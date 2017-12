Football Talk buitenland: Zlatan weldra op het witte doek? - "Ronaldo verdient vijfde Gouden Bal" De voetbalredactie

14u55 1 AFP Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Abelardo moet Alaves in hoogste klasse houden

Alaves heeft met Abelardo Fernandez een nieuwe trainer gevonden. Zijn aanstelling werd vandaag officieel bekrachtigd door de rode lantaarn uit de Primera Division.

"Abelardo beschikt over de nodige ervaring om deze uitdaging aan te gaan. Hij heeft een contract ondertekend tot het einde van het seizoen", meldt de Baskische club.



De 47-jarige Abelardo is een ex-speler van Alaves. Hij voetbalde er een seizoen alvorens in 2003 zijn schoenen aan de haak te hangen. De verdediger droeg ook jaren het shirt van FC Barcelona en verzamelde 54 caps.



De Spanjaard zat zonder club sinds hij in januari door Sporting Gijon na drie jaar dienstverband werd ontslagen.

Bij Alaves is Abelardo de derde coach van dit seizoen. De Argentijn Luis Zubeldia moest al na vier speeldagen opstappen. Daarna kwam de Italiaan Gianni de Biasi, die maandag werd bedankt voor bewezen diensten.

🔵⚪️🔵 El #Alavés ficha a Abelardo para el banquillo albiazul ➡️ https://t.co/lZ13oaVUig ¡Bienvenido, Pitu! #GoazenGlorioso pic.twitter.com/Z9AxFoKW8w Deportivo Alavés(@ Alaves) link

Zidane: "Ronaldo verdient vijfde Gouden Bal"

"Cristiano Ronaldo is een buitengewone speler die het verdient om voor de vijfde keer de Gouden Bal te winnen." Zinédine Zidane, coach van de Portugees bij Real Madrid, onderstreepte op een persmoment de grote kwaliteiten van CR7.

"Zijn vorige seizoen was gewoon ongelofelijk, buitengewoon. Hij verdient het om zijn vijfde Ballon d'Or te krijgen, zo simpel is het", vertelde Zidane. "Ronaldo blijft ook maar een mens maar toch verschilt hij van de anderen. Het is wat hem typeert. Hij is een uitzonderlijke speler."

Ronaldo leidde Real Madrid vorig seizoen, nadat hij met Portugal Europees kampioen was geworden, naar de titel in de Primera Division en een tweede opeenvolgende Champions League. In die competitie werd hij met twaalf goals topschutter. In La Liga was Ronaldo goed voor 25 doelpunten.

Met een vijfde Gouden Bal zou de 32-jarige Ronaldo naast zijn eeuwige rivaal Lionel Messi (Barcelona) komen. Op 7 december wordt de laureaat bekendgemaakt. Met Dries Mertens (Napels), Kevin De Bruyne (Manchester City) en Eden Hazard (Chelsea) staan drie Belgen op de 30-koppige lijst van genomineerden.

Real Madrid neemt het zaterdag in de competitie op tegen Athletic Bilbao. Zidane kan daarbij andermaal geen beroep doen op Gareth Bale. De Welshe linkspoot maakte dinsdag na twee maanden blessureleed zijn rentree in de bekermatch tegen Fuenlabrada. De voorbije dagen ontbrak hij opnieuw op training omdat Bale pijn voelde aan de kuit.

"Het is maar iets kleins. We staan allemaal achter hem. Hopelijk kan hij snel uit deze situatie komen", liet Zidane optekenen. De Fransman hoopt "in de loop van volgende week" weer op Bale te kunnen rekenen. "Maar het hangt van hem af. Ik ga er geen datum op plakken."

EPA

Italiaanse voetbalbond kiest eind januari nieuwe voorzitter

De Italiaanse voetbalbond FIGC zal volgende maand een nieuwe voorzitter aanduiden. De federatie verwacht op 29 januari een opvolger te kunnen kiezen voor Carlo Tavecchio, zo bericht het agentschap Ansa vandaag.

De 74-jarige Tavecchio besliste op 20 november de handdoek te gooien nadat Italië er niet was in geslaagd zich te plaatsen voor het WK in Rusland. Hij volgde daarmee het voorbeeld van bondscoach Giampiero Ventura, die kort na de mislukte barrages tegen Zweden zijn conclusies trok.

Italië is er volgende zomer voor het eerst in 60 jaar niet bij op de Wereldbeker.

Photo News Carlo Tavecchio.

Vitolo (Las Palmas) is maand out met dijblessure

De Spaanse international Victor "Vitolo" Machin staat door een blessure aan de linkerdij een maand aan de kant. Dat heeft zijn club Las Palmas bevestigd.

De 28-jarige winger blesseerde zich woensdag in de bekerwedstrijd tegen La Coruna. Na een botsing met de Braziliaan Guilherme greep hij naar het linkerbeen en moest in tranen het veld verlaten. Onderzoek wees nu uit dat hij een kleine spierscheur heeft opgelopen.

Vitolo, goed voor twaalf caps (vier goals), werd afgelopen zomer door Atletico Madrid overgenomen van Sevilla. De club van Yannick Carrasco legde voor de Spanjaard 37,5 miljoen euro op tafel.

Maar omdat Atletico tot januari 2018 van de FIFA geen spelers aan de kern mag toevoegen door een transferban, werd Vitolo zes maanden bij zijn opleidingsclub Las Palmas gestald. Door deze blessure heeft de Spanjaard mogelijk zijn laatste wedstrijd voor het team gespeeld.

Photo News

Autobiografie van Ibrahimovic wordt filmscenario

Er liggen plannen op tafel om de autobiografie van Zlatan Ibrahimovic te verfilmen. In het Zweedse dagblad Aftonbladet bevestigt auteur David Lagercrantz, de man die 'Ik, Zlatan' neerpende in samenspraak met de Zweedse superster, dat hij werkt aan een filmscenario op basis van het boek.

"Ik kan bevestigen dat we aan een script bezig zijn en dat er heel veel potentieel in zit. Het wordt het verhaal over de weg die Zlatan heeft afgelegd", zegt hij. 'Ik, Zlatan' verscheen in 2011 en ging sindsdien in meer dan 30 talen al miljoenen keren over de toonbank. De autobiografie vertelt het verhaal over de moeilijke jeugdjaren van Ibrahimovic in Malmo en hoe hij het daarna tracht te maken in het voetbal.

"Er zit heel wat drama in het boek. Het is de Zweedse versie van 'the American dream'", legt Lagercrantz uit. Volgens de auteur is Ibrahimovic 'heel enthousiast' over een mogelijke verfilming. "Maar voor we aan de casting beginnen, moet het script goed zitten. Dat was net zo bij het boek", aldus Lagercrantz, die voor het scenario samenwerkt met Jakob Beckman en ook bekend is van zijn twee boeken uit de Millenniumserie.

Ibrahimovic (36) liep in april een zware knieblessure op maar lijkt stilaan weer klaar om bij Manchester United als diepe spits voluit de concurrentie met Romelu Lukaku aan te gaan.

Action Images via Reuters Zlatan Ibrahimovic.

Felix Magath verlaat Chinese competitie

De Duitser Felix Magath is geen trainer meer van de Chinese eersteklasser Shandong Luneng. Beide partijen hebben beslist uit elkaar te gaan, zo is vandaag bekendgemaakt. Het nieuws komt een dag nadat André Villas-Boas zijn vertrek bij Shanghai SIPG aankondigde.

"Sinds zijn aantreden in juni 2016 heeft meneer Magath de kwaliteit van de trainingen verbeterd en hard gewerkt. Zijn professionele houding en toewijding maakten hem geliefd bij de fans. Maar na wat gesprekken is door beide partijen besloten de samenwerking niet voort te zetten", laat Shandong Luneng verstaan.

De 64-jarige Magath wist Shandong in zijn eerste seizoen te behoeden voor degradatie, en de voorbije competitie eindigde de club als zesde. Eerder werkte hij onder meer bij Bayern München, Fulham en VfL Wolfsburg.

Voordat Magath en Villas-Boas hun vertrek uit China bekendmaakten, deed Luiz Felipe Scolari dat al. De Braziliaan hielp Guangzhou Evergrande aan de landstitel.

AP

Maradona stuurt zijn kat naar generale repetitie

Geen Diego Maradona gisteren in het Kremlin, waar een laatste keer werd gerepeteerd voor de WK-loting van vanmiddag. De Argentijnse ster ontbrak als enige van de acht prominenten die straks de balletjes zullen trekken omdat hij... moest rusten. "Maradona heeft wat pijn aan de schouder en landde vanochtend vroeg al in Moskou", klonk het verontschuldigend. De overige zeven - Cafú, Fabio Cannavaro, Laurent Blanc, Carles Puyol, Gordon Banks, Diego Forlán en Nikita Simonyan - kwamen wel hun verplichtingen na. (NP)

REUTERS

Maxi Lopez legt er vier in het mandje in de Italiaanse beker

In de Italiaanse beker hebben Udinese en Perugia voor een vooroorlogs doelpuntenfestijn gezorgd. De twee teams lieten een knotsgekke 8-3 optekenen na 90 minuten. Bij Udinese nam Maxi Lopez de helft van de doelpunten voor zijn rekening. De ex-spits van Barcelona en AC Milan scoorde in de eerste helft en tekende na de pauze voor een loepzuivere hattrick. Kat in het bakkie voor Udinese dat zich nu mag opmaken voor de volgende ronde van de Coppa Nazionale.

What a performance! Udinese crush Perugia 8-3 at the #DaciaArena to set up a #CoppaItalia Round of 16 clash with #Napoli! 🏆 ⚪️⚫️#ForzaUdinese #UdinesePerugia pic.twitter.com/eLHvIqaCag Udinese Calcio(@ Udinese_1896) link

Seattle en Toronto strijden net als vorig seizoen om titel

De finale van de Major League Soccer (MLS) wordt net als vorig seizoen een duel tussen Seattle en Toronto. Seattle versloeg donderdag in de terugwedstrijd van de eindstrijd van de Western Conference Houston met 3-0. De Sounders hadden ook al de heenmatch met 0-2 gewonnen. Victor Rodriguez (22.), Clint Dempsey (57.) en Will Bruin (73.) tekenden voor de treffers.

Woensdag had Toronto zich als eerste voor de finale geplaatst, ten koste van Colombus. Op 9 december strijden Toronto en Seattle om de MLS Cup. De Canadezen, die de reguliere competitie afsloten met een recordaantal punten (69) en zeges (20), genieten van het thuisvoordeel. Vorig seizoen pakte Seattle de titel na strafschoppen.