Football Talk buitenland: Standard-flop debuteert voor Spaans nationaal elftal - bondscoach Argentinië : "Wij verdienen plek op het WK" De voetbalredactie

08u52 0 EPA Jonathan Viera (ex-Standard) kreeg gisteren een basisplaats bij La Roja Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Standard-flop debuteert bij La Roja

Het al geplaatste Spanje won gisteravond zijn laatste (overbodige) WK-kwalificatiewedstrijd bij Israël met 0-1. Bondscoach Julen Lopetegui had in Jeruzalem een basisplaats voor een oude bekende van de Jupiler Pro League: Jonathan Viera. De aanvaller stond in het najaar van 2014 enkele maanden onder contract bij Standard, maar kon er geen potten breken.



De bijna 28-jarige Viera werd in de zomer van 2014 voor om en bij de twee miljoen euro door Standard weggeplukt bij Valencia. Zijn periode op Sclessin draaide met 7 officiële optredens (en één goal) echter uit op een sof. In januari 2015 nam de linksbuiten al opnieuw de vlucht naar zijn geboortegrond, Las Palmas, om daar de voorbije seizoenen uit te groeien tot een spelbepalende speler.

AFP Jonathan Viera (r)

Argentijns bondscoach Sampaoli: "Wij verdienen plek op het WK"

Voetbalgrootmacht Argentinië moet deze nacht Belgische tijd in het hooggelegen Quito winnen van Ecuador om nog kans te maken op deelname aan het WK voetbal van volgende zomer in Rusland. Bondscoach Jorge Sampaoli vindt dat zijn ploeg het verdient, ook al zijn de prestaties in de kwalificaties ronduit teleurstellend. "Als je de cijfers even vergeet, dan verdient Argentinië een plek op het WK. De ploeg heeft persoonlijkheid en zo vaak bewezen superieur te zijn."

De tweevoudig wereldkampioen (in 1978 en 1986) speelde de laatste drie wedstrijden in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie gelijk en staat momenteel zesde in de groep. Dat volstaat niet voor een ticket naar Rusland. De eerste vier plaatsen zich rechtstreeks, de nummer vijf speelt een play-off tegen Nieuw-Zeeland. Argentinië ontbrak voor het laatst op een eindronde van een WK in 1970. Bij het vorige WK in Brazilië stond het land nog in de finale.

EPA Bondscoach Jorge Sampaoli.

Het schortte in de kwalificatie vooral aan scorend vermogen bij de 'Albiceleste'. In de zeventien gespeelde wedstrijden maakten de Argentijnen, met naast Messi ook nog aanvallend geweld als Paulo Dybala (Juventus), Angel Di Maria (PSG) en Mauro Icardi (Internazionale) in de gelederen, maar zestien doelpunten. Sergio Agüero (Manchester City) is momenteel geblesseerd, Gonzalo Higuain afgeserveerd door Sampaoli. Zelfs Venezuela, de nummer laatst in de kwalificatiegroep, maakte meer goals. Lionel Messi nam er een schamele vier voor zijn rekening.



Toch is de topschutter van FC Barcelona de speler waar Sampaoli op vertrouwt in het cruciale treffen met Ecuador. "Als Messi zijn normale niveau haalt, dan komt het allemaal goed", meent de bondscoach. Argentinië is er overigens in WK-kwalificatiewedstrijden slechts één keer in geslaagd Ecuador te verslaan in Quito. Het is voor bezoekende ploegen altijd lastig te acclimatiseren op 2800 meter hoogte.

photo_news Messi (r) met zijn landgenoten op training.