Football Talk buitenland. Torino-spits scoort heerlijke omhaal - Guingamp degradeert - Dembélé met twee assists in China



Redactie

12 mei 2019

18u02

Bron: Belga 0

Derde nederlaag op een rij voor Sampdoria, heerlijke omhaal Belotti

Sampdoria heeft een derde nederlaag op rij geleden, nadat het 1-2 onderuitging tegen Empoli op de 36ste speeldag van de Serie A. Dennis Praet speelde de volledige wedstrijd. Sampdoria maakt geen kans meer op Europees voetbal en kwam in eigen huis 0-2 achter na treffers van Diego Farias en Giovanni Di Lorenzo. Fabio Quagliarella kon in de toegevoegde tijd wel nog milderen van op de stip en versterkte zo zijn positie als topschutter in de Serie A met 26 doelpunten.

Torino klopt van zijn kant hard op de deur voor Europese tickets. De ploeg uit Turijn won deze namiddag met 3-2 van Sassuolo na twee goals van Belotti en eentje van Zaza. Vooral de winnende treffer was om duimen en vingers van af te likken. Belotti pakte in de 82ste minuut uit met een heerlijke retro. Dankzij de overwinning heeft Torino nu 60 punten. Dat zijn er twee minder dan AC Milan en drie minder dan Inter.

🚲| Wat een prachtige omhaal van Belotti! 😍 pic.twitter.com/43uqSbJJRS Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Guingamp degradeert uit Ligue 1

Guingamp, dat zes seizoenen op het hoogste niveau speelde, is gedegradeerd uit de Ligue 1 na het gelijkspel tegen Rennes (1-1). Het team miste nog een strafschop in de toegevoegde tijd. De ploeg maakt mathematisch geen kans meer om nog aan de degradatie te ontsnappen, met nog twee speeldagen te gaan in de Franse hoogste klasse.

De Rangers zegevieren in de ‘Old Firm’

De Rangers hebben Celtic met 2-0 geklopt in de vierde Old Firm van het seizoen, de klassieker tussen de twee clubs uit Glasgow. De wedstrijd werd gespeeld op de voorlaatste speeldag van het Schots kampioenschap.

Aangezien Celtic zich vorige zaterdag al zeker wist van zijn 50ste titel, stond enkel de eer op het spel in het duel. Het team van Dedryck Boyata, die geblesseerd ontbrak, telt 84 punten in het klassement terwijl de Rangers op een tweede plaats volgen met 78 punten. Doelpunten van James Tavernier en Scott Arfield schonken de Rangers een tweede overwinning in de Old Firm dit seizoen, nadat ze de klassieker eerder al wonnen in december.

GOOAL | Daar heb je al meteen het eerste doelpunt! 😮🔥#RANCEL 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/TsBEQRx6Oh Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAAL | Prachtig samenspel van @RangersFC en Arfield werkt af! 🎯😱#RANCEL 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/if9dZ59i8r Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Van Dijk steekt Hazard andermaal de loef als Speler van het Jaar af

De Nederlander Virgil van Dijk is gekozen tot speler van het seizoen van de Premier League. Dat maakte zijn ploeg Liverpool vandaag bekend. Eden Hazard was een van de zeven genomineerden, maar greep naast de trofee. De voetbalfans mochten hun stem uitbrengen, samen met een panel van voetbalexperts en de aanvoerders van de twintig clubs uit de Premier League.

Manchester City en Liverpool leverden elk drie kanshebbers. Voor ‘The Reds’ kwamen naast Van Dijk nog Sadio Mané en Mohamed Salah in aanmerking; Bernardo Silva, Raheem Sterling en Sergio Agüero verdedigden de eer van City. Ook Eden Hazard (Chelsea) was één van de kanshebbers.

De Nederlander, die Salah opvolgt, kreeg eerder al van zijn collega’s de trofee voor Speler van het Jaar. Hazard was hiervoor ook kanshebber, maar greep naast de prijs. De aanvoerder van Oranje miste tot dusver slechts 35 minuten van de 37 competitiewedstrijden die Liverpool speelde. In twintig wedstrijden kregen ‘The Reds’ geen tegendoelpunt. Van Dijk scoorde viermaal.

Congratulations, @VirgilvDijk! 🙌



VVD is the 2018/19 @premierleague Player of the Season. 👏🔥 pic.twitter.com/TeB2n7MZ57 Liverpool FC(@ LFC) link

Ante Covic neemt volgend seizoen leiding over bij Hertha Berlijn

De Kroaat Ante Covic wordt de nieuwe trainer van Hertha Berlijn volgend seizoen. De Duitse ploeg uit de Bundesliga kondigde het nieuws zondag aan.

Hertha Berlijn kondigde midden april aan dat de Hongaar Pal Dardai de ploeg op het einde van het seizoen zou verlaten. Hij werd op 15 februari 2015 aangesteld bij de Berlijnse ploeg en speelde tussen 1997 en 2011 ook al als voetballer voor de club.

Hertha Berlijn, dat bezig is aan een reeks van vier wedstrijden op een rij zonder verlies, staat momenteel op de 10e plaats in het kampioenschap met 43 punten. Het ontvangt volgende week zaterdag Bayer Leverkusen dat op een vijfde plaats staat en nog speelt voor een vierde plek en bijhorend Champions league-ticket.

After six years in charge of the U23s, Ante Čović will take over on 1st July.



Best of luck, Ante! https://t.co/z1Zc5JUS06#hahohe pic.twitter.com/cLkiE7fiVu Hertha Berlin(@ HerthaBSC_EN) link

Dembélé met twee assists belangrijk voor Guangzhou R&F

Guangzhou R&F heeft vandaag op de negende speeldag van de Chinese Super League Tianjin Tianhai geklopt met 1-2. Mousa Dembélé blonk in het winnende kamp uit met twee assists. De Antwerpenaar bediende Eran Zahavi (25.) en Dia Saba (78.). Tussendoor had Sun Ke (64.) gelijk gemaakt. Guangzhou R&F staat op de tiende stek met elf punten in de Chinese hoogste klasse.