Football Talk Buitenland. Verenigde Staten krijgen revanche tegen Trinidad & Tobago in Gold Cup - Van Geneugden krijgt geen nieuw contract bij Malawi

11 april 2019

Verenigde Staten krijgen revanche tegen Trinidad & Tobago

De Verenigde Staten nemen het in de groepsfase van de Concacaf Gold Cup (15 juni-8 juli), het tweejaarlijks kampioenschap voor landen uit Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, op tegen Trinidad & Tobago.

De VS krijgt zo een uitstekende mogelijkheid op revanche, nadat het in oktober 2017 door een 2-1-nederlaag tegen Trinidad & Tobago uitgeschakeld werd in de voorrondes voor het WK van vorige zomer in Rusland. De Verenigde Staten mochten zo voor het eerst sinds 1986 niet naar het WK. Sindsdien staat er met Gregg Berhalter een nieuwe coach aan het roer en die is na vier wedstrijden nog steeds ongeslagen.

De Verenigde Staten hebben bovendien hun titel te verdedigen op dit Concacaf-toernooi: in de zomer van 2017 wonnen ze de Gold Cup voor de zesde keer door in de finale Jamaica met 2-1 te verslaan. Deze keer zijn in groep D naast Trinidad & Tobago Panama en Guyana de tegenstanders. Toernooifavoriet Mexico zit in groep A met Canada, Martinique en Cuba.

De Gold Cup wordt georganiseerd door de VS, Jamaica en Costa Rica. De openingswedstrijd wordt gespeeld in de Rose Bowl van Pasadena, het stadion waar in 1994 de finale van het WK gehouden werd. De finale van de Gold Cup vindt plaats in Chicago.

Ronny Van Geneugden ziet avontuur eindigen in Malawi

Ronny Van Geneugden krijgt geen nieuw contract als bondscoach van het Afrikaanse Malawi, zo maakte de Malawische voetbalbond (FAM) in een persmededeling bekend.

De vijftigjarige Van Geneugden was sinds april 2017 in Malawi aan de slag en zag er zijn tweejarig contract onlangs dus aflopen. Volgens de bond zat een contractverlenging er niet in wegens de “magere resultaten”. Van Geneugden slaagde er immers niet in het land te kwalificeren voor de Africa Cup.

Voor Van Geneugden was het zijn tweede buitenlandse avontuur. Voordien was hij aan de slag in Cyprus bij Enosis Paralimni. In eigen land coachte Van Geneugden Racing Genk (2008-2009), OH Leuven (2010-2014) en Waasland-Beveren (2014). Met OH Leuven werd hij in 2011 kampioen in tweede klasse.