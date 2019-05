Football Talk Buitenland. Toni Kroos verlengt contract tot 2023 bij Real De voetbalredactie

20 mei 2019

Toni Kroos tot 2023 bij Real

Toni Kroos heeft zijn contract bij Real Madrid met een jaar verlengd. De Duitse middenvelder ligt nu tot medio 2023 vast bij Real. Kroos (29) speelt sinds 2014 in het shirt van de 'Koninklijke'. Nadat de Duitser met de ‘Mannschaft’ in Brazilië de wereldtitel had veroverd, verhuisde hij van Bayern München naar Real Madrid. Kroos won met de Spaanse grootmacht drie keer op rij de Champions League (2016, 2017 en 2018). Dit jaar werd Real in de achtste finales van het kampioenenbal uitgeschakeld door Ajax. De ploeg van de teruggekeerde trainer Zinédine Zidane beleefde ook in eigen land een teleurstellend seizoen.

Kroos vulde zijn erelijst in Madrid de afgelopen jaren ook met een Spaanse titel (2017), twee keer de Europese Supercup, een Spaanse Supercup en viermaal winst van het WK voor clubs.