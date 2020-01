Football Talk. Club ziet zo goed als zeker Rashford niet bij Man Utd - Westerlo mee op kop na zege in Leuven Redactie

19 januari 2020

Man Utd-spits Rashford zes weken out met rugblessure

Manchester United kan een zestal weken geen beroep doen op Marcus Rashford. De Engelse spits ligt in de lappenmand met een rugblessure, zo maakte zijn trainer Ole Gunnar Solskjaer bekend. De 22-jarige Rashford liep de blessure woensdag op tegen Wolverhampton in de FA Cup (1-0 winst). De spits viel in, maar werd na amper een kwartier opnieuw naar de kant gehaald met rugklachten. De schade is ernstiger dan gedacht.

“Rashford zal een tijdje buiten strijd zijn, zeker tot na de winterbreak (8-22 februari). Ik ben geen dokter, maar normaal duurt het zes weken om te herstellen van zo’n stressfractuur. En nadien wacht hem wellicht nog een revalidatie”, aldus ManU-coach Ole Gunnar Solskjaer. De kans dat Rashford de dubbele confrontatie met Club Brugge haalt in de Europa Leauge (op 20 februari in Brugge, een week later de return), is dus wel héél klein.

Rashford scoorde dit seizoen al 22 keer voor de Red Devils en de Engelse nationale ploeg. Zonder het goudhaantje gingen de Mancunians, vijfde in de Premier League, zondag met 2-0 de boot in tegen competitieleider Liverpool.

Westerlo mee op kop na zege in Leuven

Westerlo heeft de 22e speeldag van de Proximus League, de achtste van de tweede periode, afgesloten met een overwinning op bezoek bij Oud-Heverlee Leuven. De Kemphanen haalden het aan Den Dreef met 1-3.

OHL kreeg iets voor het kwartier een uitgelezen kans om op voorsprong te klimmen, maar sluipschutter Henry trapte een strafschop op de Westelse doelman Özer. Op het halfuur kwamen de bezoekers voor, toen een vrije trap van Christian Brüls (28') afweek in doel. Net voor rusten stelde de thuisploeg gelijk. Xavier Mercier (44') zorgde op een vrije trap voor de 1-1. Gilles Dewaele (57') bracht Westerlo in de tweede periode weer voor. OHL moest komen, maar de Kempense afweer hield stand en trok de zege over de meet. Christophe Janssens counterde in blessuretijd naar de 1-3 eindstand.

Eerder op de achtste speeldag klopte Lommel met 1-0 Lokeren en veroverde Virton met 0-2 de volle buit bij Roeselare. Beerschot en Union deelden de punten (1-1). In de stand van de tweede periode staan Lommel, Beerschot en Westerlo aan kop met dertien punten. Virton (12 ptn) volgt, voor OHL, Union en Roeselare (elk 10 ptn). Lokeren (5 ptn) sluit de rangen.

Lokeren en OHL openen de volgende speeldag vrijdag (20u30) op Daknam. Zaterdag ontvangt Virton Beerschot (17u) en moet Roeselare naar Westerlo (20u30). Union en Lommel kijken mekaar zondag (16u) in de ogen in het Dudenpark.

Assist Praet, maar Leicester de boot in

Leicester City heeft op het veld van Burnley zijn tweede nederlaag op rij geleden in de Premier League. Op de 23e speeldag kwamen de Foxes wel op voorsprong na een goede interventie van Dennis Praet, maar de thuisploeg keerde alsnog het tij. Leicester blijft derde in de stand.

Praet stond ten koste van Youri Tielemans opnieuw in de basis bij Leicester. De Rode Duivel bedankt na een halfuur voor het vertrouwen. Praet zette zijn ploegmaat Harvey Barnes (33') met een prima sliding tackle op weg naar de 0-1. Burnley was na de pauze de betere ploeg en werd beloond met de gelijkmaker van Chris Wood (56.). Vanop elf meter kreeg Vardy de kans om Leicester opnieuw op voorsprong te schieten, maar doelman Pope schudde een schitterende redding uit zijn handschoenen. Youri Tielemans kwam Praet aflossen in de 74ste minuut en zag hoe Ashley Westwood (79') de zege schonk aan Burnley. Leicester verliest al voor de vierde keer in zes wedstrijden, maar blijft wel comfortabel derde in de tussenstand. Burnley (veertiende) doet met zijn eerste competitiezege in vijf duels een goede zaak in de degradatiestrijd.

Hertha-Belgen onderuit tegen Bayern

Dodi Lukebakio en Dedryck Boyata zijn er met Hertha Berlijn niet in geslaagd om te stunten tegen Bayern München. De Rekordmeister ging op de achttiende speeldag in de Bundesliga met 0-4 winnen in de Duitse hoofdstad. Berlijn hield een uur lang stand, maar nadien scoorden Thomas Müller (60'), Robert Lewandowski (73', penalty), Thiago Alcantara (75') en Ivan Perisic (84'). Bayern München rukt op naar de tweede plek, op vier punten van leider Leipzig. Hertha Berlijn is veertiende (op 18 ploegen).

Ajax loopt uit

Ajax heeft zijn wedstrijd van de negentiende speeldag in de Nederlandse Eredivisie tegen het Sparta Rotterdam van Dante Rigo gewonnen met 2-1. Cyriel Dessers en Dario Van den Buijs verloren met Heracles op bezoek bij Emmen (1-0).

Donny van de Beek zette de Ajacieden na een kwartier op rozen. De zeventienjarige Ryan Gravenberch verdubbelde op het uur de Amsterdamse voorsprong. Door de aansluitingstreffer van Joël Piroe (74.) werd het nog even spannend in de Johan Cruijff Arena, maar Ajax pakte de volle buit en bouwt zijn voorsprong op eerste achtervolger AZ uit tot zes punten. Dante Rigo voetbalde 84 minuten mee bij Sparta, dat de elfde plek bezet.

Goal Dessers afgekeurd

Heracles, ploeg van topschutter Cyriel Dessers, ging op het veld van Emmen op zoek naar zijn eerste overwinning in vier duels. Joey Konings dacht de bezoekers op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens handspel. Op slag van rust was het aan de overzijde wel raak. Marko Kolar (45.+3) tekende voor de 1-0. In de tweede helft werd niet meer gescoord. Dessers was de gevaarlijkste man en vond in de blessuretijd nog de weg naar doel, maar wegens buitenspel werd hem de gelijkmaker ontzegd. De geblesseerde Van den Buijs moest het veld al voor rust verlaten, Dessers maakte de partij wel vol. Heracles blijft negende, Emmen klimt naar plek twaalf in de stand.

Beerschot en Union blijven steken op 1-1

Beerschot en Union Sint-Gillis hebben de punten gedeeld in de Proximus League. Beide ploegen kregen kansen om op voorsprong te komen, al nam Beerschot toch de bovenhand. Scoren werd er in de eerste helft niet gedaan en dus gingen we rusten met 0-0. In de tweede helft was het wel snel prijs. De bij de rust ingevallen Tarik Tissoudali trapte na enkele seconden de bal in de haak. Beerschot controleerde de wedstrijd, maar werd koud gepakt op de counter. Sigurd Hauso Haugen rondde de vlijmscherpte tegenaanval af en bracht Union op 1-1.

In de tweede periode komt Beerschot naast Lommel aan de leiding met dertien punten. Union (zesde) heeft net zoals Westerlo, OH Leuven en Roeselare 10 punten. Lokeren staan alleen laatste met vijf punten.

Chelsea, met invaller Batshuayi, verliest in extremis van Newcastle

Op de 23ste speeldag van de Premier League heeft Chelsea zondag met 1-0 verloren in en tegen Newcastle. Invaller Michy Batshuayi mocht tien minuten meespelen bij ‘The Blues’. Het enige doelpunt in de wedstrijd viel op de enige corner die Newcastle kreeg in de partij. Hayden (90+4) kopte helemaal in het gaatje en tegen het spel in het leer in het doel. Batshuayi mocht tien minuten meespelen, maar vond de opening niet. Opvallend: Chelsea-coach Frank Lampard liet ‘Batsman’ al dertien keer invallen dit seizoen in de Premier League, maar gunde hem nog geen basisstek bij ‘The Blues’. Chelsea (39 ptn) blijft vierde, Newcastle is twaalfde met 29 punten.

Virton wint bij Roeselare

Virton heeft een 0-2 zege geboekt bij Roeselare in 1B. Op Schiervelde lukte Loïc Lapoussin vlak na rust de openingstreffer. In blessuretijd stelde Glenn Claes de zege van Virton veilig. Virton, dat op de vorige speeldag nog verloor van rode lantaarn Lokeren, komt met twaalf punten voorlopig naast Beerschot op de tweede plaats terecht in de tweede periode. Leider Lommel, vrijdag met 1-0 te sterk voor Lokeren, telt één punt meer. Westerlo, OH Leuven en Roeselare volgen op twee punten van Beerschot en Virton. In het algemeen klassement blijft Roeselare voorlaatste met 21 punten. Het telt drie punten meer dan Lokeren. Na afloop van het seizoen nemen de laatste twee het tegen elkaar op in de play-downs. De verliezer van die nacompetitie degradeert naar eerste klasse amateurs.

Vossen haalt Club-selectie niet, Roofe afwezig bij Anderlecht

Morgen de topper tussen Anderlecht en competitieleider Club Brugge. Beide teams hebben hun selecties intussen vrijgegeven. Bij Club Brugge is er geen plaats voor Jelle Vossen. Coach Philippe Clement had deze week nog laten vallen dat het voor de Limburger “moeilijk wordt om zijn plaats in de ploeg nog in te nemen”. Tau en Dennis zijn er wel bij. Diatta ook, al is het twijfelachtig of hij wedstrijdfit raakt. Bij Anderlecht haalt Kemar Roofe de selectie niet. De Engelsman is op de sukkel met een blessure en dus wordt het behelpen voor Frank Vercauteren vooraan bij paars-wit.

De namen bij Club kun je zien in onderstaande tweet. Dit zijn de spelers bij Anderlecht: Adrien Trebel, Albert Sambi Lokonga, Alexis Saelemaekers, Amir Murillo, Antoine Colassin, Davy Roef, Derrick Luckassen, Edo Kayembe, Elias Cobbaut, Francis Amuzu, Hendrik Van Crombrugge, Jeremy Doku, Killian Sardella, Marco Kana, Michel Vlap, Nacer Chadli, Peter Zulj, Sieben Dewaele, Thomas Didillon, Vincent Kompany, Yevhenii Makarenko.

Trossard trefzeker voor Brighton

Leandro Trossard heeft z'n eerste goal in 2020 gemaakt. De 25-jarige Limburger van Brighton & Hove Albion vloerde Pepe Reina met een overhoekse knal (zie goal hieronder). De Spaanse goalie maakte dan weer zijn debuut bij Aston Villa. Een kwartier voor affluiten legde Jack Grealish de 1-1-eindstand vast.

