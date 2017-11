Football Talk Buitenland: Tianjin Teda licht optie van 3,5 miljoen op Acheampong - Recordomzet voor Manchester City De voetbalredactie

Rémi Garde coacht voortaan Laurent Ciman bij Montréal Impact

De Fransman Rémi Garde is de nieuwe coach van Laurent Ciman bij Montréal Impact. Dat heeft de Canadese club uit de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) vandaag bekendgemaakt. De 51-jarige Garde zat zonder club sinds hij in maart 2016 ontslagen werd bij Aston Villa.

"We zijn heel gelukkig en fier te kunnen aankondigen dat Rémi Garde is aangesteld als coach en technisch directeur van Montréal Impact", verklaarde Joey Saputo, voorzitter en eigenaar van de club. Garde is de opvolger van de Canadees Mauro Biello, die vorige maand na twee seizoenen bedankt werd voor bewezen diensten.

De voormalige Franse international, die in 1998 met Arsenal de Engelse landstitel pakte, begint aan zijn derde opdracht als coach na Lyon (2011-2014) en Aston Villa (2015-16).

Montréal wist zich dit seizoen in de MLS niet te plaatsen voor de play-offs. Het werd negende in de Eastern Conference met elf zeges in 34 wedstrijden. Vorig jaar bereikte Montréal nog de finale van de Eastern Conference.

Seizoen 2016-2017 financieel topjaar voor Manchester City

Manchester City heeft een recordopbrengst van 473 miljoen pond (534.5 miljoen euro) genoteerd voor het seizoen 2016-2017. Dat maakte de club vandaag bekend in zijn jaarverslag.

In totaal zijn de opbrengsten uit het seizoen 2016-2017 met 21 procent gestegen ten opzichte van het seizoen daarvoor. Dat heeft volgens de club te maken met de inwerkingtreding van een nieuw akkoord over de Engelse televisierechten, meer bepaald de rechten die ook de halve finales van de FA Cup omvatten. De opbrengsten zijn voor het derde jaar op rij gestegen. City, dat geen schulden heeft, streek een winst van ongeveer 1 miljoen pond op.

Voorzitter Khaldoon Al Mubarak zegt dat de opbrengsten zullen blijven stijgen in de komende jaren. Hij schat dat ze de kaap van de 500 miljoen pond zullen overschrijden. City, met Guardiola aan het roer, staat momenteel aan de leiding in de Engelse Premier League, met acht punten voorsprong op eerste achtervolger en stadsrivaal Manchester United. Sinds de club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany in 2008 werd overgenomen door Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan uit Abu Dhabi, pakte City twee maal de Engelse titel.

Lamouchi nieuwe coach Stade Rennes

Stade Rennes heeft Sabri Lamouchi aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De Franse oud-international volgt Christian Gourcuff op. Lamouchi tekende een contract tot de zomer van 2019. De voormalige middenvelder van Monaco, Parma, Inter en Marseille stond tussen 2012 en 2014 aan het roer van de Ivoriaanse nationale ploeg en begint bij een club in volle verandering. Vorige week nam Rennes-voorzitter René Ruello namelijk ontslag. Ruello werd opgevolgd door Olivier Létang, die eveneens algemeen directeur wordt. Het vertrek van Gourcuff is een gevolg van de reeks ingrepen in het organigram van de club, die in handen is van François-Henri Pinault. De resultaten van Rennes, dat met 15 punten tiende staat in de Ligue 1, liggen dus niet aan de oorzaak van de trainerswissel.

Acheampong blijft langer in China

Het is officieel: Frank Acheampong (24) voetbalt ook na Nieuwjaar in China. Tianjin Teda, dat de Ghanees huurde voor 3 miljoen euro van Anderlecht, heeft vanochtend de aankoopoptie van 3,5 miljoen euro gelicht. In totaal vangt paars-wit dus 6,5 miljoen euro voor de flankaanvaller, die voor- en tegenstanders had in het Astridpark. Acheampong kon met Teda, waar ook Obi Mikel speelt, slechts nipt de degradatie vermijden. (MJR/NVK/PJC)

Boateng mist treffen met Engeland

De Duitse centrale verdediger Jérôme Boateng zal vrijdag niet in actie komen in de vriendschappelijke interland van de Mannschaft in en tegen Engeland. Boateng kampt met spierproblemen, maar blijft voorlopig wel bij de groep.

"De rustmaatregel voor Boateng is uit voorzorg en werd goedgekeurd door bondscoach Joachim Löw", bevestigt de Duitse voetbalbond in een persbericht. Het is niet duidelijk of Boateng in de wedstrijd van dinsdag in Keulen tegen Frankrijk wel van de partij zal zijn.

Verder zijn ook middenvelder Toni Kroos (Real Madrid) en doelman Kevin Trapp (PSG) onzeker. Kroos sukkelt met darmproblemen, Trapp heeft een ontsteking aan de luchtwegen.

"De bondscoach ziet de komende twee oefenwedstrijden als erg belangrijke partijen voor de evolutie van het team", liet teammanager Oliver Bierhoff nog weten. "Maar het resultaat is niet zo belangrijk in zijn ogen."

Janice Cayman helpt Montpellier aan winst in de Champions League

Janice Cayman heeft haar ploeg Montpellier aan winst geholpen in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Het Franse team deed met 2-3 een gouden zaak op het veld van het Italiaans Brescia. Onze landgenote nam in de 42e minuut de 2-2 voor haar rekening.

De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong na een doelpunt van Cristiana Girelli (8e). Op het halfuur scoorde de Zweedse Stina Blackstenius de gelijkmaker voor Montpellier. Amper zeven minuten later stond Girelli opnieuw aan het kanon en was Montpellier weer op achtervolgen aangewezen. Drie minuten voor rust hing Cayman de bordjes weer gelijk. Op aangeven van de Zweedse Sofia Jakobsson duwde de 29-jarige Red Flame de 2-2 tegen de netten.

Montpellier wist in de tweede helft te domineren en gunde Brescia geen goals meer. In de 58e minuut legde Linda Sembrant de eindstand vast. Dat deed de Zweedse op aangeven van Katrine Veje. Cayman werd na 81 minuten naar de kant gehaald. De terugwedstrijd wordt volgende week woensdag in Montpellier gespeeld.

