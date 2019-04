Football Talk buitenland. Vermaelen hoopt op terugkeer naar Premier League - Arturo Vidal, de ultieme kampioenenmaker De voetbalredactie

30 april 2019

Vermaelen hoopt op terugkeer naar Premier League

Zijn contract loopt binnen twee maanden af en een voorstel voor een nieuwe overeenkomst is er niet. Barcelona neemt na vijf jaar, amper 52 wedstrijden en 540 blessuredagen afscheid van Thomas Vermaelen (33). Een transfer waar hijzelf in 2014 meer van had verwacht, maar dat palmares en die ervaring nemen ze hem evenmin nog af: vier Spaanse titels, drie (straks misschien vier) Spaanse bekers, één (straks misschien twee) keer de Champions League, twee keer het WK voor clubs, de Spaanse en Europese SuperCup en vier seizoenen getraind met Lionel Messi. Vermaelen wordt in november 34, maar staat voor alles open. Helemaal bovenaan zijn wenslijst staat een terugkeer naar de Premier League en Engeland, het land waar hij destijds vrouw Polly leerde kennen. Alleen is het de vraag of ze daar op een blessuregevoelige verdediger uit die leeftijdscategorie liggen te wachten. Sowieso zwaaien Engelse clubs zelden met meerjarige contracten voor dertigplussers. Vermaelen zal de lat niet te hoog mogen leggen. Eerder snuffelden Southampton en Watford aan hem, maar die vage contacten werden nooit concreet.

Wie kampioen wil spelen, haalt maar beter Arturo Vidal in huis

Leuke statistiek na de titel van FC Barcelona in Spanje. De Catalanen mochten hun 8ste landstitel vieren in elf jaar tijd. Toch doet er één speler op het middenveld van de ‘Blaugranas’ nog beter.

Mohawk, tatoeages en een lange baard. Arturo Vidal staat al jaren te boek als een krijger op het middenveld. De 31-jarige Chileen heeft dat niet alleen aan zijn uiterlijk te danken. Ook zijn voetbalstijl strookt met zijn imago. De Chileens tegenhanger van Radja Nainggolan verruilde dit jaar het middenveld van Bayern München voor dat van Barcelona, al bracht dat maar weinig verandering. Vidal kon dit jaar gewoon verder werken aan zijn routine en dat is sinds 2012 elk jaar een titel pakken.

Inderdaad, Vidal speelde nu al voor het 8ste seizoen op rij kampioen. Vanaf zijn overgang van Leverkusen naar Juventus was het van dat. Vidal won in Italië vier landstitels op rij tussen 2012 en 2015. Na zijn transfer naar Bayern München ging hij verder op zijn elan met drie opeenvolgende titels kampioenenschalen in de Bundesliga. En nu is het bij Barcelona dus weer prijs. Wie volgend jaar nog eens kampioen wil spelen, haalt Vidal dus maar beter in huis.

