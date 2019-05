Football Talk buitenland. Van Dijk acht kans klein dat Liverpool titel pakt De voetbalredactie

11 mei 2019

10u58 0

Virgil van Dijk acht de kans klein dat Liverpool zondag alsnog de titel verovert in de Premier League. Bij dat scenario moeten de ‘Reds’ thuis winnen van Wolverhampton en moet Manchester City tegelijk puntenverlies lijden op het veld van Brighton & Hove. “Alles is mogelijk, maar je moet wel realistisch blijven”, zegt Van Dijk in een interview met Sky Sports. “Als je City het hele seizoen hebt zien spelen, verwacht je dat ze van Brighton winnen. Maar je weet het nooit. Wij moeten zelf eerst winnen van Wolves, dat wordt al moeilijk genoeg. Zij hebben een fantastisch seizoen en maken het elke tegenstander lastig. Als we winnen, hebben we onze opdracht volbracht. Daarna zullen we wel zien hoe het verloopt bij City.”