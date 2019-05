Football Talk buitenland. Transferverbod Chelsea blijft behouden - Fellaini scoort weer in China - Geen Kanté tegen Frankfurt Redactie

08 mei 2019

17u46

Bron: Belga/ANP

Borussia Dortmund krijgt 10.000 euro geldboete door Reus

De Duitse Voetbalbond (DFB) heeft Borussia Dortmund een boete van 10.000 euro opgelegd vanwege een onsportief gedrag van Marco Reus. De speler moet zelf ook 5.000 euro schenken aan de Sepp Herberger Foundation dat voetbalprojecten in Duitsland financieel ondersteunt.

Door zijn rode kaart in de verloren ‘Revierderby’ tegen Schalke 04 (2-4) moest Marco Reus geschorst toekijken hoe zijn team bij Werder Bremen ook niet verder geraakte dan een gelijkspel (2-2). De spits deed de verplaatsing mee om Dortmund moreel te steunen. Reus nam plaats naast fysiotherapeut Thomas Zetzmann, in plaats van op de spelersbank, en juichte vrolijk mee bij de goals van Pulisic en Alcácer. Maar dat is volgens de uitvoeringsregels van de Duitse spelregels niet toegestaan.

Dortmund keurde het vonnis goed en ging niet meer in beroep. Marco Reus krijgt van zijn club geen bijkomende boete, maar het voordeel van de twijfel. Ze gaan ervan uit dat de Duitse international niet volledig op de hoogte was van die bepaalde regels en dat hij daar in de toekomst wel rekening mee zal houden.

Geen Kanté tegen Eintracht Frankfurt

Chelsea moet het morgen in de halve finale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt stellen zonder N’Golo Kanté. De 28-jarige Fransman ondervindt hinder van een hamstringblessure.

“Hij heeft hamstringklachten, maar die zijn niet heel ernstig. Hij moet een paar weken rust houden”, zei Maurizio Sarri, die bij het bereiken van de finale - op 29 mei - wel weer over Kanté hoopt te beschikken.

Kanté viel zondag in het met 3-0 gewonnen competitieduel met Watford al na tien minuten uit. Sarri gaf aan dat het een fout was om de wereldkampioen niet te sparen.

Fellaini bezorgt Shandong Luneng kwalificatie voor 2de ronde in Aziatische CL

Shandong Luneng heeft zich verzekerd van de kwalificatie voor de achtste finales in de Aziatische Champions League. Het was Marouane Fellaini die zijn team in de vijfde poulewedstrijd tegen het Zuid-Koreaanse Gyeongnam in de slotfase aan een 2-1 zege hielp. De voormalige Rode Duivel kopte drie minuten voor tijd de winnende treffer tegen de touwen.

Kim Seung-Jun bracht de bezoekers net voor rust op 0-1, maar na de pauze sloeg Shandong Luneng terug met treffers van Hao Junmin en Fellaini. Het Chinese team is na vijf speeldagen met 11/15 gekwalificeerd voor de tweede ronde. Op de slotspeeldag trekken Fellaini en co nog naar de eerste achtervolgers, het Japanse Kashima Antlers.

Transferverbod Chelsea blijft behouden

De Beroepscommissie van Wereldvoetbalbond FIFA heeft beslist dat het transferverbod voor de Engelse topclub Chelsea gewoon behouden blijft. Dat meldt de FIFA op haar website. Door dat verbod, dat de club opgelegd kreeg voor malversaties bij overgangen van 29 minderjarigen, mag Chelsea de komende twee transferperiodes - deze zomer en komende winter - geen nieuwe spelers aankopen.

De FIFA maakte op 22 februari van dit jaar de sanctie bekend en Chelsea tekende beroep aan. De Beroepscommissie van de FIFA besliste begin maart al om het verbod niet tijdelijk op te heffen tijdens de beroepsprocedure en nu wordt ook het beroep zelf dus verworpen. Chelsea staptl naar het Internationaal Sporttribunaal TAS. Voor de transferplannen van Eden Hazard (en Real Madrid) verandert de beslissing in principe niet veel, al wordt de afronding van de deal wel (nog) wat gecompliceerder.

Thiago Silva onderging kijkoperatie aan de knie

Paris Saint-Germain heeft laten weten dat verdediger Thiago Silva een kijkoperatie aan de knie heeft ondergaan. De ingreep is goed verlopen en de 34-jarige Braziliaan kan meteen starten met zijn revalidatie. Zijn periode van inactiviteit werd niet bekendgemaakt.

Thiago Silva liep half april tijdens de zware 5-1 nederlaag bij Rijsel schade op aan de meniscus. Sindsdien speelde hij niet meer. Voor PSG staat er dit seizoen niets meer op het spel. De club van Rode Duivel Thomas Meunier veroverde haar zesde landstitel in zeven seizoenen. Er staan de komende weken nog drie speeldagen op het programma, maar daarin heeft PSG nog weinig te winnen of te verliezen.

Voor Thiago Silva staat er vanaf half juni echter nog een Copa América (14 juni-7 juli) in eigen land op het programma. De Goddelijke Kaniers willen eindelijk nog eens het Zuid-Amerikaans landenkampioenschap winnen. De laatste eindzege dateert immers al van 2007.

Portugees bondscoach Santos: “Ronaldo zal zeker tot de selectie behoren voor Nations League-eindronde”

Cristiano Ronaldo zal volgende maand met zekerheid deelnemen aan de eindronde van de Nations League (5-9 juni) in eigen land. Dat bevestigde Portugees bondscoach Fernando Santos in een gesprek met de Portugese tv-zender Sport TV.

“Cristiano Ronaldo zal op 23 mei zeker tot mijn selectie behoren”, liet Santos zich ontvallen. “Zijn afwezigheid na het WK voor de kwalificaties van de Nations League was gerechtvaardigd, volledig te begrijpen en goed gecommuniceerd. Tijdens de eindronde zal hij erbij zijn.”

De 34-jarige aanvaller van Juventus gaf na het WK in Rusland vorige zomer - waarin Portugal in de achtste finales sneuvelde - forfait voor zes interlands, waaronder de vier kwalificatiewedstrijden voor de eindronde van de Nations League. Ronaldo wilde zich na zijn transfer van Real Madrid naar Juventus ten volle kunnen aanpassen aan zijn nieuwe club. Ook zonder hun sterspeler kon Portugal zich plaatsen voor het eindtoernooi, in een groep met verder Italië en Polen.

Eind maart vierde Ronaldo zijn terugkeer bij het begin van de EK-kwalificaties. Daarin begon Portugal matig met draws in eigen huis tegen Oekraïne (0-0) en Servië (1-1). Portugal neemt het in de halve finale van de Nations League op 5 juni op tegen Zwitserland. In de andere halve eindstrijd treft Nederland Engeland.