Football Talk Buitenland: Tianjin Teda licht optie van 3,5 miljoen op Acheampong

Acheampong blijft langer in China

Het is officieel: Frank Acheampong (24) voetbalt ook na Nieuwjaar in China. Tianjin Teda, dat de Ghanees huurde voor 3 miljoen euro van Anderlecht, heeft vanochtend de aankoopoptie van 3,5 miljoen euro gelicht. In totaal vangt paars-wit dus 6,5 miljoen euro voor de flankaanvaller, die voor- en tegenstanders had in het Astridpark. Acheampong kon met Teda, waar ook Obi Mikel speelt, slechts nipt de degradatie vermijden. (MJR/NVK/PJC)