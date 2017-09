Football Talk buitenland: Wordt Tuchel nieuwe coach Bayern? - United moet Pogba mogelijk langere tijd missen - Conte: "Hazard is klaar om meer te spelen" 19u50 0 Getty Images Buitenlands Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Chiellini sluit zich aan bij project van Mata en schenkt één procent van loon weg

Juventus-verdediger Giorgio Chiellini heeft zich aangesloten aan bij het project 'Common Goal' van Juan Mata. De middenvelder van Manchester United nodigde alle voetballers uit om één procent van hun loon aan een met voetbal verbonden goed doel te schenken.



"Alleen kunnen we het verschil niet maken, maar samen kunnen we grote dingen realiseren", zegt Chiellini in een videoboodschap. "Ik hoop dat tal van collega's en jonge mensen mij kunnen helpen bij dit initiatief. Allen samen voor een nieuw concept van sociale verantwoordelijkheid."



Ook Mats Hummels van Bayern München en wereldkampioenen bij de vrouwen Megan Rapinoe en Alex Morgan sloten zich eerder al bij het project aan.

Tuchel opvolger van Ancelotti?

Thomas Tuchel lijkt de voornaamste kandidaat om de ontslagen Carlo Ancelotti op te volgen bij Bayern München. Volgens de Duitse krant Bild heeft de Duitse kampioen al gesproken met de oefenmeester.



Tuchel won vorig seizoen de Duitse beker met Borussia Dortmund maar werd toch ontslagen. Ancelotti moest donderdag het veld ruimen na de smadelijke nederlaag van Bayern bij Paris Saint-Germain (0-3).



Hasan Salidamidzic, technisch directeur van Bayern München, wil nog niet reageren op mogelijke kandidaten. "We gaan proberen de beste trainer voor Bayern te vinden'', zei hij. éWe hebben een trainer nodig die alle problemen aanpakt en de voor Bayern beste oplossingen vindt. Het is geen eenvoudige opgave, maar we zullen zeker een goede oplossing vinden.''

EPA Tuchel was vorig seizoen nog coach van Borussia Dortmund

Conte: "Hazard is klaar om meer te spelen"

Eden Hazard flitste woensdag, met een assist en verschillende knappe acties, in het met 1-2 gewonnen Champions League-duel tegen Atlético Madrid als vanouds. Chelsea-coach Antonio Conte is dan ook tevreden dat zijn poulain geen last meer heeft van de enkelbreuk die hem de voorbereiding deed missen. "Eden is weer klaar om elke match op rij te presteren", vertelde de Italiaan vandaag.



Hazard maakte zijn comeback eind augustus met de Rode Duivels tegen Gibraltar, en deed vervolgens gestaag alsmaar meer speelminuten op. "We hebben zijn terugkeer goed aangepakt", verklaarde Conte. "We hebben, met de lastige uitwedstrijd op Atlético, tot het juiste moment gewacht om hem in een belangrijk duel verantwoordelijkheid te geven. Dat hij in Madrid in staat was om een sterke partij te spelen, wil zeggen dat hij klaar is om meer te spelen".



Chelsea speelt morgen de topper van de zevende speeldag van de Premier League tegen Manchester City.

AP

United moet geblesseerde Paul Pogba mogelijk langere tijd missen

Manchester United moet Paul Pogba allicht langer missen dan aanvankelijk gedacht. Dat heeft José Mourinho bevestigd. De 24-jarige Fransman staat sinds medio september aan de kant met een dijbeenblessure. United hield in eerste instantie rekening met een afwezigheid van vier tot zes weken.



Mourinho gaf geen verdere details over de revalidatie van de duurste speler uit de clubgeschiedenis (105 miljoen euro in 2016). "Hij is geblesseerd en kan dit weekend tegen Crystal Palace niet spelen", hield de Portugees het kort. Ook Marouane Fellaini is out voor die partij, net als Christian Benteke aan de overzijde.



Pogba liep de blessure op 12 september op in het Champions League-duel tegen Bazel. United maakte de precieze ernst van de blessure niet bekend, maar in Britse media werd gewag gemaakt van een scheurtje in zijn hamstring en een peeskwetsuur. Zij suggereerden toen dat Pogba mogelijk tot drie maanden out zou zijn.

Action Images via Reuters

Bosnië-Herzegovina zonder Pjanic tegen België

Bosnië-Herzegovina kan op zaterdag 7 oktober in de thuiswedstrijd tegen België op de negende en tevens voorlaatste speeldag in WK-kwalificatiegroep H geen beroep doen op smaakmaker Miralem Pjanic, zo bevestigde de Bosnische Voetbalfederatie (NFSBIH).



Pjanic liep woensdagavond tijdens de opwarming voor de Champions League-wedstrijd met Juventus tegen Olympiakos een scheur van twee centimeter in de quadriceps van de rechterdij op. Daardoor staat de aanvallende middenvelder drie à vier weken aan de kant. "Het is verschrikkelijk dat ik zo'n belangrijke wedstrijd zal moeten missen", liet Pjanic weten. "Ik zal met heel mijn hart bij het team zijn en zo kunnen we hopelijk toch nog de zege pakken."



Met nog twee speeldagen voor de boeg staan de Bosniërs op de tweede plaats, die recht geeft op een stek in de barrages. Op de slotspeeldag gaat Bosnië nog op bezoek bij Estland. Bondscoach Mehmed Bazdarevic maakte eerder deze week al een 26-koppige selectie bekend, maar zag dus later wel Pjanic uitvallen. Met Ervin Zukanovic (o.a. ex-AA Gent, geschorst tegen België), Ermin Bicakcic en Mario Vrancic (geblesseerd) staan er drie spelers op de reservelijst. In zijn selectie had de 57-jarige Bazdarevic wel plaats voor Edin Cocalic (KV Mechelen) en Danijel Milicevic (AA Gent).

Photo News

Thiam vrije speler na vertrek bij Juventus

Mame Thiam (24) is niet langer een speler van Juventus. De Senegalees laat ons weten dat hij zijn contract bij de Italiaanse landskampioen in onderling overleg liet verbreken. Thiam, die in het seizoen 2015-2016 een absolute smaakmaker was bij Zulte Waregem, was het beu om telkens opnieuw uitgeleend te worden en verkoos een vertrek boven een contractverlenging - bij Juventus maakte hij geen kans op een plek in de A-kern. De aanvaller traint nu met een personal coach en onderhandelt met meerdere geïnteresseerden. Ook een terugkeer naar België sluit hij niet uit. (PJC)

BELGA

Muniain is andermaal lang out met kruisbandblessure

Athletic Bilbao zal het een aantal maanden zonder Iker Muniain moeten stellen. De 24-jarige winger heeft donderdag in het Europa League-duel tegen het Oekraïense Zarya Louhansk (0-1 verlies) een scheur in de kruisbanden van zijn rechterknie opgelopen.



Volgens Marca zal Muniain, die met een draagberrie van het veld werd gedragen, na de operatie zes tot acht maanden moeten revalideren.



Voor de Bask is het zijn tweede zware knieblessure. In 2015 was hij al eens zes maanden out na een gelijkaardige kwetsuur aan de linkerknie.

AFP

David Villa ontbreekt in Spaanse selectie

David Villa, de ervaren spits van New York City, is niet opgenomen in de Spaanse kern voor de WK-kwalificatieduels tegen Albanië en Israël. Bondscoach Julen Lopetegui koos voorin voor mannen in vorm José Callejon (Napoli) en Rodrigo Moreno (Valencia).



Volgens Lopetegui mist de 35-jarige Villa ritme nadat hij eerder deze maand een blessure opliep bij de vorige samenkomst van de nationale ploeg. In zijn plaats koos de Spaanse bondscoach voor Dries Mertens' ploegmaat Callejon, dit seizoen al goed voor vier competitiegoals bij Napoli, en Rodrigo, die bij Valencia al drie keer de netten deed trillen.



Mits een zege thuis tegen Albanië (6 oktober) of in Israël (9 oktober) is Spanje zeker van kwalificatie voor het WK in Rusland en wordt Italië naar de barrages verwezen.

Slecht nieuws voor Christian Benteke

Christian Benteke zal door een blessure aan de knie de komende zes weken niet meer in actie komen. Dat heeft zijn trainer Roy Hodgson gemeld op zijn wekelijkse persconferentie. "Hij heeft schade aan de ligamenten wat hem zes weken aan de kant houdt", vertelt de coach van Crystal Palace. Het is een nieuwe slag in het gezicht voor Crystal Palace dat nog geen enkel punt wist te puren in zes wedstrijden Premier League.

Photo News

Getty Images

Dick Advocaat gelooft nog in Nederlandse WK-kansen

De kansen van Oranje op het WK zijn niet groot, maar bondscoach Dick Advocaat koestert goede hoop. Het Nederlands elftal moet winnen van Wit-Rusland en Zweden, het liefst met flinke cijfers, om bij de eerste twee in groep A te eindigen. Voorlopig zijn dat Frankrijk en Zweden.



"Ik heb wel vaker in situaties gezeten dat het moeilijk ging, zoals voor het EK 2004 toen we het via de play-offs haalden", zei Advocaat. "Alles is nog mogelijk. Dat geldt voor Zweden en ook voor ons. Als we denken: het lukt niet, dan heeft het geen zin. Maar ik vind dat we een goede groep hebben en we spelen tegen landen waar we resultaat tegen kunnen halen. Ik heb er wel een goed gevoel bij."



Oranje heeft niet alleen drie punten minder dan Zweden, maar ook een aanzienlijk lager doelsaldo. Toch is Advocaat niet van plan om vol op de aanval te gaan spelen. "Het belangrijkste is dat we twee keer winnen. Gaandeweg merken we dan wel of we meer goals moeten maken. Wij zijn niet meer de ploeg die kan zeggen: we winnen wel even met 0-4 of 0-5 bij Wit-Rusland."



Advocaat had zich dan ook gestoord aan de kritiek na de wedstrijd tegen Bulgarije. Oranje won weliswaar met 3-1, maar zag Zweden qua doelsaldo wel weglopen. "Ik begrijp het verwijt niet dat 3-1 niet genoeg zou zijn. Het was gewoon een goed resultaat."



Volgens de bondscoach heeft het geen zin om volgende week zaterdag in Borisov tegen Wit-Rusland extra aanvallers het veld in te sturen. "Het is niet altijd zo dat als je meer aanvallers opstelt, je ook aanvallender gaat spelen. Het gaat erom met welke intentie je speelt. Naar voren of juist inzakken, vroeg storen of niet. Daar zullen we wel bepaalde accenten in leggen."

ANP

Middelvinger kost Dele Alli duel tegen Slovenië

De Engelse international Dele Alli mist volgende week donderdag (5 oktober) de WK-kwalificatiewedstrijd in het Londense Wembley tegen Slovenië. De 21-jarige middenvelder van Tottenham Hotspur is geschorst vanwege het opsteken van zijn middelvinger in de interland begin deze maand tegen Slovakije. De wereldbond FIFA beschouwde dit gebaar als onsportief. Alli moet ook een boete van 5.000 Zwitserse frank (ruim 4300 euro) betalen.



Alli stak in het WK-kwalificatieduel met Slovakije (2-1-zege) zijn middelvinger op, nadat hij kort daarvoor een duw had gekregen van de Slovaak Martin Skrtel. Scheidsrechter Clément Turpin liet echter doorspelen, waardoor het leek alsof het gebaar voor de arbiter was bedoeld. De voetballer van de Spurs liet op Twitter weten dat de actie als grapje bedoeld was tegen zijn eigen teamgenoot Kyle Walker.



De tuchtcommissie van de FIFA was er niet van overtuigd dat Alli het gebaar richting de arbiter maakte, maar oordeelde het als een beledigend en onsportief gebaar. Engeland leidt in groep F met 20 op 24 voor Slovakije (15), Slovenië en Schotland (14) en heeft de kwalificatie zo goed als op zak.

Getty Images

Rode lantaarn Keulen versterkt selectie met ouderdomsdeken Claudio Pizarro

Claudio Pizarro heeft een contract tot het einde van het seizoen ondertekend bij 1. FC Köln. De Peruviaan, die volgende week zijn 39e verjaardag viert, zat zonder club.



"Claudio Pizarro is een spits met een echte neus voor doelpunten en zijn sterke persoonlijkheid zal onze ploeg goed doen", meent coach Peter Stöger. "Keulen heeft een rijke traditie. Met mijn kwaliteiten en ervaring hoop ik mijn steentje bij te dragen", laat Pizarro weten.



Claudio Pizarro is met 191 doelpunten de meest succesvolle buitenlandse aanvaller in de geschiedenis van de Bundesliga. Hij droeg eerder het shirt van Werder Bremen en Bayern München. Bij Bremen werd zijn contract vorige zomer niet verlengd.



Keulen begon met 1 op 18 dramatisch aan het nieuwe seizoen en staat voorlopig achttiende en laatste in het klassement.

EPA