 67 minuten invallen toen de 0-2 eindstand al op het bord stond. Abeid en Blas zorgden voor de doelpunten bij Nantes, waar Moses Simon (ex-Gent) en Denis Appiah (ex-Anderlecht) in de basis stonden. ‘Les Canaris’ (32 ptn) klimmen zo voorlopig over Lille, dat later op de dag nog speelt tegen Dijon, naar de vierde plaats. Saint-Etienne staat vijftiende met 25 punten.

Oudste profvoetballer ter wereld doet er nog een jaartje bij

De Japanner Kazuyoshi Miura, met zijn 52 jaar de oudste profvoetballer ter wereld, heeft zijn contract bij de Japanse eersteklasser Yokohama FC met één seizoen verlengd, zo maakte de club bekend.

Voor de bijna 53-jarige voormalige international wordt het zijn 35e seizoen als profvoetballer, zijn eerste in de J1-League, de Japanse hoogste klasse, sinds 2007. Toen degradeerde de aanvaller met de club naar de J2-League en pas eind vorig seizoen verzekerde de club zich van promotie naar de hoogste afdeling. Op de eerste speeldag spelen ze op 23 februari tegen Bekerwinnaar Vissel Kobe, de club van Rode Duivel Thomas Vermaelen, en tevens een voormalige werkgever van Miura.

Sinds maart 2017 mag Miura zich de oudste profvoetballer ooit noemen. Toen brak hij met een leeftijd van 50 jaar en 7 dagen het record van de Engelsman Stanley Matthews. De in 2000 gestorven Matthews was tijdens zijn laatste wedstrijd als prof 50 jaar en 5 dagen oud. Hij nam het toen met Stoke City op tegen Fulham.

King Kazu vertegenwoordigde Japan 89 keer en was voor zijn vaderland goed voor 55 doelpunten. Hij was bijna zijn hele carrière actief in Japan, op uitzondering van korte periodes bij FC Genoa (1994-1995), Croatia Zagreb (1998-1999) en Sydney FC (2005-2006).