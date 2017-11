Football Talk Buitenland: Xavi zet er na dit seizoen een punt achter - Winnaar Ballon d'Or wordt op 7 december bekendgemaakt Redactie

Xavi (37) bezig aan laatste seizoen als voetballer

Xavi Hernández is bezig aan zijn laatste periode als voetballer. De 37-jarige middenvelder uit Spanje maakt het seizoen in Qatar nog af bij zijn club Al-Sadd, waarna hij zijn trainerspapieren wil halen.

"Ik ben vermoeider na wedstrijden, en heb langere tijd nodig om te herstellen'', aldus Xavi, die als speler van FC Barcelona acht keer de landstitel behaalde en vier maal de Champions League won, tegen de Spaanse krant Sport. "Dit is zeker mijn laatste seizoen als voetballer. Ik wil daarna door als coach.''

Xavi is de speler die, met 767 duels, het vaakst het shirt van FC Barcelona droeg. De kleine middenvelder debuteerde in 1998 onder trainer Louis van Gaal voor FC Barcelona. Hij scoorde 85 keer voor de club en won 24 prijzen. In de zomer van 2015 verliet hij de Catalaanse club voor de stap naar Qatar. Xavi speelde 133 interlands voor Spanje, waarmee hij in 2010 de wereldtitel won en in 2008 en 2012 de Europese titel.

France Football maakt winnaar op 7 december bekend

Op donderdag 7 december zal France Football bekendmaken welke voetballer de Ballon d'Or in de wacht sleept. Dat heeft de Franse sportkrant L'Équipe, partner van France Football, vandaag geschreven. De Franse ex-international David Ginola zal de uitreiking presenteren.

Vorig jaar kwam Cristiano Ronaldo als winnaar uit de bus. De 32-jarige superster van Real Madrid is ook dit jaar één van de topfavorieten, net als zijn eeuwige rivaal Lionel Messi (Barcelona). De Argentijn veroverde de prijs in zijn carrière al vijfmaal (2009, 2010, 2011, 2012 en 2015), en doet zo nipt beter dan de vier keer van Ronaldo (2008, 2013, 2014 en 2016).

Met Dries Mertens (Napels), Kevin De Bruyne (Manchester City) en Eden Hazard (Chelsea) staan drie Belgen op de 30-koppige lijst van genomineerden. Dit jaar doet alleen Frankrijk, met vier genomineerden, beter dan ons land. Brazilië en Spanje zijn net als België met drie voetballers vertegenwoordigd.

De Gouden Bal is sinds vorig jaar niet langer een gezamenlijke organisatie van France Football en de Wereldvoetbalbond FIFA. In 2010 werden de Ballon d'Or en de FIFA World Player of the Year samengevoegd tot FIFA Ballon d'Or, maar in september 2016 raakte bekend dat France Football en FIFA hun samenwerking stopzetten.

De Wereldvoetbalbond kiest nu jaarlijks tijdens The Best FIFA Football Awards 's werelds beste voetballer. Cristiano Ronaldo volgde er eind vorige maand zichzelf op de erelijst op.

