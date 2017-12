Football Talk buitenland: Tim Cahill neemt "grote beslissing" De voetbalredactie

Tim Cahill weg bij Melbourne City

De Australische international Tim Cahill verlaat Melbourne City met onmiddellijke ingang. Cahill, die vandaag zijn 38ste verjaardag viert, had in november nog zijn ongenoegen laten blijken over zijn weinige speelminuten bij Melbourne City. De spits verklaarde bij Fox Sports dat hij "grote beslissingen" zou moeten nemen om zijn kans op deelname aan het WK 2018 te vergroten. "Het zou een enorme eer zijn om mijn land te vertegenwoordigen in Rusland. Daarop zal ik me de komende maanden concentreren", verwijst Cahill in een persbericht opnieuw naar zijn WK-droom. Het is nog niet duidelijk welke oorden hij zal opzoeken. In augustus 2016 ondertekende Cahill een contract bij Melbourne City. De Australiër ging zo voor de eerste keer in zijn loopbaan in de hoogste divisie in eigen land aan de slag. In de Premier League speelde Cahill voor Everton en Millwall, in de VS voor New York Red Bulls en in China onder meer voor Shanghai Shenhua. Cahill scoorde als eerste Australiër ooit op een WK. Hij wil er voor de vierde keer bij zijn op een WK-eindronde. Voor de 'Socceroos' scoorde Cahill 50 keer in 103 interlands.