Football Talk buitenland: Villarreal zet coach aan de deur - Concurrent Mertens opnieuw maandenlang out 15u12 0 AFP Buitenlands Voetbal Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Starke vervangt Neuer in Champions League-selectie Bayern

Bayern München heeft doelman Tom Starke toegevoegd aan zijn Champions League-selectie voor de groepsfase. Dat heeft de Duitse club bekendgemaakt, na groen licht van de Europese voetbalbond UEFA. De ervaren Starke moet de afwezigheid van eerste keeper Manuel Neuer opvangen, die tot het einde van het jaar out is met een barst in zijn linkervoet.



De 36-jarige Starke, die sinds 2012 bij Bayern reservedoelman is en deze zomer een punt wilde zetten achter zijn carrière, zal woensdag in de topper op bezoek bij Paris Saint-Germain allicht op de bank zitten. München-trainer Carlo Ancelotti kiest hoogstwaarschijnlijk voor Sven Ulreich, die Neuer eerder al verving. Clubs mogen geen wijzigingen doorvoeren aan hun Champions League-selectie. Alleen om de afwezigheid van een doelman op te vangen, mag een uitzondering gemaakt worden. Bayern hoopt dat Neuer begint volgend jaar weer de oude is, zodat hij op tijd fit is voor de knock-outfase van het kampioenenbal.

REUTERS

Concurrent Mertens scheurt voorste kruisbanden een tweede keer

Napoli-aanvaller Arkadiusz 'Arek' Milik is met succes geopereerd aan zijn rechterknie. De 23-jarige ploegmaat (en concurrent) van Rode Duivel Dries Mertens kijkt net als vorig seizoen aan tegen een maandenlange revalidatie. In oktober 2016 scheurde Milik de voorste kruisbanden van zijn linkerknie tijdens een wedstrijd van de nationale ploeg. Hij was daarna vier maanden out. Dit keer sloeg het noodlot toe in de competitiematch van vorig weekend tegen Spal en werd zijn rechterknie geraakt.



"Het bleek geen enkelvoudige maar een complexe scheur, en de ingreep was een succes", meldt Napoli maandag op de teamwebsite. "De knie is versterkt en de aanvaller van de Azzurri wordt weer op het veld verwacht na een herstelperiode die even lang zal zijn als bij de vorige blessure", luidt het.

AP

Villarreal wijst coach Escriba de deur

Villarreal heeft zijn coach Fran Escriba bedankt voor bewezen diensten. Dat maakte de Spaanse eersteklasser maandag bekend. Villarreal verloor zondag met 4-0 op het veld van Getafe, en staat met 7 op 18 voorlopig pas veertiende in de Primera Division. De 52-jarige Escriba verving in augustus 2016 Marcelino als coach van de 'gele onderzeeër'. Hij leidde het team vorig seizoen naar de vijfde plaats en ticket voor de groepsfase van de Europa League, maar de mindere competitiestart doet de Spanjaard nu dus de das om. Escriba is de tweede coach die dit seizoen moet vertrekken in La Liga. Luis Zubeldia was bij Alaves na vier speeldagen de eerste.

EPA