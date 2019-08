Football Talk. Bury verdwijnt na 125 jaar uit Engels profvoetbal De voetbalredactie

Bury FC maakt sinds vandaag niet langer deel uit van de Engelse Football League. Iets na middernacht viel het definitieve besluit waarmee een einde kwam aan een periode van 125 jaar waarin de club uit het stadje boven Manchester deel uitmaakte van het Engelse profvoetbal. Dat gebeurde uren nadat een laatste overname van de club die op het derde niveau (League One) uitkwam was afgeketst.

Bury trad in 1894, negen jaar na de oprichting, toe tot de Football League (EFL). The Shakers wonnen de FA Cup in 1900 en 1903. Het is de eerste club sinds Maidstone in 1992 die de EFL noodgedwongen moet verlaten. Alle duels van de in financiële nood verkerende club waren dit seizoen al uitgesteld.

Eigenaar Steve Dale wachtte vergeefs op een koper, al waren er volgens mediaberichten wel tal van geïnteresseerden. Maar de EFL was onverbiddelijk en hield zich aan de gestelde deadline.

Tegelijkertijd kreeg Bolton Wanderers, uitkomend op hetzelfde niveau, een laatste waarschuwing. Die club krijgt nog twee weken om de financiële situatie te verbeteren.

Frank de Boer wint Amerikaanse beker met Atlanta United

Frank de Boer heeft zijn tweede prijs binnen als coach van Atlanta United FC. De ploeg van de Nederlandse coach won de 106de editie van de Amerikaanse bekerfinale, het oudste Amerikaanse voetbaltoernooi. Atlanta United versloeg in het eigen Mercedes Benz Stadium Minnesota United FC met 2-1. Het is de eerste keer dat de in 2014 opgerichte club de beker weet te winnen.

De ploeg van De Boer kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Chase Gasper en kort daarop op 2-0 door een treffer van Gonzalo Martínez. Vlak na de rust scoorde Robin Lod voor Minnesota.

De Boer had twee weken geleden met Atlanta United zijn eerste prijs gepakt. De oud-Ajacied zag zijn team met 3-2 winnen van Club América in de Campeones Cup, een duel tussen de kampioen van de VS en de winnaar van het Mexicaanse toernooi Campeón de Campeones.