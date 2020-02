Football Talk. Keeper kopt in slotseconden raak en schenkt Tigres verlengd verblijf in Amerikaanse Champions League Redactie

27 februari 2020

09u22 0

Keeper kopt raak in slotseconden

Een spannendere ontknoping kan haast niet. In de blessuretijd kopte doelman Nahuel Guzmán het Mexicaanse Tigres UANL naar de kwartfinales van de CONCACAF Champions League - de Champions League voor clubs uit Noord-Amerika, de Caraïben en Centraal-Amerika.

Het Peruviaanse Alianza stond 3-2 in het krijt, maar de underdog had de heenwedstrijd met 2-1 gewonnen. Virtueel geplaatst dus, maar dat was zonder Guzmán gerekend. Bij een vrije trap ging hij in een alles-of-niets-poging mee naar voren, de 34-jarige Argentijn kopte de stilstaande fase van Eduardo Vargas staalhard binnen. De ontlading was enorm. Guzmán is zo de derde doelman met een doelpunt in de CONCACAF Champions League. In de kwartfinales is het Amerikaanse New York City FC de volgende tegenstander van de Tigres.

Flamengo verovert eerste Recopa Sudamericana

Het Braziliaanse Flamengo heeft de Recopa Sudamericana gewonnen, de Zuid-Amerikaanse variant van de Europese Supercup.

In de terugwedstrijd van de finale versloeg Flamengo in het Maracanastadion in Rio het Ecuadoraanse Independiente del Valle met 3-0. Gabriel Barbosa (19.) en Gerson (62., 89.) tekenden voor de treffers. De heenwedstrijd tussen de winnaars van de Copa Libertadores (Flamengo) en de Copa Sudamericana (Independiente) was op een 2-2- gelijkspel geëindigd.

Voor Flamengo is het de eerste eindwinst in de Recopa Sudamericana. De Brazilianen volgen op de erelijst het Argentijnse River Plate op.