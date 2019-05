Football Talk buitenland. Suárez mist finale Copa del Rey - Neymar in beroep tegen schorsing Redactie

10 mei 2019

Suárez mist finale Copa del Rey na knieoperatie, ook Copa América in gevaar

Barcelona zal dit seizoen niet meer kunnen rekenen op Luis Suarez. De Uruguayaan, die op de sukkel was met de meniscus, ging onder het mes aan de rechterknie en zal vier tot zes weken out zijn. Dat meldt zijn team Barcelona vrijdag. De goalgetter zal met Barça de finale van de Copa del Rey missen en is onzeker voor de Copa América, die medio juni start.

Dit seizoen was Suarez goed op dreef voor Barça. Hij maakte 25 doelpunten. Dinsdag kon de goalgetter niet verhinderen dat Barcelona met 4-0 onderuit ging bij Liverpool in de halve finales van de Champions League. Daardoor plaatsten de Reds zich, na de 3-0 nederlaag in de heenmatch, alsnog voor de finale.

Barça, dat zich eerder al tot Spaans landskampioen kroonde, speelt op zaterdag 25 mei de finale van de Copa del Rey tegen Valencia. Suarez zal dan dus niet op het veld staan. Ook komt zijn deelname aan de Copa America (14 juni - 7 juli) met Uruguay in het gedrang.

Neymar gaat in beroep tegen schorsing van drie speeldagen

Neymar gaat in beroep tegen zijn schorsing van drie wedstrijden in de Champions League. De aanvaller van Paris Saint-Germain kreeg de sanctie voor een beledigende post op Instagram na afloop van de verloren terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League begin maart tegen Manchester United (1-3). Hij speelde in die wedstrijd zelf niet mee door een voetblessure.

De Europese voetbalbond UEFA liet weten dat er nog geen datum vastligt waarop het beroep behandeld wordt.

PSG was door die nederlaag - en ondanks een 0-2 zege in Manchester - uitgeschakeld. In het slot van de wedstrijd in Parijs kregen de bezoekers een goedkope strafschop nadat de bal na een schot van Diogo Dalot de elleboog van Presnel Kimpembe had geraakt.

“Dit is een schande!”, schreef Neymar na afloop op Instagram. “Ze zetten vier mensen die geen verstand van voetbal hebben daar neer om naar een herhaling in slow motion te kijken. Dit is onmogelijk! Hoe kan die jongen zijn hand achter zijn rug houden?”

Bielsa draagt spelers op om door te spelen bij blessure tegenstander

Marcelo Bielsa, coach van Leeds United, schakelt voor de komende play-off met Derby County om promotie naar de Premier League sportiviteit uit. Hij heeft zijn spelers de duidelijke instructie gegeven door te voetballen als een speler geblesseerd op de grond ligt. Ze mogen pas ophouden als de scheidsrechter het spel stillegt.

Bielsa heeft deze afspraken met zijn ploeg gemaakt na de commotie in het duel met Aston Villa eind april. Leeds speelde door terwijl een speler van Aston Villa geblesseerd op de grond lag en zijn ploeggenoten gebaarden dat het spel stilgelegd moest worden. Prompt scoorde Leeds, waarna de spelers van Aston Villa woedend waren. Coach Bielsa besloot sportief te zijn en liet Aston Villa een tegengoal maken. Leeds liep daardoor wel directe promotie vanuit de Championship mis.

De Argentijnse coach wil dergelijke taferelen voorkomen en heeft met zijn spelers afgesproken dat ze zich aan de regels houden. “Dat houdt in dat als er een speler geblesseerd op de grond ligt, wij doorspelen en de bal niet over de lijn schieten. We wachten tot de scheidsrechter het spel stillegt”, aldus Bielsa, die stelt dat hij en zijn spelers verantwoordelijk zijn voor veel mensen bij de club.

Stuttgart versterkt selectie met Argentijn Mateo Klimowicz

VfB Stuttgart heeft de 18-jarige Argentijnse middenvelder Mateo Klimowicz aangetrokken. Hij ondertekende een contract tot 30 juni 2024, zo bevestigt de club. Klimowicz komt over van de Argentijnse tweedeklasser Instituto AC Cordoba. Voor dat team scoorde hij dit seizoen zes keer in zestien wedstrijden.

“Er was veel interesse voor hem maar we zijn blij dat hij voor ons heeft gekozen”, zegt Thomas Hitzlsperger, sportief directeur van Stuttgart. “Het bevestigt dat Stuttgart de juiste plek is voor jonge talenten.”

De Argentijnse tiener heeft het zelf over “een droom die uitkomt”. “Ik kijk erg uit naar mijn nieuwe club en het nieuwe seizoen”, stelt hij.

Mateo Klimowicz is de zoon van Diego Klimowicz, een voormalige aanvaller die in de Bundesliga voor Wolfsburg, Dortmund en Bochum uitkwam.

Stuttgart staat met nog twee speeldagen te gaan op de zestiende plaats in de Duitse hoogste klasse. De kans is groot dat Die Schwaben barrages om het behoud zullen moeten spelen tegen de nummer drie uit de tweede klasse.

VfB have signed @MateoKlimowicz from Argentinian second-tier side Instituto AC Cordoba. The 18-year-old has joined on a five-year contract until June 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣. Welcome to Stuttgart, Mateo!#VfB pic.twitter.com/OKccaQncCu VfB Stuttgart_int(@ VfB_int) link