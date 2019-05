Football Talk Buitenland. Wilmots verlaat Iran zonder contract - Edmilson grote held in Qatarese bekerfinale Redactie

17 mei 2019

11u11 0

Wilmots verlaat Iran zonder handtekening

Marc Wilmots leek op weg om bondscoach van Iran te worden, maar mogelijk komt er toch een kink in de kabel. Wilmots heeft het land verlaten zonder een contract te ondertekenen, meldt het Iraanse persagentschap Isna. “Wilmots heeft de Iraanse infrastructuur bezocht en had een onderhoud met bondsvoorzitter Mehdi Taj”, luidt het. “Als de twee partijen erin slagen een akkoord te bereiken, zal Wilmots terugkeren naar Teheran om een contract te ondertekenen en aan zijn taak te beginnen.”

Woensdag zette de voormalige coach van de Rode Duivels voet aan de grond in Iran. Hij werd er hartelijk ontvangen en kreeg een rondleiding. Volgens Isna zou Wilmots nog de dag zelf zijn handtekening plaatsen als nieuwe Iraanse bondscoach, in opvolging van de Portugees Carlos Queiroz. De oud-spits zou tekenen tot het WK 2022 en jaarlijks ruim een miljoen euro opstrijken. Mogelijk houden de Amerikaanse sancties tegen Iran verband met de moeilijke onderhandelingen. Zo zou het verbod op internationale bankoverschrijvingen de grootste hinderpaal zijn bij de gesprekken. Wilmots zit sinds zijn vertrek bij Ivoorkust in november 2017 zonder werk. Tussen juni 2012 en juli 2016 stond hij aan het roer bij de Rode Duivels.

Intussen in Qatar...

Vorig seizoen nog de absolute uitblinker bij Standard in play-off 1, gisterenavond man van de match in de Qatarese bekerfinale. Junior Edmilson loodste Al Duhail naar een 1-4-zege tegen Al Sadd - het team van de afscheidnemende Xavi. De flankaanvaller was goed voor twee doelpunten en een assist. Afwachten of hij ook volgend seizoen nog in Qatar voetbalt. Onder meer ex-club Standard denkt eraan om hem terug naar België halen. (FDZ)

Hasi genomineerd voor Trainer van het Jaar in Saudi-Arabië

Besnik Hasi blijft het goed doen in Saudi-Arabië. Hij loodste het bescheiden Al Raed in de veilige middenmoot en hield de club het hele seizoen uit de degradatiezone. Een prestatie die niet onopgemerkt bleef. Hasi behoort tot de vijf genomineerden voor de trofee van Trainer van het Jaar in Saudi-Arabië. De andere genomineerden zijn Zoran Mamic (Al Nassr), Jorge Jesus (Al Hilal), Pedro Emanuel (Al Taawoun), Marius Sumudica (Al Shabab). (MJR)