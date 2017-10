Football Talk buitenland: Tottenham rekent tegen Real op Harry Kane De voetbalredactie

08u19 0 AFP Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Een trainer die zijn C4 krijgt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Tottenham-coach Mauricio Pochettino verwacht dat hij woensdag in de Champions League tegen Real Madrid weer kan beschikken over Harry Kane. De topschutter van de Spurs kampt sinds vorige week met een hamstringblessure. Zonder Kane verloren de Spurs in de League Cup van West Ham United (2-3) en in de Premier League bij Manchester United (1-0). "We gaan hem goed onderzoeken. In overleg met de dokter en de speler zelf beslissen we wat het beste is voor iedereen", aldus Pochettino. "Mijn gevoel is goed. Maar het gaat niet om mijn gevoel, het gaat erom wat Harry voelt." Tottenham telt in groep H van de Champions League net als Real Madrid zeven punten uit drie duels. Beide clubs treffen elkaar woensdag op Wembley. Twee weken geleden werd het 1-1 in Madrid.