Football Talk buitenland. Thorgan Hazard boekt belangrijke zege - Barzagli kondigt afscheid aan - Einde seizoen voor Casteels?

13 april 2019

18u31

0

Einde seizoen voor Casteels?

Het seizoen van Koen Casteels zit er wellicht op. De Wolfsburg-doelman liep een blessure op aan de hamstrings, zo laat hij weten op Twitter. “Ik zal hard werken om zo snel mogelijk terug te keren. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het team alles zal geven om het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten”, klinkt het ook.

Due to an hamstring injury I probably won't be playing any more games this season..

I will work very hard to come back stronger as soon as possible !



I'm fully confident that the team will give everything to finish our season on a high! 💪🏼#VfLWolfsburg #cmonwolves pic.twitter.com/LLGwg1tlzh Koen Casteels(@ koencasteels) link

Andrea Barzagli (Juventus) kondigt afscheid op het einde van het seizoen aan

Andrea Barzagli heeft na afloop van de 2-1 nederlaag van Juventus in de Serie A bij SPAL aangekondigd op het einde van het seizoen een punt achter zijn carrière te zetten. De 37-jarige verdediger en zijn team konden deze namiddag op het veld in Ferrara voor de achtste keer op rij landskampioen worden, maar moesten door de nederlaag hun titelfeest met minstens een week uitstellen.

Barzagli klom in het begin van zijn carrière via de krochten van het Italiaanse voetbal naar boven, vooraleer op 22-jarige leeftijd bij Chievo in de Serie A te belanden. Nadien volgden passages bij Palermo (2004-2008) en het Duitse Wolfsburg (2008-2011), waarmee hij in 2009 verrassend de Bundesliga won. In de zomer van 2011 streek hij neer bij Juventus.

Daar ontpopte Barzagli zich tot een clubicoon met 280 officiële duels. Hij maakte de volledige reeks van zeven opeenvolgende landstitels van de Bianconeri mee. Volgende week zaterdag kan daar in de thuiswedstrijd tegen Fiorentina nog een achtste scudetto bijkomen. Dit seizoen had Barzagli door veel blessureleed geen vaste stek meer in het team. De wedstrijd tegen SPAL zaterdag was nog maar zijn zesde competitiewedstrijd dit seizoen.

De centrale verdediger verzamelde tussen november 2004 en november 2017 ook 74 interlands met Italië. In 2006 kroonde hij zich met de Squadra Azzurri tot wereldkampioen in Duitsland. Verder maakte hij ook deel uit van de Italiaanse selectie op de EK’s van 2008, 2012 en 2016 en het WK van 2014. Na het missen van de Wereldbeker in Rusland kondigde hij zijn afscheid aan.

Invaller Baptiste Guillaume kan met Nîmes niet winnen bij Marseille

Marseille heeft op de 32ste speeldag van de Franse Ligue 1 met 2-1 van Nîmes gewonnen. Baptiste Guillaume viel na 62 minuten in bij de bezoekers, toen het nog 0-0 stond.

Valere Germain (72.) bracht Marseille op voorsprong, Luiz Gustavo verdubbelde amper een minuut later de score. Vanop de stip kwam Teji Savanier acht minuten voor affluiten nog met de aansluitingstreffer, maar Marseille kwam verder niet in de problemen. Guillaume, een 23-jarige Brusselse spits, blijft zo op twee doelpunten staan dit seizoen. Marseille blijft vijfde in het klassement, Nîmes is tiende.

Borussia Mönchengladbach pakt belangrijke punten

Borussia Mönchengladbach heeft op de 29ste speeldag in de Duitse Bundesliga met het kleinste verschil (0-1) gewonnen op het veld van rode lantaarn Hannover 96. Raffael scoorde na 53 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd.

Rode Duivel Thorgan Hazard speelde de hele wedstrijd voor de bezoekers, die met hun vijftiende zege van het seizoen hun vijfde plaats wisten te versterken en eveneens in de running blijven voor de plaatsen in de Champions League. Het was ook van moeten op het veld van de rode lantaarn, in de vorige acht wedstrijden kon er welgeteld één keer gewonnen worden.

De focus in Duitsland ligt echter volledig op de titelstrijd, die voor het eerst in jaren weer spannend is. Borussia Dortmund probeert zich vanavond tegen Mainz te herstellen van de 5-0-uppercut die ze vorig weekend kregen op het veld van Bayern München, dat daarmee ook de leidersplaats overnam, met één punt meer dan de Borussen. Bayern gaat morgennamiddag op bezoek bij het Fortuna Düsseldorf van man in vorm Benito Raman en Dodi Lukebakio.

Bruno Genesio kondigt vertrekt bij Lyon aan

Lyon krijgt volgend seizoen een nieuwe coach. Bruno Genesio maakte bekend dat hij aan zijn laatste weken bij de club bezig is. Lyon presteert dit seizoen weinig overtuigend in de Ligue 1, met een derde plaats op ruime afstand van PSG (25 punten meer) en Rijsel (5 punten meer). In de Champions League werd de groepsfase (met Man.City, Shakhtar en Hoffenheim) overleefd maar was Barcelona in de achtste finales veel te sterk.

Bovendien heeft Genesio een moeilijke relatie met de supporters. De 52-jarige Fransman meent dat de sombere sfeer "een belangrijke rem" betekent voor de ploeg. Genesio is sinds december 2015 coach van Lyon. Zijn contract loopt deze zomer af.