Football Talk buitenland: Spurs-coach Pochettino dient "respectloze" Guardiola van antwoord De voetbalredactie

17u59 0 PHOTO NEWS Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Spanje oefent in november tegen Costa Rica en Rusland

Spanje zal in aanloop naar het WK voetbal van volgend jaar oefenen tegen Costa Rica en organisator Rusland. Op 11 november komen Bryan Ruiz en co. naar Malaga, op 14 november trekt Spanje naar Sint-Petersburg. Dat kondigde de Spaanse voetbalbond vandaag aan.



Spanje wist als groepswinnaar in poule G Italië af te houden, en is rechtstreeks geplaatst voor het WK. De voorbereiding begint dus met twee oefenpartijen in november. Ook Costa Rica en Rusland, dat als gastland automatisch geplaatst is, nemen zeker deel aan het WK. In november 2015 haalde Spanje het al eens met 2-1 van Costa Rica. Sinds de aanstelling van bondscoach Julen Lopetegui zijn de Spanjaarden al veertien wedstrijden op rij ongeslagen.



In Sint-Petersburg kan 'La Roja', de wereldkampioen van 2010, één van de stadions verkennen waar ook tijdens het WK in juni en juli 2018 gespeeld zal worden.

Getty Images Sergio Ramos.

Spurs-coach Pochettino dient "respectloze" Guardiola van antwoord

Mauricio Pochettino, coach van Tottenham Hotspur, vindt het niet kunnen dat Manchester City-trainer Pep Guardiola de Spurs "het Harry Kane-team" genoemd heeft. "Respectloos", reageert Pochettino.



"Guardiola's uitspraak is respectloos voor de club en verschillende spelers", vertelde Pochettino tijdens de persconferentie voor de Premier League-wedstrijd van morgen tegen Bournemouth. "Hij ondervindt soms moeite om een gentleman te blijven. Als coach dien je beter te doen en niet af te komen met zulke woorden. Guardiola zou dat beter dan wie ook moeten weten. Hij heeft bij Barcelona tal van successen geboekt dankzij een Lionel Messi in topvorm. Ik sprak toen (Pochettino trainde in die periode Espanyol, nvdr.) nooit over 'het Messi-team' maar altijd over Barcelona."



Guardiola deed de uitspraak na de met 0-1 gewonnen partij op Chelsea van eind september. De Spanjaard overliep toen de titelconcurrenten en noemde Chelsea, Manchester United en "het Harry Kane-team".



City (19 punten) voert na negen speeldagen de stand in de Premier League aan, samen met stadgenoot United. Tottenham volgt op de derde plaats met vijf punten minder.

Action Images via Reuters

FIFA opent onderzoek naar PSG-voorzitter

De Ethische Commissie van de Wereldvoetbalbond heeft een vooronderzoek geopend naar Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van Paris-Saint Germain en president-directeur van mediabedrijf BeIN Media. Dat heeft een woordvoerder van de FIFA vandaag bekendgemaakt. Gisteren raakte bekend dat het Zwitserse gerecht Al-Khelaïfi en Jérôme Valcke, de voormalige secretaris-generaal van de FIFA, in het vizier heeft wegens gesjoemel bij de verkoop van tv-rechten voor het WK voetbal.



De onderzoekskamer van de Ethische Commissie "heeft donderdagavond een vooronderzoek geopend naar Nasser Al-Khelaïfi", zo meldde de woordvoerder aan het Franse persagentschap AFP.



Valcke zou volgens het Zwitserse gerecht "voordelen" ontvangen hebben van Al-Khelaïfi in verband met de verkoop van tv-rechten voor de wereldkampioenschappen van 2026 en 2030. Het Zwitserse gerecht liet weten Valcke als een verdachte te hebben ondervraagd. Daarnaast vonden er huiszoekingen plaats in Frankrijk, Griekenland, Italië en Spanje. In Parijs vielen de speurders binnen in de burelen van de Qatarese televisiezender BeIN Sports, onderdeel van beIN Media.

AFP

FIFA verwerpt protest Ghana over slechte scheidsrechter

De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft het protest van de Ghanese voetbalbond (GFA) over de leiding van de scheidsrechter Daniel Bennett en zijn assistenten in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oeganda (0-0) afgewezen. Er wordt geen procedure geopend, zo luidt het vandaag bij de FIFA.



Na de wedstrijd van zaterdag in de Oegandese hoofdstad Kampala had de Ghanese federatie protest aangetekend. "Bennett en zijn assistenten hebben Ghana een geldig doelpunt ontnomen in de 93e minuut", zo klonk het op de website van de bond. "Herhalingen op televisie hebben aangetoond dat de treffer geldig was. De ref gaf Ghana eerder in de tweede helft ook geen strafschop toen Frank Acheampong (momenteel door Anderlecht verhuurd aan het Chinese TJ Teda, nvdr.) in de zestien neergehaald werd." De GFA wou dat de FIFA de prestatie van de wedstrijdleiding zou onderzoeken en verzocht de FIFA "de mogelijkheid te overwegen om de wedstrijd te laten herspelen."



Ghana, het nummer vier op de voorbije Africa Cup, maakt na het gelijkspel (en de zege van Egypte tegen DR Congo) geen kans meer op WK-deelname. De drievoudige WK-deelnemer zal er in Rusland dus niet bij zijn. Het WK-ticket in groep E van de Afrikaanse kwalificaties gaat, met nog één speeldag voor de boeg, naar Egypte.

Bruce Arena neemt ontslag als bondscoach van de VS

Bruce Arena heeft vandaag de eer aan zichzelf gehouden en ontslag genomen als bondscoach van de Verenigde Staten. Arena slaagde er met Team USA niet in een ticket voor het WK in Rusland te bemachtigen. Het was zijn tweede ambtsperiode als bondscoach van de VS.



De Verenigde Staten verloren dinsdagnacht hun laatste groepswedstrijd tegen het al uitgeschakelde Trinidad en Tobago met 2-1 en dat betekende de definitieve uitschakeling. De Amerikanen zullen er volgende zomer voor het eerst sinds 1986 niet bij zijn op een WK.



"Het was het grootste voorrecht om voor de tweede keer in mijn carrière het nationale team te coachen", stak Arena van wal op de website van de Amerikaanse voetbalbond. "Toen ik de uitdaging aannam in november vorig jaar, wist ik dat het zwaar zou worden. En we kwamen uiteindelijk ook te kort. Geen excuses daarvoor. Ik neem mijn verantwoordelijkheid."



De 66-jarige Arena was eerder bondscoach van de Verenigde Staten tussen 1998 en 2006. In 2002 op het WK in Japan en Zuid-Korea leidde hij de VS naar een plek in de kwartfinales, waar latere finalist Duitsland te sterk bleek. Arena was verder ook onder meer hoofdcoach van MLS-teams DC United (1996-1998), New York Red Bulls (2006-2007) en LA Galaxy (2008-2016).

AFP

Oranje oefent in november tegen Schotland

Het Nederlands elftal speelt donderdag 9 november een oefenwedstrijd tegen Schotland. In het Pittodrie Stadium in Aberdeen is om 20u45 de aftrap. Schotland liep een ticket voor de play-offs voor het WK 2018 mis door op de laatste speelronde gelijk te spelen tegen Slovenië (2-2). Net als Oranje (tegen Zweden) deed een slechter doelsaldo de Schotten de das om. Slovakije had evenveel punten (18) als Schotland maar kreeg vijf doelpunten minder tegen. Na het mislopen van de kwalificatie zette de Schotse federatie de samenwerking met bondscoach Gordon Strachan stop.



Dick Advocaat zal in Schotland nog op de bank zitten. Hij kondigde aan nog twee oefenwedstrijden Oranje te leiden. Daags na 'Schotland-uit' staat nog een vriendschappelijke pot op het programma. Het tijdstip, de locatie en de tegenstander van Oranje is nog niet bekend, meldt de KNVB.

Photo News

Maakt Agüero morgen al zijn comeback?

Manchester City-coach Pep Guardiola heeft op de perconferentie, een dag voor de thuiswedstrijd tegen Stoke City, bevestigd dat de Argentijnse steraanvaller Sergio Agüero wel eens zijn comeback zou kunnen maken. Over de blessure van Vincent Kompany bleef hij op de vlakte. "Vincent zal ons laten weten wanneer hij klaar is", aldus de Catalaan. "Sergio (Agüero, nvdr) heeft zijn eerste trainingssessie goed verteerd", stak Guardiola van wal. "Hij zou morgen wel eens zijn terugkeer kunnen vieren." Agüero brak eind september een rib bij een ongeval met een taxi in Amsterdam. De 29-jarige Argentijn was uitstekend aan het seizoen begonnen. In de Premier League scoorde Agüero zes keer in zes competitiewedstrijden.



Vincent Kompany, out sinds de 9-0 zege van de Rode Duivels tegen Gibraltar eind augustus, moet nog even geduld tonen. "Vincent is nog steeds geblesseerd", erkende Pep. "Hij boekt vooruitgang, maar is nog niet beschikbaar. Vincent zal ons zelf laten weten wanneer hij opnieuw klaar is."

REUTERS

Chelsea mist Morata en Kanté

Chelsea kan morgen op bezoek bij rode lantaarn Crystal Palace geen beroep doen op Alvaro Morata en N'Golo Kante. Dat bevestigde de manager van de Blues, Antonio Conte, vandaag op een persconferentie. Bij de nog puntenloze thuisploeg is Rode Duivel Christian Benteke nog steeds out met een knieblessure. Zowel Morata als Kante kampen met spierblessures. "De blessure van Morata is niet zo erg", bevestigde Conte. "Ik hoop woensdag in de Champions League tegen AS Roma op hem te kunnen rekenen." De onbeschikbaarheid van Kante zal evenwel meer tijd in beslag nemen. "Hij zou wel eens drie weken out kunnen zijn", aldus de Italiaan. "Er is een nieuwe scan nodig om meer duidelijkheid te scheppen."



Door de afwezigheid van Morata lijkt Rode Duivel Michy Batshuayi klaar voor een nieuwe basisplaats. Batsman stond twee keer aan de aftrap bij de Rode Duivels de voorbije week en toonde ook bij Chelsea al zijn goede vorm. Op de tweede speeldag van de Champions League scoorde hij als invaller de winnende 1-2 bij Atlético Madrid. "Michy is een mogelijkheid om te starten", bevestigde Conte.



De manager kwam ook nog even terug op de opvallende boodschap van Charly Musonda Jr. dinsdag op Instagram. Onze jonge landgenoot liet daarin zijn ongenoegen blijken om zijn weinige speelminuten. Conte toonde zich hard over hem. "Musonda moet zich zowel fysiek als mentaal verder ontwikkelen. Zijn focus moet volledig op het veld liggen."

Getty Images

Kaka bevestigt: "Dit weekend speel ik mijn laatste wedstrijd"

Voetballegende Ricardo Kaka heeft vrijdag laten weten zijn aflopende contract bij MLS-club Orlando City niet te verlengen. Dat stond te lezen op de website van de Amerikaanse club. De 35-jarige Braziliaan, winnaar van de Gouden Bal in 2007, speelde de voorbije drie seizoenen voor Orlando. Over zijn toekomstplannen blijft hij vaag. "Het enige dat ik nu kan zeggen is dat ik volgend seizoen niet meer voor Orlando speel", aldus Kaka. Vorige week liet Kaka in de Amerikaanse media al optekenen te twijfelen over zijn toekomst als actieve speler. "Ik haal geen plezier meer uit het voetballen, doordat ik na het spelen van een wedstrijd altijd pijn voel. Mijn lichaam wil niet echt meer, en op de leeftijd van 35 jaar wordt het steeds moeilijker om telkens weer te herstellen", was zijn uitleg.



Kaka heeft een indrukwekkende carrière achter zich liggen. Het jeugdproduct van Sao Paulo trok in de zomer van 2003 naar toenmalig Champions League-winnaar AC Milan. Daar nam zijn carrière een hoge vlucht met onder meer een titel (2004), een Champions League (2007) en een Wereldbeker voor clubteams (2007). Kaka werd in 2007 door France Football bekroond met de Gouden Bal. In 2009 volgde een spraakmakende overstap naar Real Madrid, waar de Braziliaan nooit helemaal zijn stempel kon drukken, maar toch nog een titel (2012) en beker (2011) aan zijn palmares toevoegde. Na een kortstondige terugkeer naar de Rossoneri (2013-2014) trok Kaka naar Orlando, waar hij de voorbije drie seizoenen nog tot 77 officiële optredens (en 25 goals) kwam.



Als 92-voudig Braziliaans international vertegenwoordigde Kaka de Seleçao op drie WK's (2002, 2006 en 2010). In 2002 in Japan en Zuid-Korea kroonde Kaka zich als youngster (en wisselspeler) tot wereldkampioen. Zondag treft Kaka in zijn laatste partij voor Orlando Columbus Crew. Orlando kan zich al nummer elf uit de Eastern Conference al niet meer plaatsen voor de play-offs. De week nadien trekt Orlando nog naar Philadelphia Union, maar voor die partij zal de Braziliaan al forfait geven, geven Amerikaanse media mee.

AP

Afscheid Iniesta bij Spanje na het WK

Voor Andrés Iniesta vormt het WK van volgend jaar in Rusland mogelijk zijn laatste grote afspraak met de Spaanse nationale ploeg. Dat heeft de 33-jarige middenvelder van FC Barcelona vrijdag in een interview met Catalan Sport laten uitschijnen. "Ik ben realistisch genoeg", vertelde Iniesta. "De kans is groot dat het WK in Rusland mijn laatste grote afspraak met de nationale ploeg is. Ik hoop dat de komende maanden alles gunstig verloopt zodat ik in Rusland van de partij kan zijn. Hoe het daarna verder moet, zal ik dan evalueren."



Iniesta maakte in 2006 zijn debuut voor zijn land en telt momenteel 121 caps waarin hij dertien maal de weg naar doel vond. Bij 'la Roja' was de middenvelder erg succesvol, met eindwinst op het EK in 2008 en 2012. Hoogtepunt van Iniesta's interlandcarrière is tot dusver de wereldtitel van 2010 in Zuid-Afrika, toen de Barcelona-sterkhouder in de verlengingen van de finale tegen Nederland de winning goal scoorde. Spanje pakte afgelopen vrijdag zijn WK-ticket. De ploeg van bondscoach Julen Lopetegui won zijn kwalificatiepoule met vijf punten voorsprong op eerste achtervolger Italië.

AFP

Junuzovic bergt Oostenrijks truitje definitief op

Zlatko Junuzovic zet een punt achter zijn interlandcarrière. De 30-jarige middenvelder van Werder Bremen stelt zich niet langer beschikbaar voor de Oostenrijkse nationale ploeg, zo maakte hij vandaag bekend. "Ik heb de federatie verzocht mij niet langer op te roepen. Na tien jaar bij de selectie is de tijd gekomen om een punt te zetten achter dit hoofdstuk", zegt Junuzovic, die zich voortaan wil concentreren op zijn club en meer tijd wil vrijmaken voor zijn familie.



Junuzovic, die in Servië werd geboren, droeg het Oostenrijkse shirt in 55 interlands en maakte zeven goals. Hij was geselecteerd voor het EK 2016 maar moest in laatste instantie door een blessure afhaken. De Oostenrijker debuteerde in 2006 voor de nationale ploeg en speelde zijn laatste interland in juni in Dublin tegen Ierland. Oostenrijk kon zich niet plaatsen voor het WK in Rusland.

Photo News

Newcastle neemt Merino over van Borussia Dortmund

De Spaanse belofte Mikel Merino heeft een contract tot juni 2022 ondertekend bij Newcastle United. De Magpies leenden hem sinds het begin van het seizoen van Borussia Dortmund en besloten de aankoopoptie te lichten, zo is vandaag bekendgemaakt. Merino, 21, ontpopte zich snel tot een vaste waarde in het elftal van Rafael Benitez, een landgenoot van de verdedigende middenvelder. "Ik ben tevreden dat we hem definitief kunnen houden", reageert Benitez. "Sinds zijn komst stapelt hij de goeie prestaties op. Zijn aanpassing verliep vlot. Hij heeft veel kwaliteiten aan de bal en is erop gebrand bij te leren. Dat is cruciaal voor zijn ontwikkeling."

Getty Images

Voorlopig geen nieuw contract voor Musonda

De onderhandelingen tussen Chelsea en Charly Musonda Jr. over een nieuw contract schieten niet op. Zijn uithaal deze week op Instagram heeft niet geholpen. De clubleiding speelt met het idee om hem in januari uit te lenen, om hem elders ervaring op te laten doen, maar dat staat de jongste Musonda duidelijk niet aan. Zijn emotionele post bevestigde het gevoel van Chelsea dat het beter is om hem zes maanden elders te stallen. Er zijn vragen bij zijn attitude en zijn entourage. Musonda postte maandag een zwarte afbeelding op Instagram met daaronder een tekst die weinig tot de verbeelding over laat. "Je offert jezelf op. Je werkt hard. Je werkt nog harder. Je geeft meer dan er van je verwacht wordt. En soms zelf meer dan je kan. Omdat je houdt van wat je doet. Misschien zelfs meer dan goed voor je is. En wat krijg je ervoor terug? Letterlijk niks. Hoe dan ook, nu dit van mijn hart is, stort ik me met dezelfde toewijding weer op dit geweldige spelletje." Broer Lamisha stookte het vuur nog wat op met een reply: "Ach, het lijkt erop dat ze zelfs niet zouden weten wat ze in handen hadden als Messi of Ronaldo uit de academie zouden komen." Ze lopen hoog met zichzelf op.

Action Images via Reuters

Ecuadoriaanse bond schorst vijf internationals

Vijf internationals hoeven voorlopig niet meer voor de nationale voetbalploeg van Ecuador uit te komen. Ze zijn geschorst door de bond van hun land omdat ze de avond voor het duel van dinsdag met Argentinië hun hotel hebben verlaten. De voetbalbond van Ecuador noemt het vijftal nog niet bij naam. Argentinië moest de bewuste wedstrijd in Quito winnen om het WK van volgend jaar in Rusland te bereiken. Met dank aan Lionel Messi lukte dat ook. De aanvaller van FC Barcelona scoorde driemaal (3-1).



Ecuador begon de WK-kwalificatie voortvarend, met vier overwinningen in de eerste vier duels. Daarna won de ploeg nog maar twee van de resterende veertien duels. Uiteindelijk eindigde Ecuador pas als achtste (op tien landen) met 20 punten uit 18 matchen.

EPA

Fellaini revalideert bij Lieven Maesschalck

Na een klein ommetje via Manchester, voor nader onderzoek van de linkerknie, is Marouane Fellaini weer in het land. In Antwerpen meer bepaald. Hij kreeg van zijn club de toestemming om verder te revalideren bij Lieven Maesschalck. Fellaini staat een paar weken aan de kant met een verrekking van de mediale band. De kiné van de Rode Duivels hoopt hem zo snel mogelijk klaar te stomen. Fellaini werkt al jaren samen met Maesschalck. (KTH)

Currently recovering at @movetocure in Antwerp: Marouane Fellaini. The #MUFC midfielder suffered a MCL strain and is out for a few weeks. pic.twitter.com/tPxlUiMpTq Kristof Terreur ¿¿(@ HLNinEngeland) link

Sion-voorzitter geschorst na slag aan analist

Marc Coucke een kleurrijke voorzitter? Hij verbleekt tegenover Christian Constantin, machthebber bij het Zwitserse Sion. Hij werd gisteren voor 14 maanden geschorst, nadat hij enkele weken geleden tv-analist Rolf Fringer (ex-bondscoach van Zwitserland) had neergeslagen. Bovendien moet hij een boete van zo'n 86.000 euro betalen. De actie kwam er nadat Fringer een week eerder kritiek had gegeven op het beleid van Constantin. De voorzitter toonde achteraf geen spijt. "Ik heb hem een schop onder zijn kont gegeven en dat heeft mij goed gedaan." (VDVJ)

photo_news Sion-voorzitter Christian Constantin.

Chadli zoekt oplossing voor kwaaltjes

De cultdokter van onder anderen Usain Bolt moet Nacer Chadli (28) van zijn aanhoudende pijntjes verlossen. De Rode Duivel trok naar München om zich te laten behandelen door Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, voormalig arts van Bayern München. Chadli sukkelde begin dit seizoen met de hamstrings en kwam voor zijn team maar amper in actie. Een zorg ook voor Roberto Martínez, met het oog op het WK. "Chadli is er voor een injectie in de onderrug", verduidelijkt coach Tony Pulis. "Hij heeft weer last van stramheid en hij is nu naar een kerel in Duitsland die hem daarbij kan helpen. Voor zaterdag zien we hem hier niet terug. Het is jammer dat hij zo weinig aan spelen toekomt, maar eens de onderrug weer losser zit, kunnen we hem weer vaker inzetten. En hopen we ook dat hij langer fit blijft."



Chadli speelde dinsdag 90 minuten tegen Cyprus, op het eerste gezicht zonder problemen. Bij West Brom zeggen ze dat de afspraak met Müller-Wohlfahrt eerder gepland was. "Er was geen probleem. Ik ben blij met die 90 minuten. Dat was belangrijk voor hem. Je moet de dokter zelf maar vragen waarom die injectie hem helpt, maar ook toen hij nog bij Spurs speelde, is Nacer er geweest." Müller-Wohlfahrt heeft een sterrencliënteel. Onder anderen Usain Bolt, Ronaldo, Michael Owen, Jürgen Klinsmann, Steven Gerrard en een rist andere topatleten lieten hun hamstrings door hem behandelen. Maandag tegen Leicester komt Chadli wellicht nog niet in actie. (KTH)

Photo News

Photo News