Football Talk. Iraanse nationale doelman op weg naar Antwerp - Cadiz is eerste promovendus naar LaLiga

13 juli 2020

14u27

Belga

Iraanse nationale doelman op weg naar Antwerp

Alireza Beiranvand, doelman van de Iraanse nationale ploeg, is op weg naar Antwerp FC. Beide partijen onderhandelen al een tijd, maar mede door de coronacrisis zat de keeper vast in z’n thuisland. Vanmorgen is hij alsnog kunnen vertrekken richting België, hij wordt later vandaag in Antwerpen verwacht. Wanneer hij z’n fysieke en medische testen kan afleggen, is voorlopig onduidelijk. Het zou namelijk kunnen dat hij om gezondheidsredenen een aantal dagen in quarantaine wordt gehouden.

Alireza Beiranvand en route a flight to Belgium to join new team, Royal Antwerp.



Before his departure, Alireza said: “I am leaving Iran, but my heart is in Iran. I ask that Iranians pray for me. I hope to be a good representative of Iranians in Belgium.” pic.twitter.com/F4Ae2PiJRu Persian Soccer(@ PersianFutbol) link

FC Zürich treedt met beloften aan tegen FC Basel

De selectie van FC Zürich is in de greep van het coronavirus maar toch geeft de club geen forfait voor de competitiewedstrijd van morgen/dinsdag op het veld van FC Basel. Op de website van de Zwitserse club bevestigt de voorzitter, die zelf ook besmet is, dat de U21-ploeg zal invallen. Ook het thuisduel van zaterdag tegen Young Boys gaat zeker door.

“We zitten in een heel moeilijke situatie”, legt Ancillo Canepa uit. “We hebben de pro’s en contra’s tegen elkaar afgewogen en hebben beslist in het belang van het Zwitserse voetbal dat de matchen tegen Basel en Young Boys gespeeld worden. Als wij op deze manier kunnen verzekeren dat de competitie tot het einde kan worden afgewerkt, dan is dit in het belang van alle Super Leagueclubs. Hoewel ons Promotion Leagueteam een jong elftal is, deden ze ook al ervaring op bij de elite. Vorige week speelden ze nog twee oefenduels.”

Afgelopen weekend bleek Zürich-verdediger Mirlind Kryeziu besmet met het nieuwe coronavirus en werd uit voorzorg de match tegen FC Sion afgelast. De hele selectie ging in quarantaine en werd getest en dat bracht nog een rist positieve gevallen aan het licht. Er zijn inmiddels zes spelers en drie begeleiders besmet, net als de voorzitter.

Duitse voetballiga geeft alle 36 profclubs een licentie

De Duitse voetballiga heeft alle 36 ploegen uit de eerste en tweede Bundesliga een licentie voor het seizoen 2020-2021 toegekend. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. Door de coronacrisis werden de financiën uitzonderlijk niet meegenomen in de evaluaties van de dossiers. Dat zal pas gebeuren bij een volgende review later op het jaar. De licentieaanvragen werden wel geëvalueerd op basis van onder meer sportieve, juridische, administratieve, infrastructurele en mediatechnische criteria. Alle clubs kregen daarvoor groen licht.

Sané ziet weinig volk op eerste training bij Bayern München

Leroy Sané heeft zijn eerste training afgewerkt bij zijn nieuwe club Bayern München. De 24-jarige winger, die overkwam van Manchester City, deed dat in het gezelschap van Niklas Süle, de centrale verdediger die herstelt van een zware knieblessure.

De rest van de selectie geniet van een tweede week vakantie na het behalen van de dubbel in Duitsland. Binnenkort start de voorbereiding op het vervolg van de Champions League. Op 8 augustus ontvangen de Duitsers in de return van de achtste finales Chelsea. De heenwedstrijd in Londen werd eind februari met 0-3 gewonnen.

Zonder verrassing plaatst Bayern zich voor het eindtoernooi met acht ploegen in Lissabon. Daar treft het dan op 14 augustus Napoli of Barcelona. Sané is niet speelgerechtigd voor München in de Champions League van dit seizoen.

Cadiz is eerste promovendus naar LaLiga

Cadiz CF heeft zich als eerste club verzekerd van promotie naar de Spaanse hoogste klasse. Het team uit Andalusië kan twee speeldagen voor het einde van de competitie in de Segunda Division niet meer uit de top twee zakken.

Cadiz verloor zaterdag met 0-1 van Fuenlabrada maar zag een dag later concurrent Real Zaragoza met 2-4 onderuitgaan tegen Real Oviedo. In het klassement leidt ‘El Submarino Amarillo’ (de gele onderzeeboot) na 40 speeldagen met 69 punten, vijf meer dan Huesca en zeven meer dan Zaragoza.

Het is van het seizoen 2005-2006 geleden dat Cadiz in La Liga uitkwam. Toen bleef het verblijf in de Spaanse topklasse beperkt tot een jaar.

💛💙



¡VOLVEMOS @LaLiga!



¡Hola de nuevo #LaLigaSantander! 👋 pic.twitter.com/mK9RMrf0GZ Cádiz Club de Fútbol(@ Cadiz_CF) link

DC United en Toronto vandaag alsnog in actie na coronageval

Het duel tussen DC United en Toronto wordt vandaag alsnog gespeeld. Zondag verdwenen beide teams nog tijdens de opwarming van het veld, nadat gebleken was dat de testresultaten van zaterdag één coronabesmetting en één verdacht geval hadden opgeleverd.

Gisteren werd er opnieuw getest en omdat de resultaten allemaal negatief waren, kan de match vandaag dus toch worden gespeeld. De MLS gaf aan dat de twee betrokken spelers nogmaals worden onderzocht en in ieder geval niet in actie zullen komen.

Na een onderbreking van bijna vier maanden door de coronacrisis, is de Amerikaanse competitie hervat met een toernooi op een centrale locatie, op het Disney Wide World of Sports-complex bij Orlando.