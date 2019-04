Football Talk Buitenland: Voor het eerst in 10 jaar geen Belg in PFA Team of the Year Redactie

25 april 2019

Voor het eerst in 10 jaar geen Belg in PFA Team of the Year

Naar jaarlijkse gewoonte heeft PFA (Professional Footballers’ Association) het Premier League elftal van het jaar bekendgemaakt. Opvallend: voor het eerst sinds het seizoen 2008-2009 staat er geen Belg in het team.

Manchester City en Liverpool zijn hofleverancier in het team: zes spelers voetballen voor ‘The Sky Blues’ (Ederson Moraes, Aymeric Laporte, Fernandinho, Bernardo Silva, Raheem Sterling en Kün Aguero) en vier spelers dragen het rode shirt van Liverpool (Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson en Sadio Mané). Vreemde eend in de bijt is Paul Pogba, hij is de enige die niet voor City of Liverpool speelt, de Fransman komt uit voor Manchester United.

The PFA Premier League Team of the Year!#PFAawards | #TOTY pic.twitter.com/YBWOhoJsQI PFA | Professional Footballers' Association(@ PFA) link

Waarom er geen Belgen in de ploeg staan, is wellicht te wijten aan het blessureleed van de afgelopen maanden: Kevin De Bruyne, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Vincent Kompany stonden verschillende weken tot zelfs maanden langs de kant. Eden Hazard bleef wel fit en speelde ook een uitstekend seizoen, maar onze landgenoot staat er vaak alleen voor in een matig voetballend Chelsea.

“Courtois vanavond in doel bij Real”

De doelmannendiscussie bij Real is terug. Thibaut Courtois hervatte maandag de groepstraining en is fit voor de derby tegen Getafe. Tijdens zijn debuutmatch tegen Celta de Vigo koos Zinédine Zidane nog voor concurrent Keylor Navas, nadien stelde het dilemma zich niet meer door de dijblessure bij de Rode Duivel. Nu moet de Franse coach weer de knoop doorhakken. De Spaanse pers pookte de discussie alvast wat op. “Het begin van vijf finales tussen Courtois en Navas”, kondigt huiskrant ‘MARCA’, die onze landgenoot aan de aftrap verwacht, aan. ‘AS’ opende zijn krant zelfs met de keeperskwestie: “Getafe kan een thermometer worden voor volgend seizoen.” Hopen dat Courtois warm staat. (VDVJ)