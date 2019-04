Football Talk Buitenland. Van Gaal “zei in oktober al dat Ajax finale kon halen” - Dit zijn speeldata voor halve finales CL Redactie

18 april 2019

11u47

Bron: Eigen berichtgeving / Belga 0

UEFA legt speeldata voor halve finales vast

De Europese voetbalbond UEFA heeft de speeldata voor de halve finales van de Champions League bevestigd. Dinsdag 30 april staat Tottenham-Ajax op het programma, woensdag 1 mei speelt FC Barcelona gastheer voor Liverpool. De terugwedstrijden vinden een week later plaats. Dinsdag 7 mei ontvangen de Reds Barça, een dag later trekken Alderweireld en Vertonghen naar hun ex-club in Amsterdam. Alle matchen beginnen om 21 uur.

De finale wordt op zaterdag 1 juni in het Madrileense Wanda Metropolitano gespeeld, de thuishaven van Atletico Madrid.

Geblesseerde Kane gaat thuis los na laatste fluitsignaal

Tottenham-spits Harry Kane was er niet bij in de spektakelmatch tussen Manchester City en Tottenham Hotspur (4-3). Kane moest thuis toekijken hoe zijn ploegmaats zich plaatsten voor de halve finales van de Champions League. Op Instagram postte de Engeland-aanvoerder een video hoe hij tekeer ging na het laatste fluitsignaal.

De topschutter miste de terugwedstrijd vanwege een enkelblessure die hij had opgelopen in de heenronde (1-0). Hoewel spelen nog niet lukte, was vieren duidelijk geen probleem voor Kane. Hij filmde zichzelf terwijl hij genoot van het historische moment. Tottenham bereikte immers de halve finales van de Champions League nog nooit eerder. Op de televisie achter hem kan je ook Spurs-trainer Mauricio Pochettino zien losgaan, terwijl Kane “Ik hou van jullie, jongens” riep.

Salah in top 100 invloedrijkste personen

Voor het 16de jaar brengt TIME 100 een magazine met de honderd meest invloedrijke personen van het jaar. In de editie van 2018 staat Liverpool-speler Mohamed Salah zelfs op een van de covers. Ook andere sportfiguren zoals onder anderen golfer Tiger Woods, basketballer LeBron James en tennisster Naomi Osaka staan in de lijst.

“Salah is nog een betere mens dan voetballer. Dat wil veel zeggen, want hij is een van de beste spelers ter wereld”, verklaart komien John Oliver de aanwezigheid van Salah in de lijst. “Salah is niet alleen een icoon voor de Liverpool-fans, maar ook voor Egyptenaren en moslims”, bewierrookt Oliver de ‘Premier League Player of the Year 2018'.

Vorig jaar kende Salah een uniek seizoen: hij werd topschutter in de Premier League, leidde Liverpool voor het eerst sinds 2007 naar de Champions League-finale en ook zijn thuisland Egypte loodste hij naar het wereldkampioenschap. Ook gisterenavond was Salah aan het feest in de 1-4 gewonnen kwartfinale van de Champions League tegen Porto: de Egyptenaar scoorde de 0-2.

Geen Son in heenronde van halve finale tegen Ajax: “dat wist ik niet”

Tottenham Hotspur zal het zonder hun spelmaker en doelpuntenmachine Son Heung-min moeten stellen in de heenronde van de halve finale van de Champions League tegen Ajax. De Zuid-Koreaan pakte woensdagavond zijn derde opeenvolgende gele kaart in een Europese wedstrijd en is daardoor geschorst.

Met drie goals over de twee wedstrijden had Son een groot aandeel om de volgende ronde van de Champions League te bereiken ten koste van Manchester City. De winger maakte het enige doelpunt vorige week en was woensdag goed voor de 1-1 en 1-2 in het Etihad stadion. Hij zal hoe dan ook gemist worden tegen Ajax in de heenronde van de halve finales. Alleen was Son daar zelf niet van op de hoogte. Toen een Duitse journalist hem vroeg hoe hij zich daarbij voelde, antwoordde de winger met “Dat wist het niet.”

Heung-Min Son informed on German TV that he’s out suspended for the semi-final first leg.



Reaction: “I didn’t know!” pic.twitter.com/Qw4Uf5xJAK Archie Rhind-Tutt(@ archiert1) link

‘Uitgelachen’ Van Gaal: “Ik zei het in oktober al: Ajax kan de finale halen”

Juventus zat Louis van Gaal in zijn succesvolle periode bij Ajax twee keer dwars, maar dinsdagavond zag hij zijn oude ploeg stunten tegen de Italiaanse grootmacht (1-2). Voor de internationale voetbalwereld een verrassing, voor Van Gaal niet: “Ik zei het na de wedstrijd tegen Bayern München (in oktober) al: Ajax kan de finale halen. Al zijn de beste teams nog in de race”, vertelde Van Gaal tegen de website van wereldvoetbalbond FIFA. Van Gaal was onder de indruk van het spel van Ajax: “De tweede helft was uitstekend. Het is de kunst om een goede balans te vinden tussen aanval een verdediging. Met zoveel creatieve spelers liet Ajax dat zien.”

De voormalig bondscoach vergeleek in oktober al het huidige Ajax met het ‘gouden team’ van 1995. Later zei Van Gaal over die opmerking: “Weet je wat er gebeurde? Ik werd uitgelachen.” Nu krijgt de Nederlander bijna gelijk, al moet Ajax eerst nog voorbij Tottenham. Van Gaal noemt onder anderen ex-Ajacieden Jari Litmanen en Stefan Pettersson als de beste spelers die hij mocht coachen, met hen won hij in 1995 de Champions League: “Ik kies niet per se voor de topscorer of de meest creatieve speler. Het gaat om het totaal-mens-zijn. Zo iemand is Arjen Robben ook. Hij was bij Bayern niet alleen creatief en doorslaggevend, maar hij had een geweldige professionele houding. Dat is voor een speler van zijn statuut een uitzondering.”