Football Talk. Ghana door als groepswinnaar op Africa Cup - Carrasco krijgt bij Dalian Yifang Rafa Benítez als coach

Ghana door als groepswinnaar op Africa Cup - Carrasco krijgt bij Dalian Yifang Rafa Benítez als coach

02 juli 2019

09u25

0

Ghana door als groepswinnaar op Africa Cup

Ghana heeft zich in Suez als groepswinnaar voor de achtste finales van de Africa Cup geplaatst. Na twee gelijke spelen versloeg het Guinee-Bissau met 2-0. Jordan Ayew en Thomas Partey scoorden. Racing Genk-verdediger Joseph Aidoo maakte de 90 minuten vol voor Ghana.

Titelverdediger Kameroen was al eerder zeker van de kwalificatie, maar gaf de groepswinst nog uit handen. Het team van Clarence Seedorf speelde in Ismaïlia 0-0 gelijk tegen Benin en eindigde net als Ghana met vijf punten, maar met minder gemaakte doelpunten (onderling duel en doelsaldo was gelijk). Standard-verdediger Collins Fai startte bij de Kameroeners, maar werd bij de rust vervangen. Oostende-doelman Fabrice Ondoa moest opnieuw op de bank plaatsnemen. Emmanuel Imorou (ex-Cercle Brugge) was bankzitter bij Benin, dat aan drie punten uit drie draws en bijgevolg een neutraal doelsaldo genoeg heeft om als één van de beste vier derdes door te gaan. Kenia, derde in groep C, is uitgeschakeld.

Benítez coach van Dalian Yifang en Carrasco

Het zal de lijdensweg van Yannick Carrasco (25) in China misschien een béétje verzachten. Trainer Choi Kang-hee, met wie de Rode Duivel in de clinch lag, is om persoonlijke redenen opgestapt bij Dalian Yifang. Zijn opvolger is niet de minste naam: Rafael Benítez (59). De Spanjaard zag zijn contract bij Newcastle - tot woede van de fans - niet verlengd. Maar of hij Carrasco nog op andere gedachten kan brengen...

De 25-jarige winger speelt er sinds februari 2018 maar liet al meedere keren weten op een terugkeer naar Europa te azen. Na de EK-kwalificatiematchen tegen Kazachstan en Schotland miste Carrasco de wedstrijd tegen Hebei Fortune, volgens de Rode Duivel door een vertraagde vlucht. Daarop besliste Dalian Yifang hem te schorsen en werd hij op de korrel genomen door een ploegmaat en coach Choi Kang-hee. Zaterdag mocht Carrasco echter opnieuw opdraven. Met onder meer een omgezette strafschop had hij een belangrijk aandeel in de 1-3 zege tegen Beijing Renhe.

Benitez werkte in de Premier League eerder voor Liverpool (2004-2010) en Chelsea (2012-2013) en was onder meer ook nog coach van Dries Mertens en Marik Hamsik bij Napoli (2013-2015). Bij Dalian Yifang wordt hij herenigd met Hamsik. Benitez was in 2015 ook nog een half seizoen als T1 aan de slag bij Real Madrid.

Cédric Berthelin wordt keeperstrainer bij Charleroi

Charleroi heeft Cédric Berthelin aangesteld als keeperstrainer. Voormalig assistent Mario Notaro wordt sportief adviseur van de technische staf van de Carolo’s, die nu compleet is. Dat heeft Charleroi vandaag bekendgemaakt op de clubwebsite.

Berthelin was eerder keeperstrainer bij KV Oostende (2013-15) en KV Kortrijk (2015-19). De Fransman werkte bij die laatste club al samen met Karim Belhocine. Anderhalve week geleden stelden de Henegouwers Belhocine aan als nieuwe hoofdcoach. Hij kwam over van RSC Anderlecht, waar hij assistent-trainer en de laatste maanden van vorig seizoen T1 ad interim was. Belhocine, die de naar Racing Genk vertrokken Felice Mazzu opvolgde, krijgt als asisstent Frank Defays, ex-speler van Charleroi, naast zich.