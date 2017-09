Football Talk buitenland: Xabi Alonso doet plannen over toekomst uit de doeken 12u22 0 AP Buitenlands Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Xabi Alonso weldra coach

Xabi Alonso is nog niet klaar met het voetbal. In een boodschap op Instagram onthulde de gewezen ster van Liverpool, Real Madrid en Bayern München dat hij trainer wil worden. Een eerste opdracht heeft de Spanjaard evenwel nog niet gekregen.

Who should hire Xabi Alonso as their next manager? pic.twitter.com/oiq8HyMtjs B/R Football(@ brfootball) link

Barry onttroont Giggs

Gareth Barry is de nieuwe recordhouder in Engeland van het meeste aantal wedstrijden in de Premier League. De 36-jarige middenvelder van West Bromwich Albion speelde gisteren zijn 633ste wedstrijd op het hoogste niveau in Engeland. Daarmee gaat hij voorbij Ryan Giggs, die voor Manchester United 632 wedstrijden speelde. Barry speelde achtereenvolgens voor Aston Villa, Manchester City, Everton en West Brom.





