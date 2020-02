Football Talk. Kaya ook out voor duel tegen STVV - Clubs gaan dit weekend getooid in regenboogkleuren Redactie

27 februari 2020

Kaya ook out tegen STVV

KV Mechelen moet Onur Kaya ook tegen STVV missen. Hij liep twee weken geleden een scheurtje in het kapsel van de rechterenkel op en moet nog steeds opbouwen. Kaya miste eerder al de thuismatchen tegen Anderlecht en Waasland-Beveren.

Voetbalclubs gaan getooid in regenboogkleuren voor diversiteitscampagne

Het Belgisch voetbal gaat komend weekend getooid in regenboogkleuren. De Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF gaven vandaag het startschot voor de diversiteitscampagne ‘Football for All’, tegen homofobie, racisme en andere vormen van ongelijkheid. “Voetbal is er voor iedereen”, klinkt het.

Komend voetbalweekend staat volledig in het teken van verdraagzaamheid en inclusie. De KBVB, die maart doopte tot de maand tegen de homofobie, en de Pro League organiseerden in het kader van de sensibiliseringscampagne verschillende regenboogacties.

Zo zullen de aanvoerders van de teams uit 1A en 1B de wedstrijden van de 28e speeldag afwerken met een kapiteinsband in regenboogkleuren. Ook de cornervlaggen in beide professionele competities en bij een groot aantal amateurteams zullen regenboogvlaggen zijn. De KBVB deed dat al, maar ook het logo van de Pro League en haar competities Jupiler Pro League en Proximus League zullen hun logo hullen in regenboogkleuren.

Om de diversiteitscampagne kracht bij te zetten, maakte de Pro League ook vier portretten van voetballiefhebbers. Voetballers Faris Haroun (Antwerp) en Kassandra Missipo (KAA Gent Ladies en Red Flames), Thierry Witsel (voormalig amateurvoetballer en vader van Axel) en Matthias De Roover (amateurvoetballer bij FC Eksaarde en Mr. Gay Belgium) vertellen over hun liefde voor het voetbal, maar ook over de confrontatie met spreekkoren of gezangen en welke boodschap ze willen geven aan voetballiefhebbers, supporters en jonge spelers.

Ook de amateurclubs werken mee aan de campagne en kunnen bij de KBVB gekleurde regenboogvlaggen en -aanvoerdersbanden aanvragen. Vorig jaar werden er zo al een honderdtal uitgedeeld. De voetbalinstanties lanceren ook de hashtag #footballforall2020 om via sociale media meer aandacht te genereren.

R. Antwerp F.C. loves football for ALL. Daarom spelen wij dit weekend met de regenboogcornervlaggen en de regenboogkapiteinsband.

Keeper kopt raak in slotseconden

Een spannendere ontknoping kan haast niet. In de blessuretijd kopte doelman Nahuel Guzmán het Mexicaanse Tigres UANL naar de kwartfinales van de CONCACAF Champions League - de Champions League voor clubs uit Noord-Amerika, de Caraïben en Centraal-Amerika.

Het Peruviaanse Alianza stond 3-2 in het krijt, maar de underdog had de heenwedstrijd met 2-1 gewonnen. Virtueel geplaatst dus, maar dat was zonder Guzmán gerekend. Bij een vrije trap ging hij in een alles-of-niets-poging mee naar voren, de 34-jarige Argentijn kopte de stilstaande fase van Eduardo Vargas staalhard binnen. De ontlading was enorm. Guzmán is zo de derde doelman met een doelpunt in de CONCACAF Champions League. In de kwartfinales is het Amerikaanse New York City FC de volgende tegenstander van de Tigres.

.@TigresOficial's goalkeeper scored a last-minute header to send them to the quarterfinals of the #SCCL2020! 🔥



Flamengo verovert eerste Recopa Sudamericana

Het Braziliaanse Flamengo heeft de Recopa Sudamericana gewonnen, de Zuid-Amerikaanse variant van de Europese Supercup.

In de terugwedstrijd van de finale versloeg Flamengo in het Maracanastadion in Rio het Ecuadoraanse Independiente del Valle met 3-0. Gabriel Barbosa (19.) en Gerson (62., 89.) tekenden voor de treffers. De heenwedstrijd tussen de winnaars van de Copa Libertadores (Flamengo) en de Copa Sudamericana (Independiente) was op een 2-2- gelijkspel geëindigd.

Voor Flamengo is het de eerste eindwinst in de Recopa Sudamericana. De Brazilianen volgen op de erelijst het Argentijnse River Plate op.